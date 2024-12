Nemáte mě co vychovávat. Praha rozjela kampaň proti kádím s kapry. Zlá reakce

Kampaň je postavená na studii Mgr. Kristíny Svitačové a Prof. Mgr. Ondřeje Slavíka, PhD., z České zemědělské univerzity v Praze, nazvané Rizika snížení welfare kaprů při stánkovém prodeji. Svitačová a Slavík popisují welfare jako souhrn tří faktorů. Prvním je zdraví a dobrá výživa. Druhým faktorem je, že zvíře nezažívá negativní emoce jako strach, stres, bolest. Třetím pak je možnost projevovat své druhové specifické chování.

„V době Vánoc se prodá v České republice asi 14 tisíc tun kaprů, což odpovídá asi 5–6 milionům jednotlivých ryb. Při konfrontaci tohoto způsobu prodeje živých kaprů s aktuálními informacemi chování a fyziologií ryb vyvstávají určitá rizika s ohledem na snížení welfare obchodovaných jedinců,“ píše se ve studii.

Za stresující výzkumníci označili už sádkování, kdy kapři procházejí přechodným hladověním, aby se jejich maso očistilo. Bez sádkování kapří maso chutná příliš bahnitě. Sádkování probíhá dva až čtyři měsíce a podle studie způsobuje zásadní stresovou zátěž. Za stresující studie označuje už výlov kaprů a jejich transport.

Chronický stres pak podle Svitačové a Slavíka způsobuje velké množství kaprů v prodejních kádích.

Zásadní nedostatek v tržním koloběhu vánočních kaprů pak výzkumníci vidí u zákazníků, kteří si nenechají kapra na stánku s káděmi usmrtit, ale berou si ho v igelitové tašce domů do vany. Výzkumníci upozorňují, že do té doby byl kapr pod dohledem kontroly kvality zacházení. Ale od chvíle, kdy kapr skončí v igelitové tašce a je vezen do vany, ztrácejí úřady státní správy dohled nad tím, jak je s kaprem zacházeno.

„Živí kapři jsou konečným spotřebitelem transportováni bez vody a v igelitových obalech, následně jsou přechováváni v nevhodných nádržích a ve vodě se stresujícím vlivem teploty a chemismu. Kapři jsou usmrcováni potenciálně neodborným a zcela jistě nekontrolovatelným způsobem nebo vypouštěni zpět do vodního prostředí, kde hynou v důsledku teplotního šoku a na vyčerpání energetických zásob. Dochází tak nejen ke dramatickému snížení welfare kaprů, ale přímo k jejich týrání, které většinou vede k jejich samovolnému úhynu,“ píše se ve studii. Následuje důrazné doporučení, aby kapři byli usmrcováni již na stáncích.

„My chceme především upozornit na trápení kaprů. Těch zvířat, která se usmrcují neodborně, usmrcují doma nebo se přenášejí živá,“ řekla radní hlavního města Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková (Piráti) pro CNN Prima News.

„Vánoční zvyk donesení vánočního kapra a nakládání s ním je něco, co způsobuje obrovské utrpení,“ řekl pak Jiří Pospíšil, který se v posledních letech na sociálních sítích ukazuje jako vegan.

K výchově správného zákazníka pak přistoupil potravní řetězec Lidl. Ten oznámil, že letos už nepovolí stánkový prodej kaprů před svými provozovnami. „My jsme se letos rozhodli, že už neumožníme prodej kaprů před našimi prodejnami,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Lidl Iva Pavlousková.

Řetězec Penny se ovšem podpory české tradice nevzdal a dovolí stánkový prodej před svými provozovnami. „Prodej kaprů umožňujeme vybraným externím partnerům tři až čtyři dny před Vánoci. Jedná se o jednu z českých tradic, na kterou jsou zákazníci zvyklí,“ sdělil tiskový mluvčí společnosti Penny Tomáš Kubík.

K podobnému kroku převychovat zákazníka podle nových standardů morálky pak přikročila i Komerční banka. Ta před třemi roky povolala influencerku Lucii Zelinkovou. Ta ve videu upozornila, že na Vánoce se v Česku spotřebuje asi 18 tisíc tun kaprů, což podle přepočtu odpovídá 32 tunám oxidu uhličitého. „A nechcete to třeba letos zkusit jinak?“ zeptala se influencerka na závěr videa. Komerční banka tak vzkázala obyvatelům České republiky, že netrpí jen kapři, ale i životospráva a klima. Po zásluze se Komerční banka dočkala odsudků napříč společností.

A letošní kampaň magistrátu namíchla už i prezidenta stomatologické komory Romana Šmuclera. Ten se na síti X podělil se dvěma fotografiemi, které ulovil v ulicích Prahy. Na jedné fotografii je reklamní banner vyzývající lidi, aby letos na Nový rok nepouštěli petardy. Druhý banner pak vzkazuje Čechům, že jejich vánoční tradice je špatně.

„Stojím na tramvaj a Praha mě neustále poučuje. Petardy nevystřeluji a kapry kupuji vykuchané, ale výchova dospělých není to, co od města za svoje peníze chci,“ napsal na síti X Šmucler. V diskusi pak dodal, že by si dokázal představit jiné využití reklamního prostoru. „Politici nic moc jiného nenabízejí, ale raději bych tam viděl placenou reklamu, ať má Praha peníze.“

Stojím na tramvaj a Praha mě neustále poučuje. Petardy nevystřeluji a kapry kupuji vykuchané, ale výchova dospělých není to, co od města za svoje peníze chci. pic.twitter.com/zK1r3MrhP8 — Roman Šmucler (@smucler) December 16, 2024

