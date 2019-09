Němcová? Halík? Drahoš? Jména nástupců Zemana. Sledujte, je to jízda

Zeman musí být nadšený, že mu stačí jedno vyjádření a zaplní mediální prostor, říká na Českém rozhlasu Plus komentátor Aktuálně.cz David Klimeš. Je prý čas začít řešit, kdo stane proti zemanovskému směru v dalších volbách. „Místo nářků nad Zemanovou svévolí bychom měli napřít úsilí tímto směrem a hádat se ne tak, jak si přeje Hrad, ale o to, kdo na Hrad má dále usednout,“ doporučuje David Klimeš. A už se ozval protiruský aktivista s návrhy. Drahoš, Němcová, Halík, Fischer, Špidla, Dienstbier, Štětina...

Klimeš ve svém komentáři konstatuje, že Miloš Zeman musí být nadšen, když mu stačí jedno vyjádření, aby opanoval mediální prostor na několik dnů. A Jiří Ovčáček pak debatu vyostří do extrémů. Klimeš dodává, že prezident porušil své slovo tím, že prohlásil, že pokud nebude případ ukončen, tak využije svého práva udělení abolice. „S tím nelze ale nic moc dělat, jakkoliv je to zjevné ničení demokratických zvyklostí a smyslu abolice v právním řádu. Nejlepším lékem je vyjádřením prezidenta se moc nevěnovat a energii raději napřít k hledání jeho nástupců,“ radí komentátor Aktuálně.cz. „Aby to nedopadlo jako v poslední prezidentské volbě,“ dodává.

Podle něj Babiš o abolici nestojí, chce, aby stíhání bylo zastaveno v rámci české justice, protože to je klíčové pro jeho „hru“ na čistého nepolitika vymetajícího chlév korupce. Prezident Zeman se podle Klimeše chce dále bavit na účet ČR, a tak dále debatu vyostřuje. Je proto prý potřeba, aby po něm nastoupil někdo „konsenzuálnější a méně mstivý“.

„Nikdy není dost brzo na hledání spojující a silné figury, která si zjedná respekt i mimo velká města. Minulou prezidentskou volbu mohl Miloš Zeman se svým rozdělulícím stylem snadno prohrát, ale najednou tu nebyl mezi kandidáty nikdo, kdo by mu politickými schopnostmi sahal alespoň po jeho bolavé palce u nohou. Tu chybu bychom pro samotnou kritiku Miloše Zemana neměli opakovat, protože jinak dostaneme jen nějakého jiného Zemana. Už se sice o slovo hlásí například šéf odborů Josef Středula, to bude jistě silná figura, koho má ale ten neustále plačtivý liberální tábor? Nikoho, zase jen ty neúspěšné kandidáty z minulé volby? A rýsuje se pro Hrad alespoň nějaká žena? Také ne? Místo nářků nad Zemanovou svévolí bychom měli napřít úsilí tímto směrem a hádat se ne tak, jak si přeje Hrad, ale o to, kdo na Hrad má dále usednout,“ doporučuje David Klimeš.

Jeho slova už na Facebooku převzal aktivista Martin Uhlíř, který proslul například protesty proti ruskému režimu. Známý je také svým konfliktem s poslancem ČSSD Foldynou, který chtěl Uhlířovi „dát jazyk“.

Uhlíř už si sestavil zúžený seznam kandidátů. A kdo je na něm? Například ředitel neziskové organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Dále bývalý senátor a chartista Petr Pithart a současný senátor a neúspěšný kandidát Pavel Fischer nebo senátor Jiří Dienstbier. I Michal Horáček by to prý měl zkusit znovu. Uhlíř uvádí i jméno, o kterém se již spekulovalo, totiž generála Petra Pavla.

Kdo dále? Například kněz Tomáš Halík, ekonom a europoslanec Luděk Niedermayer, poslankyně ODS Miroslava Němcová, která kandidaturu v minulosti nevyloučila, dále Zemanův sok v posledním kole Jiří Drahoš, bývalý premiér Vladimír Špidla či ekonom Tomáš Prouza, nebo dokonce neustálý bojovník proti Gerasimově doktríně Jaromír Štětina. A z řad herců například moderátor Marek Eben.

