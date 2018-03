Němcová si k odchodu vybrala moment, který nebyl zvlášť problematický. Mediální mainstream tak musel vytvořit dojem, že Zeman řekl něco hrozného, analyzuje docent

Vysokoškolský pedagog Radim Valenčík prý neměl šanci sledovat projev prezidenta Zemana v České televizi. Zachytil až kritiku poslankyně Miroslavy Němcové (ODS) a dalších politiků, kteří rozhořčeně odešli z Pražského hradu. A když se Valenčík pokoušel zjistit, co řekl prezident Zeman, připadal si prý jako v časech komunistické nadvlády. Odpověď prý našel až na serveru ParlamentníListy.cz. A to ho přivedlo k myšlence, zda Miloš Zeman ve svém inauguračním projevu vlastně neříkal pravdu.

Prezident Miloš Zeman věnoval několik desítek minut svého inauguračního projevu kritice Bakalových médií, úderu na ČT a TOP 09 nebo zavedení povinné volební účasti v České republice. Radim Valenčík prý projev neslyšel, protože zrovna přednášel studentům. Slyšel až poslankyni Miroslavu Němcovou (ODS), která Zemana kritizoval po odchodu z Vladislavského sálu.

Když se Valenčík snažil zjistit, co vlastně prezident řekl, zarazilo ho, že se k těmto informacím nedostane ani na vlnách veřejnoprávního rozhlasu, ani ve veřejnoprávní České televizi. Začal si prý připadat jako v časech komunistické normalizace, kdy sice státu podřízená média špinila Chartu 77, ale odmítala prozradit, co přesně se v oné Chartě 77 píše.

„Žádná citace ze Zemanova projevu, která by umožnila posoudit, co je na odsudcích pravdy. Dokonce ani žádný odkaz na autentické znění projevu. Teprve v Parlamentních listech (kam se obracím vždy jen v krajní nouzi, bohužel v poslední době stále častěji) jsem našel celý text i vyznačení místa projevu, kdy Němcová a spol. odešli,“ napsal Valenčík na svém blogu. To, co se dočetl, mu nepřišlo nijak dramatické.

Námitku, že projev prezidenta by si mohl najít, kdyby přece jen chvíli pátral na internetu, Valenčík odmítá s tím, že o Chartě 77 se mohl také dozvědět, kdyby si pustil vysílání zahraniční Svobodné Evropy.

„Tady jde o to, že mediální mainstream se doložitelně pokouší manipulovat s těmi, kteří nemají čas si všechno ověřovat, protože mají spoustu jiných starostí. Je to jednak podlé, jednak jsou to právě mainstreamová média, která se tím veřejnost snaží rozdělit,“ pokračoval pedagog.

Konstatoval také, že Němcová měla svůj odchod připravený dopředu a jen čekala na příležitost. Ta ale nepřicházela, takže si prý Němcová vybrala okamžik, který nebyl podle Valenčíka nijak zvlášť problematický.

„Nadržená a předem informovaná média však již na ni čekala. Tak Němcová musela využít ten moment projevu, který je ne zcela využitelný či zneužitelný. Proto mediální mainstream musel vytvořit DOJEM, který veřejnost získá, bez ohledu na realitu. Proto musel znovu a znovu sugerovat, že Zeman řekl něco hrozného, ačkoli nic hrozného neřekl, a to, co Zeman řekl, nepřipomínat.“

autor: mp