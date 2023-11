Nelžete. Nevíte, co bude. V Partii musel Jurečka odpovídat na nepříjemné otázky

Ministerstvo práce a sociálních věcí tento týden představilo návrhy změn v důchodovém pojištění. Důchodový věk by se měl postupně zvyšovat nad 65 let podle doby dožití. Nejen o tom diskutovali v pořadu Partie CNN Prima News ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a opoziční poslanec Aleš Juchelka (ANO).

Důchodový věk v Česku by se měl postupně zvyšovat nad 65 let podle doby dožití. V 50 letech se dozvíme, kdy půjdeme do penze podle toho, kdy statistický úřad stanoví dobu dožití. Nebylo by jasnější a férovější lidem říct, že půjdou déle než v 65 letech?

To ministr Jurečka odmítá. „Poprvé stanovujeme jasný mechanismus, hodláme tento princip ukotvit do zákona,“ sdělil ministr Jurečka. „Nastavili jsme mechanismus, který bude objektivně říkat: Podle doby dožití toho konkrétního populačního ročníku se bude ten mechanismus upravovat maximálně, meziročně, mezigeneračně o dva měsíce. Dnes ta doba může u některých lidí nastat až o šest měsíců,“ vysvětlil Jurečka.

„Mám s tím zásadní problém. Nechceme, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu. My jsme průmyslovou zemí, která je opravdu energeticky náročná v EU, ale samozřejmě i pracovní síla se rychleji opotřebovává. Neumím si představit, že by lidé v 66 letech mohli v těžkých profesích pracovat,“ oponoval Juchelka.

Jurečka k tomu uvedl, že seznam náročných profesí se vytváří. „Opravdu si identifikujeme všechna rizika pro všechny pracovní pozice. A hledáme, pro které z těchto profesí umožníme, aby mohli odcházet o pět let dříve. Dvě náročné profese už byly zavedeny: zdravotničtí záchranáři i hasiči,“ řekl Jurečka, že půjde o fyzicky náročné profese.

Důchodová reforma podle něj má deset parametrů. „Je hrozná škoda, že váš návrh nebyl předložen. My nyní děláme důchodovou reformu za minutu dvanáct,“ řekl Jurečka ve směru k Juchelkovi.

„Vy honíte to, co jste v minulosti zanedbali vy. Pokud se chcete pořád bavit o tom, že hnutí ANO nic nepředložilo,“ opáčil Juchelka. Podle jeho slov je to ze strany ministra svědky okopávání kotníků.

Dalším tématem pak byly ceny energií a jejich zdražování.

„V případě domácností ty ceny na příští rok budou prakticky stejné jako jsou v letošním roce, pro naprostou většinu obyvatelů. Klíčové je také se dívat na konečné ceny silové i regulační složky,“ sdělil k cenám energií jednoznačně Jurečka. „Nepřipustíme to, že by české firmy byly méně konkurenceschopné proti německým. Úplně stejně jako jsme to nedopustili loňský rok," tvrdil Jurečka.

Moderátorka ho však upozornila, že ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) sdělil, že nebude dělat dotační závody s Německem. „Budeme hledat cílené podpory pro firmy. Udělali jsme to loni, uděláme to i nyní,“ podotkl k tomu Jurečka.

„Je mi líto, že vláda se nechce o tomto bavit na půdě Poslanecké sněmovny. Je to skandální. Ceny energií budou stoupat,“ míní Juchelka. A že není spokojen s tím, že vláda nenechala otevřít ani rozpravu u poslední mimořádné schůze Sněmovny.

Fotogalerie: - Připomínka 17. listopadu

„Chceme po vládě, aby řekla, jak to bude vypadat do budoucna. Máme jedny z nejdražších cen energií v Evropské unii. Prosím tuto vládu, aby nelhala o cenách energií občanům ani firmám. Že se sníží silová složka energií, tak to nikdo neví do budoucna,“ podotkl dále Juchelka. A že prosí mimo jiné vládu také o to, aby nepolitikařila.

Země Visegrádu mají elektřinu levnější výrazně, upozornila moderátorka Tománková. Jurečka však dále tvrdil, že část domácností bude mít energii levnější. „Pro domácnosti, pro drtivou většinu z nich, zůstaneme na hodnotách, které jsme měli v roce 2023,“ tvrdí Jurečka.

„Mně končí fixace v domku, který máme. Mně se zvedne cena energií o 42 %. Takových nás je celá řada,“ poznamenal Juchelka. – Jurečka však kontroval, že je nutné říct cenu, která je nyní, a která bude následně. To však Juchelka nesdělil. – „Ale vy nejste schopni energii snížit a něco pro občany udělat,“ vyčítá Juchelka.

Pomoc státu s cenami energií se realizuje přes příspěvek na bydlení. „V rámci příspěvku na bydlení i doplatku bydlení pomáháme všem domácnostem, u kterých jejich příjem nestačí na pokrytí nákladů,“ vysvětloval Jurečka, jak konkrétně pomáhá stát s příspěvky na bydlení.

Juchelka se obává, že i aktivně pracující nebudou stačit platit své životní náklady. „Což je velká tragédie nejen do sebevědomí těch rodin, ale samozřejmě i co se týká sociálního systému,“ upozornil Juchelka, že každé rodině i každému seniorovi se budou životní náklady zvyšovat. „I kvůli konsolidačnímu balíčku, i kvůli tomu, co udělala vláda s cenami komodit,“ dodal Juchelka.

