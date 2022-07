Někteří lidé mohou mít jeden rohlík na den. V jednadvacátém století, docela ostuda, varuje šéfka potravinářů

Bude ještě dál zdražovat jídlo? A které nejvíc? Proč jsou u nás některé potraviny dražší než v bohatších západních zemích EU? A pomáhá vláda dostatečně, nebo by měla dělat víc? Na to odpovídala v pořadu K věci CNN Prima News prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.

V minulosti Večeřová varovala před tím, že až třetina Čechů nebude mít na základní potraviny. „Myslím, že se k tomu blížíme poměrně mílovými kroky, protože inflace je 17 %. Ekonomové říkají, že by mohla být na podzim kolem 20 %. A zatím bohužel z potravinářského hlediska tady nevidíme žádný prostor na to, aby se ty ceny snižovaly. A naopak máme obavu, že budou růst ještě dál, protože se nestalo nic s náklady. Náklady nám rostou dennodenně, vidí to i lidi sami v domácnostech, takže tady není žádná brzda, která by nějakým způsobem zabrzdila další růst té inflace,“ řekla Večeřová.

„Rostou energie, roste plyn, rostou pohonné hmoty. Každý den prakticky čtete, že se bude něco zdražovat, že to neskončilo, ty vstupní náklady. Co se týče zemědělské suroviny, tak ta taky zdražuje, logicky, protože jim se zvedají náklady na hnojiva, také na tu energii,“ dodala.

„Zdražování určitě nemá původ v tom, že by vzniklo v lednu nebo v únoru tohoto roku, ale prakticky se to táhne od covidu. Covid jsme nějak přežili, protože lidé jíst musí. Ty firmy se s tím nějakým způsobem vyrovnaly, co se týče nákladů, ale nastal problém, covid byl celosvětový problém – protože řada věcí a materiálů se dováží ze zahraničí, a samozřejmě tam už od loňského roku nám výrobci oznamovali, že nám dodavatel plechovek nebo skleněných obalů řekl: My zdražujeme o 20-30 %...“ popsala Večeřová.

A hrozí podle Večeřové v Česku v 21. století hlad? „Já se obávám, že snad ani hlad nehrozí, ale hrozí to, že ti lidé budou velmi přemýšlet, co si mají koupit a třeba – protože je tady skupina lidí, která má, lidově řečeno, hluboko do kapsy, to jsou třeba senioři, samoživitelé, samoživitelky, nějakým způsobem sociálně vyloučení lidé – tak ti budou hodně přemýšlet o tom, co si koupí a možná velmi omezí svůj jídelníček,“ zmínila Večeřová, že to už se děje.

„V těch potravinách už lidé moc ušetřit nemůžou, protože samozřejmě už máme signály, že se nakupuje výhradně ve slevách, že se nakupuje mnohem méně. Kdybyste se zeptal potravinových bank, tak vám řeknou, že jsou totálně vyčerpané, že doufají, že jim zase někdo něco dá, protože tam samozřejmě tyhle sociálně znevýhodněné skupiny hodně často si jdou pro podporu. Obávám se, že jestliže ta inflace poroste, tak skutečně někdo může šetřit tak, že někteří budou mít jen jeden rohlík na den. A to si myslím, že je v 21. století v centru Evropy docela ostuda,“ dodala Dana Večeřová.

