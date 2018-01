Některým středočeským městům chybí úředníci, pomoci má růst mezd

Například Slaný na Kladensku v letošním rozpočtu přidalo navíc i peníze na odměny, důvodem je snaha o udržení kvalitních zaměstnanců.

Podle starosty Mělníka Ctirada Mikeše (Mé město) je zvýšení tarifů potřebné, protože se stává, že se na volná místa na některých odborech nepřihlásí ani jeden uchazeč. „Nekoupím na trhu práce dnes průměrného úředníka. Neexistují,“ uvedl starosta Mělníka Ctirad Mikeš (Mé město).

Dle Mikeše se obce potýkají s nedostatkem kvalitní nebo alespoň průměrné pracovní síly. „Možná je to dočasná záležitost, ale v každém případě je to problém, je to problém i pro kvalitní výkon veřejné správy,“ dodal Mikeš.

Slaný mělo podle starosty Martina Hrabánka (ODS) ve srovnání s dalšími městy nižší průměr osobního ohodnocení úředníků. V rozpočtu proto vyčlenilo nejen peníze na zákonem dané zvýšení mzdových tarifů, ale také na další odměny. Při prosincovém projednávání rozpočtu se k bodu vedla delší diskuze, někteří zastupitelé s možností navýšení odměn nesouhlasili, ale podle starosty je velmi těžké úředníky sehnat, navíc v okolí Prahy je řada pracovních možností. „My se s tím setkáváme dnes a denně,“ doplnil Hrabánek.

autor: mp