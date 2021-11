Nemáte čisté svědomí? Michalik byl grilován. Vysvětlil, co ho přimělo skončit

reklama

První otázka pro Michalika zněla, proč o to být ministrem stál, když se této šance nakonec sám vzdal: „Stál jsem o to, dostal jsem nominaci od kolegů ze STAN, v tomto resortu bych dokázal řadu věcí posouvat kupředu... ale dnes jsem se té kandidatury vzdal vzhledem k tomu, co probíhalo v médiích,“ uvedl.

Kauza podle něj poškozovala pětikoalici: „Ta situace poškozovala vznik nové vlády na samém počátku a poškozovala Víta Rakušana,“ pokračoval s tím, že vzdát se kandidatury bylo jeho rozhodnutí, nikdo jej k tomu nenutil ani mu tento krok nedoporučoval: „U nás to bylo přesně naopak. Když jsem ráno kontaktoval své kolegy s tím, že si myslím, že je to nejlepší řešení i vzhledem k tomu, v jaké situaci jsme s prezidentem, aby třeba nedošlo k prodlužování sestavení vlády, tak jsem od všech kolegů i z vedení STAN dostal velkou podporu, přemlouvali mě, abych to nedělal,“ popsal vnitrostranické reakce místopředseda STAN.

O tom, že by nebyl vhodným ministrem, jeho kolegy nepřesvědčily prý ani články o jeho podnikatelských aktivitách, jelikož se ničím neprovinil: „I poté, co si přečetli všechny ty články, nezměnili názor, protože já se domnívám, že v minulosti toho podnikání je pouze to, že má žena vlastnila firmu v jedné ze zemí Evropské unie, na Kypru, a ta firma normálně podnikala podle kyperských zákonů a podle zákonů Evropské unie. Na Kypru normálně odváděla daně a v mezích místní legislativy byla transparentní,“ zdůraznil bývalý kandidát na ministra průmyslu a obchodu.

Zmíněná firma se nazývá Lowfield Investment a měla například podle Deníku N půjčovat peníze firmám, kde byl Michalik spoluvlastníkem, dříve ale neuvedl, že tuto firmu vlastnila jeho žena. Proč to neřekl médiím rovnou? „Redaktoři se mě ptali, jestli tu společnost vlastní má žena, a já jen řekl, že je to otázka na ní, přece nebudu odpovídat za ni, když jsem to s ní nekonzultoval,“ vysvětloval, proč nevyjasnil své podnikání na samém začátku zájmu médií.

Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 2% Není to v pořádku 94% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 16956 lidí

Není podle něj nic špatného na tom, že firmy s ním spojené získaly v minulosti půjčku v hodnotě desítek milionů korun od zmíněné firmy z Kypru. „To samozřejmě vše sedí, na tom přece není nic zvláštního. Tuto operaci jsme využili, protože když máte firmu, která má finanční zdroje, a jdete do banky pro nějaký bankovní úvěr, protože financujete projekt, tak k němu musíte doložit i nějaké další prostředky. Takže to byly ty další prostředky, je to normální způsob financování projektů,“ komentoval Michalik finanční operace přes daňové ráje.

„Já si naopak cením toho, že jsme postupovali tím způsobem, že pokud firma získala nějak zisky v zahraničí, tak je investovala do České republiky! V České republice se ty projekty realizovaly, v České republice se z těch projektů platí daně, odvádí DPH. To je přece ten správní směr investic,“ odmítl opakovaně, že by šlo o nelegální činnost.

Tvarůžková se znovu tedy tázala, co jej v takovém případě tak znejistilo, že ztratil zájem o ministerské křeslo: „Nebo prostě nemáte úplně čisté svědomí?“ „Ne, já jsem se opravdu nechtěl chovat tak, že to poškodí vznikající koalici a novou vládu. Já jsem se opravdu chtěl chovat jinak, a když je tu stín podezření, jít tomu naproti, čelit tomu, ač si nemyslím, že jsme udělali něco špatného,“ zopakoval Michalik své úvodní vyjádření.

