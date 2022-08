Němci přemalují kříže na tancích na jiný kříž. A USA? Zlé varování

reklama

Dle něj tak odpadlo riziko z radioaktivního spadu a Rusko dokáže za použití ponorek a zbraňových systémů zvaných Poseidon vytvořit až 60 metrů vysoké tsunami, které „spláchne všechno až do hloubky 480 až 600 kilometrů u amerického pobřeží“.



Spojené státy se podle prognostika dostávají do situace, kterou prý organizace RAND Corporation, a Trilaterální komise popisují jako zlomovou a zůstávají jim „poslední dva roky, kdy je možnost se pokusit o vojenské vítězství nad Ruskem a Čínou“ – pak budou Spojené státy dle Staňka odsunuty do druhořadé pozice.

„Pochopte, svět je dnes v zajímavé situaci. Dráždíte svými sankcemi a svým stupidním uvažováním největší nukleární mocnost na planetě. Má to smysl? Nebo je tady jedna jediná otázka: Víme, že ke konfliktu dojde, ale pro historii musí být oficiálně tím prvním, kdo stiskne knoflík, druhá strana. Viníkem příštího holokaustu musí být Rusko, ne Spojené státy,“ tvrdí v návaznosti na to prognostik v rozhovoru pro Rádio Universum.



Pro Spojené státy podle něj též není největším ekonomickým konkurentem Čína, ale Evropa. „Pokud by byla Evropa silná, mohla by si zvolit vlastní strategii, nemusela by být papouškem amerických zájmů, a mohla by dělat svou vlastní mezinárodní politiku. Vychází to z jednoduché doktríny, jděte 15 let zpátky, a vezměte si studii známého politologa Friedmana, jenž prohlásil jednu zásadní věc, kterou Američané nikdy nesmí dopustit. Nesmí dopustit, aby došlo ke spojení Evropské unie, Ruska a Číny, protože pak by byly Spojené státy odsunuty na třetí kolej,“ myslí si.



Všiml si též, že americký exprezident Donald Trump jako první v Evropě navštívil Polsko. „V Polsku prezentoval strategii Tří moří, kde mělo být Pobaltí, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Gruzie. Všichni si mysleli, že to má vzniknout jako nátlakový prostor vůči Rusku. Ale je také druhá varianta, že to vzniklo jako nátlakový prostor vůči nespokojeným Němcům a Francouzům, a jiným,“ padlo.

Zajímavá je prý v této souvislosti „drobná poznámka amerických expertů publikovaná v The National Interest“: „Jestliže Německo bude vydávat na obranu dvě procenta HDP, a umístí tam 100 miliard eur na vyzbrojení bundeswehru, tak německá armáda bude neporovnatelně větší než jakákoliv evropská armáda – a stačí přemalovat kříže na jiný kříž,“ varuje Peter Staněk.

