Nemáš vakcínu? Budeš zavřený. Expert příští vlády objasnil, co teď může nastat

Uzavřít neočkované a zcela přestat uznávat všechny testy – i tato možnost by mohla být v budoucnu ve hře. Že by byli v případě zesílení epidemie v Česku neočkovaní občané výrazně znevýhodněni po vzoru západních zemí, dnes zmínil na Radě vlády pro zdravotní rizika jako jednu z variant předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, jenž se má stát hlavním poradcem budoucí vlády v boji s covidem-19. Negativní test podle Chlíbka neznamená, že je člověk negativní.

Na Radě vlády pro zdravotní rizika se podle končícího premiéra Andreje Babiše diskutovalo i o možnosti udělat jakousi uzávěru společnosti pouze pro neočkované. K té by přitom došlo jednoduše tak, že by všude bylo možné nadále se prokazovat již pouze očkováním či proděláním covidu-19 a testy by již nejenže nebyly hrazené pojišťovnami, ale byly by neplatné zcela.



Podle Babiše zneplatnění testů navrhuje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, který je zamýšlen coby lídr poradců budoucí vlády v otázce boje s covidem-19. „Pan Chlíbek navrhoval vůbec testy neuznávat," řekl Babiš pro Českou televizi.

Podle Chlíbka nejde o nic konkrétního, pouze na Radě vlády pro zdravotní rizika zaznívalo, jakým směrem by se restrikce v Česku mohly ubírat, a došlo na informaci, že některé západní státy uvažují právě o možnosti neuznávat testy.



Pro CNN Prima NEWS však neodmítl, že by v budoucnu mohlo znemožnění normálního života pro neočkované v Česku fungovat. „Vedli jsme diskusi o tom, jaká by při zhoršující se situaci mohla být další opatření, která by byla ještě do jisté míry restriktivní a zastavila by případný nárůst incidence. Samozřejmě se o tom nijak nerozhodlo, ale diskutovalo se o jednom zpřísnění, o kterém již uvažují některé státy. Pokud v této chvíli považujeme za bezinfekčnost takzvané ONT (Očkování, Nemoc, Test), že by mohlo v budoucnu platit jen očkování nebo prodělaná nemoc,“ uvedl.



Dodal, že negativní test neznamená, že je člověk negativní. Testy, na kterých vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) založila svůj boj s covidem v první polovině letošního roku, jsou podle něj dosti neprůkazné, a to včetně těch provedených metodou PCR. „Dnes už víme, že jsou lidé často na prvním PCR negativní, a když se udělá s odstupem dvou dnů další, jsou najednou pozitivní. Je tedy otázka, jestli nám vždy může PCR stoprocentně potvrdit bezinfekčnost," zaznělo.

Chlíbek se nijak netají, že velké znevýhodnění neočkovaných má Čechy donutit k očkování. „Pokud nějaké další kroky budou, jde především o tlak na zvýšení proočkovanosti. Máme důkazy, že očkovaný člověk nebo člověk s prodělanou infekcí nákazu šíří dál skutečně minimálně. Na druhou stranu by to byl další nástroj, jak přesvědčit nerozhodnuté, aby šli na očkování,“ vyjádřil se.



Zatím prý však nelze něco podobného uvést v praxi, jelikož jeho kolegové odmítli „kastovat lidi". Tvrdit, že očkovaný je bezpečný, zatímco člověk s negativním PCR není, by i podle Chlíbka byla určitá forma „kastace". „I na tom najdeme kus pravdy, není to úplně černobílé," přiznal Chlíbek.



