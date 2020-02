Němcová se upřeně dívala... Boj o ČT začal: Kandidát SPD mluvil ve Sněmovně. Sdělil nám průběh

reklama

Jedním z nominovaných, konkrétně od spolku Šance na návrat, je i vystudovaný politolog, poradce Jiřího Kobzy (SPD) Tomáš Doležal. „Pokud by hypoteticky byla moje volba úspěšná, nejvíc bych se věnoval vyvážené nabídce pro všechny skupiny společnosti,“ uvedl Doležal.

Tomáš Martínek (Piráti) se jej mimo jiné při „grilování“ zeptal, jak by jako asistent poslance za SPD zajistil svou nestrannost a nezávislost v Radě ČT. „Těžko mohu říct něco jiného, než že by zárukou byla moje osobnostní integrita. Ti, co mě znají, vědí, že nejsem člověk manipulovatelný,“ uvedl Doležal a zároveň vyloučil, že by ukončil členství. O ukončení spolupráce s poslanci pak podle svých slov momentálně nepřemýšlel.

Martínek pak také upozornil, že se kandidát objevuje na kanálech jako Raptor TV či na webu Šifra. Doležal však odmítá, že by na nich publikoval, jen se účastnil diskuzí, které Raptor TV pokrývala. „Nemám k ní osobní vztah,“ uvedl.

„Pirát mě griloval, ale korektně. Už na začátku jsem TO říkal, že můj stranický charakter bude i pro ANO v dnešní situaci, kdy je kánonem tzv. nezávislost, problém, ač prý 1 pozice v Radě byla příslíbena, tak uvidíme. Snad jsem se tam úplně neztrapnil. Ale byla to zajímavá zkušenost, jen mě mrzelo, že se mě na nic nezeptala M. Němcová, jen se upřeně dívala,“ dodal Doležal.

Před poslance předstoupil také Michal Doležel, kterého navrhuje Tělocvičná jednota Sokol Brno. Je členem zastupitelstva Jihomoravského kraje, zvolen byl jako nestraník za hnutí Žít Brno. Členové Rady ČT v současné době podle něj dostatečně nezastupují různé regiony.

Jeho se mimo jiné ptala poslankyně za ODS Miroslava Němcová. Otázala se jej, ve které oblasti kontroly by se Doležel cítil silný, když je Rada ČT kontrolním orgánem. „Já bych jako radní více pronikl do způsobu financování jednotlivých pořadů a tvorby ČT, ekonomické struktury fungování televize jako takové,“ uvedl mimo jiné.

A řeč přišla i na AZ kvíz. To, když se Doležela zeptal poslanec Aleš Juchelka (ANO), jaké pořady brněnského studia jej kromě AZ kvízu baví. „Ten jsem chtěl zrovna jmenovat, je to legenda. Ale vzhledem k brněnskému studiu je na to náročnější odpovědět. Obecně mám ve vysílání ČT favority v oblasti dokumentární tvorby nebo Hyde Park Civilizace s Danielem Stachem, líbil se mi dokument o Františce Plamínkové, kterým provázela Katka Tučková. Osobností Jihomoravského kraje by si televize měla více vážit a spolupracovat s nimi,“ odvětil.

