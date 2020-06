Nekuř, nebo zemři? To není cesta! Velká kritika na Světovou zdravotnickou organizaci

31. května proběhl „Světový den bez tabáku“. A právě v ten den se snesla další ostrá vlna kritiky na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Vědci a experti z celého světa odsuzují a zásadně nesouhlasí s tím, jak WHO postupuje v boji proti kouření. Hlavní problém vidí v tom, jak neústupný mají přístup k „alternativním druhům kouření“. Ty totiž údajně mohou zachránit miliony lidí před předčasným úmrtím, což způsobují klasické cigarety. S informací přišel Týden.cz.

Alternativou ke kouření mohou být elektronické cigarety či zahřívaný tabák. S klasickými cigaretami mají společný přísun nikotinu do těla, který je právě důvodem vzniku závislosti na cigaretách. Oproti klasickým cigaretám, které mají další nezdravé látky, je nikotin méně škodlivou, a tedy i pro zdraví méně rizikovou cestou. WHO však k těmto alternativám zastává dlouhodobě velmi rezervovaný postoj.

„Víme bezpochyby, že alternativní nikotinové výrobky jsou mnohem méně rizikové než kouření. WHO přesto nadále podporuje přímý zákaz nebo extrémní regulaci těchto produktů. Jak může mít smysl zakázat mnohem bezpečnější produkt, když jsou cigarety všude dostupné?“ cituje časopis Týden profesora Davida Abramse z univerzity v New Yorku.

V článku na Týden.cz je uveden názor Johna Brittona, profesora epidemiologie na University of Nottingham a ředitele britského Centra pro tabákové a alkoholové studie. „Na Světový den bez tabáku by měla být WHO řízena jedinou naléhavou myšlenkou: Jak můžeme omezit kouření co nejrychleji a co nejvíce? Pokud se chce WHO přiblížit ke splnění svých cílů, potřebuje strategii pro kuřáky, kteří nemohou nebo nezvládají přestat. Alternativní výrobky, které se rozvíjejí od roku 2010, představují praktickou volbu. Přístup WHO nazývaný ‚přestat, nebo zemřít‘ a boj vůči snižování škodlivosti nedávají smysl,“ myslí si Britton. je uveden názor Johna Brittona, profesora epidemiologie na University of Nottingham a ředitele britského Centra pro tabákové a alkoholové studie. „Na Světový den bez tabáku by měla být WHO řízena jedinou naléhavou myšlenkou: Jak můžeme omezit kouření co nejrychleji a co nejvíce? Pokud se chce WHO přiblížit ke splnění svých cílů, potřebuje strategii pro kuřáky, kteří nemohou nebo nezvládají přestat. Alternativní výrobky, které se rozvíjejí od roku 2010, představují praktickou volbu. Přístup WHO nazývaný ‚přestat, nebo zemřít‘ a boj vůči snižování škodlivosti nedávají smysl,“ myslí si Britton.

Ještě v roce 2000 užívala tabákové výrobky téměř třetina celé světové populace, v roce 2015 už to byla jen čtvrtina. Podle WHO poklesl počet uživatelů tabáku ze zhruba 1,4 miliardy v roce 2000 na 1,3 miliardy v minulém roce. Každoročně podle organizace zemře se škodlivými následky konzumace tabáku přibližně osm milionů lidí, z toho 1,2 milionu tvoří pasivní kuřáci.

Vědci v této souvislosti vyjadřují obavy, že Světová zdravotní organizace zmaří významnou možnost snížení výskytu rakoviny, srdečních i plicních chorob. „Pokud WHO nepřijme nutné inovace v tabákové politice, nesplní WHO své cíle pro snížení nejvážnějších nepřenosných nemocí,“ cituje Týden.cz bývalého ředitele oddělení WHO pro chronické nemoci a podporu zdraví Roberta Beaglehola.

„Je to, jako by WHO zapomněla, co má dělat – zachraňovat životy a bojovat s nemocemi. Toho můžeme dosáhnout tím, že pomůžeme spotřebitelům, aby přešli z cigaret na výrobky s nižším rizikem. V praxi to znamená být upřímný ohledně míry jejich rizik a s pomocí lepší regulace učinit změnu atraktivnější,“ připomíná Tom Miller, jenž dříve figuroval při soudních sporech s tabákovým průmyslem. Nyní podle Týdnu.cz tvrdí, že WHO ztratila smysl pro své poslání a účel.

