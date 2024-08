Nelze šířit informace, které nám škodí. Petr Pavel a otázky, které tentokrát nekladli novináři

Petr Pavel jako vůbec první prezident České republiky před pár dny promluvil k občanům ve streamu. Rozhodl se odpovědět na dotazy, které k němu dorazily. Začátek vysílání sice provázely technické potíže, ale nakonec mluvil k lidem víc než hodinu.

Vysvětloval, proč se rozhodl kandidovat na post prezidenta republiky.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 6% Neohrožuje 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14311 lidí Především to, že jsem v tom viděl možnost pokračovat v tom, být užitečný. Tím, že jsem sloužil po celý život v armádě, tak i když si to možná někteří nemyslí, tak já jsem viděl smysl v tom, že poskytuji bezpečí těm, kteří si ho sami zajistit neumí a musí se spolehnout na bezpečnostní složky. A protože jsem si po skončení své služby v armádě připadal jako dostatečně schopný, abych ještě nějakou práci mohl vykonávat, tak jsem nabídl svou službu v této podobě. A jsem rád, že mnoho z vás ta nabídka oslovila a samozřejmě se budu snažit naplnit očekávání co nejlépe,“ přislíbil prezident Pavel.

Podle Pavla je důležité, aby člověk vnímal prezidentství jako službu, a nikoli jako naplnění svých egoistických cílů. Politik to má chápat tak, že je prezidentem pro ostatní, ne pro sebe. „A jeden z důležitých předpokladů je, že má rád lidi a že ho baví se s lidmi bavit, že se nebojí mezi lidi chodit,“ zdůraznil Pavel.

Hned poté odpovídal na otázku, co může vláda Petra Fialy (ODS) udělat pro to, aby se situace u nás nevyvinula jako na Slovensku, to znamená, aby výroky české vlády nezněly podobně jako současné slovenské vlády, aby se nešířily „dezinformace“, aby nepřicházely „represe“ a tak podobně.

„Proti tomu, že by se situace u nás vyvinula tak, jak si to nepřejeme, musíme udělat něco všichni. Od prezidenta po posledního občana. Žádný jednotlivec ani vláda to nevytrhne,“ upozornil prezident s tím, že lidé by měli chodit k volbám, sledovat co se kolem nich děje a hledět na to, jestli politici vedle popisů problémů nabízejí také jejich řešení.

Vedle toho by podle hlavy státu měli lidé naslouchat jeden druhému a hledat kompromisy.

Pokud lidé rozhodnou v příštích volbách tak, že vyhraje Andrej Babiš (ANO), prezident Pavel dle svých slov bude ctít Ústavu ČR a nepůjde proti vůli občanů. A znovu zdůraznil, že pokud si lidé nepřejí vítězství stávající pětikoalice, mají jít k volbám. A totéž platí pro občany, kteří si nepřejí vítězství Andreje Babiše, mají jít k volbám.

Podle prezidenta Pavla bude záležet také na tom, zda vítěz voleb bude mít dostatečný koaliční potenciál, aby mohl sestavit funkční vládu.

Petr Pavel také prozradil, že má rád svíčkovou, zvláště tu, kterou vaří jeho žena. A vyjevil i to, že v letech 1967 a 1968 chodil so skautu, který byl v té době krátce povolen. A všem rodičům doporučil, aby alespoň na čas dali svá dítka do skautu, protože to dětem rozšíří obzory. A práskl na sebe, že když si má vybrat, jestli si obleče slipy nebo trenky, obleče trenky.

Ale došlo i na vážnější otázky. Např. na téma eutanázie.

„Zastávám ten názor, že by každý svobodný člověk měl mít právo rozhodnout se, jakým způsobem by měl ze života odejít, v případě že se dostane do situace, která už nemá řešení. Mnoho lidí je v terminálním stádiu vážné choroby a že i doktoři vědí, že už není cesty zpět a už dávají lidem jen utišující léky. A já sám za sebe, i když ten názor nikomu nevnucuji, tak bych chtěl mít možnost v takové situaci rozhodnout, jakým způsobem odejdu z tohoto světa. Toto je způsob důstojného odchodu ze života pro ty, kteří už jinou možnost nemají,“ poznamenal prezident.

Pavel se nevyhnul ani tématu války na Ukrajině a konstatoval, že ten, kdo tuto intervenci rozpoutal, ji může také nejrychleji ukončit. Pokud by např. rozhodl o stažení vojsk z území Ukrajiny. Za podstatné považuje přivést Rusko k názoru, že se mu invaze vůči Ukrajině v žádném případě nevyplatila.

Ale že – pokud by došlo k širšímu vojenskému konfliktu, pak by z Pavlova pohledu bylo nezbytné zapojit nejen pravidelnou armádu, ale i dobrovolníky k zajištění fungování Česka. „V případě opravdu vážné krize. Ale všechno je u nás zatím ve stádiu analýz,“ upozornil prezident ČR Petr Pavel.

Padla i otázka na dezinformace. Podle hlavy státu je možné nechat dezinformace tak, jak jsou, smířit se s jejich existencí a jít dál. „Nebo se pokusíme s tím něco dělat. A těch možností, co s tím dělat, je spousta,“ padlo ze strany Petra Pavla. „Reagovat na různá lživá prohlášení, tak to je to, co můžete udělat nejsnadněji,“ pravil.

Prezident konstatoval, že část lidí dezinformace sice zaznamená, ale nepřikládá jim váhu. A pak je další část společnosti, která je vezme vážně a v jejich vleku klidně jednají proti vlastní zemi. „Což využívá potom Rusko při principu rozděl a panuj. Ať už u nás v České republice, nebo v EU, nebo v NATO.“

Popsal také, kde vidí hranice svobody slova.

„Rozhodně bychom neměli považovat za svobodu slova, pokud někdo šíří rasistické nálady, pokud někdo šíří jakoukoli nenávist vůči jakékoli skupině obyvatel. To přece už není svoboda slova. My musíme být natolik soudní, abychom dokázali odlišit to, co nám škodí. A překračování těchto hranic není v našem zájmu,“ zdůraznil Pavel. A že „nelze akceptovat, že by lidé šířili i ty informace, které nám všem škodí“. To už, podle Pavla, „by mělo být trestné“.

Vyjádřil se i tomu, zda bude obhajovat mandát. Tuto otázku ponechává otevřenou, protože má před sebou ještě tři a půl roku ze svého mandátu současného.

Z úst prezidenta také padlo, že je třeba věnovat pozornost Africe, protože je to kontinent s velkým nerostným bohatstvím, s demografickým potenciálem a „s dalšími faktory“. Proto by podle Pavla měla EU, ale i Česká republika, věnovat tomuto kontinentu věnovat pozornost.

V oblasti domácích témat se vyjádřil také k tomu, proč rohlík stojí tři koruny. Zdůraznil, že je to věc trhu a cen energií, ale také odvedené práce. Kdyby lidé upekli rohlíky raději doma, tak by podle prezidenta možná dospěli k názoru, že za jeden takový upečený rohlík chtějí dostat i deset korun.

