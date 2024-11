Němci „vyřešili“ krizi. Budou dotovat elektroauta

V automobilovém a ocelářském průmyslu se chystá masivní propouštění. Největší německá automobilka Volkswagen za 87 let své existence se poprvé chystá uzavřít provozovny v domovském Německu a propustit tisíce zaměstnanců. Anketa Budeme se mít v roce 2025 ekonomicky lépe než v roce 2024? Budeme 1% Nebudeme 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2254 lidí

„Postupem času si uvědomujeme, že mnoho lidí je prostě opravdu naštvaných, že se to děje,“ řekl Thorsten Gröger, hlavní vyjednavač IG Metall, největšího německého odborového svazu a dodal, že první masivní stávky proběhnou před 9. prosincem.

Do 9. prosince proběhnou podle Grögera pouze varovné stávky. 9. prosince mají proběhnout rozhovory mezi odbory a vedením Volkswagenu. Pokud nedopadnou dobře, Gröger hrozí rozsáhlejšími protestními akcemi. „Jsme na to připraveni,“ řekl.

Situace je obtížná i proto, že německá vláda je nyní paralyzovaná vlastním rozpadem. Vládní koalice tří stran se rozpadla poté, co kancléř Olaf Scholz po svých koaličních partnerech požadoval, aby byl prolomen zákon o dluhovém stropu, který je v Německu zasazen do ústavy. Scholz chtěl dočasně zvednout dluh, aby mohl silněji podpořit Ukrajinu v boji proti Rusku. S čímž nesouhlasil předseda Svobodných Christian Lidner a vláda se rozpadla.

Termín nových voleb je ohlášen na 23. února 2025. Přičemž je nepravděpodobné, že nová vláda bude hned po volbách usnášeníschopná, protože povolební vyjednávání se může protáhnout i na několik měsíců. Povolební vyjednávání už nyní komplikuje i skutečnost, že výrazně sílí podpora strany Alternativa pro Německo (AfD), vůči které se všechny ostatní strany vyhranily s tím, že spolupráce je vyloučená. AfD aspiruje na druhou nejsilnější stranu Německa. Média a ostatní strany AfD nazývají protisystémovou a extrémně pravicovou. Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 20566 lidí

Krize průmyslu se ovšem netýká pouze Volkswagenu. V poslední době jako kdyby se se špatnými zprávami v Německu roztrhl pytel. Výrobce oceli Thyssenkrupp oznámil, že by do roku 2030 mohl propustit až 11 000 pozic. Bosch oznámil, že zruší 3 500 pracovních míst. ZF Friedrichshafen uvažuje o propuštění minimálně 12 000 zaměstnanců do roku 2030. Continental se chystá propustit 5 500 pozic po celém světě.

Německý spolkový statistický úřad informoval, že počet firemních insolvencí v říjnu meziročně stoupl o 22,9 %. A doplnil, že počet insolvenčních návrhů od července 2023 stabilně rostl dvouciferným tempem. „Prudký pokles poptávky z Německa i ze zahraničí, vysoké náklady na energie a kvalifikovanou pracovní sílu, značná daňová a byrokratická zátěž – to vše vytváří tlak na podnikatelské vyhlídky a na finanční situaci,“ uvedla v reakci na čísla Německá obchodní a průmyslová komora (DIHK) a informaci zprostředkovala Patria.

Dolní Sasko, kde Volkswagen sídlí, zůstává baštou SPD nynějšího kancléře Olafa Scholze. Strana je s automobilkou nerozlučně spjata. Stát v ní drží 20procentní podíl a v jeho představenstvu sedí premiér státu, politik SPD Stephan Weil.

„S podporou státu se Volkswagen za posledních 75 let stal velkou a celosvětově úspěšnou společností,“ řekl Weil v rozhovoru pro německý deník Süddeutsche Zeitung. Dodal, že by nebylo moudré demontovat drahé konstrukce, které byly postaveny pro výrobu elektromobilů.

Co navrhuje Weil a s ním i vládní SPD? Chce, aby byla obnovená dotace na nákup elektromobilů. Zároveň horuje za to, aby se obnovil princip daňového zvýhodnění pro spotřebitele za nákup a provozování elektromobilu. Dále SPD spolu se Zelenými, s kterými seděla poslední tři roky ve vládě, chce oživit německý energeticky náročný průmysl tím, že bude vysoké ceny energií vykrývat dotacemi.

„Otázkou je, zda by takové kroky – i kdyby se na nich politici dokázali shodnout – stačily. A to vzhledem k masivním strukturálním problémům, kterým Německo čelí,“ píše k tomu Politico. A dodává, že je otázka problematická i pro to, že se mění globální obchod a stává se stále více protekcionalistický. A s tím německá ekonomika zaměřená na export neumí příliš pracovat a politici na ni nedokážou reagovat.

„Výzvy jsou hlubší a větší, než jsme možná uznali v debatách a politických rozhodnutích posledních let,“ řekl v úterý na průmyslovém summitu ministr hospodářství Zelených Robert Habeck. Odborář Thorsten Gröger pravil, že teď není čas na líbivá předvolební hesla, ale funkční řešení a funkční politiku. To, jak se Německo dokáže porvat s problémy ve Volkswagenu, určí jeho další cestu, myslí si.

