Němcová, teta Mirka, leze do rakve, řekl Hejma u Xavera. Ten ji chce volit

Od vlaků k Miroslavě Němcové, Ondřej Hejma opět účtoval v Podtrženo sečteno. „Mirka Němcová, teta Mirka, jak jí říkáme my znalci, ta prostě leze do tý rakve tý Topky,“ hodnotil to, jak se kandidátka do Senátu obula do ministra Havlíčka a Andreje Babiše. A začal vzpomínat, jak se Němcová na scéně vzala. A Miroslav Kalousek mu ve sněmovně chybět nebude. Stejně jako TOP 09.

Začátek Podtrženo sečteno patřil srážkám vlaků. Hejma řekl, že zrovna nehoda u Černošic se ho týká, protože tudy jezdí. „Když jsem teď, před chvílí jel do studia, tak jsem jel kolem toho obrovskýho plakátu s Ivanem Trojanem s tím čírem, křiváček spínáček, že jo. Pojeďte na výlet vlakem. A manželka vedle mě říkala: Já jsem tak ráda, že jedu autem,“ přidal relevantní příhodu.

Řešily se také hrozby Tomio Okamurovi od facebooku, že mu bude zrušen účet. Hejma souhlasil, že pokud se šéf SPD ohání Ústavou, stejně nemá šanci. „Vždycky jsem si myslel, že by bylo fajn, kdyby jsme si udělali tady vlastní facebook, že by jsme s tím začali my dva a Tomio by se přidal a nikdo by nám do toho nekecal. Ale to bohužel nefunguje, protože pan Zuckerberg na to přišel první, takže je to zkrátka jeho a on si bude mazat, koho bude chtít. Je to nespravedlivý, je to cenzura. On skutečně s tím může nakládat jak chce, stejně jako Youtube, tam jsme v jejich rukou. V rukou velkého bratra. Ale mám pro Tomia dobrou zrávu. Takovejhle zákaz, to je ta nejlepší reklama,“ mínil Hejma, autor knihy Fejsbuk.

Argumentoval, že tu největší slávu za komunismu způsobily právě zákazy. „To založilo naši slávu, z toho mi dodneška žijeme. Václav Havel, co si budeme povídat, celý disent, měli zákaz, vláčeli je po kriminálech. A jaká to byla reklama. Na tom to všechno stojí,“ mínil komentátor s tím, Okamura si nakonec řekne to, co bude potřebovat, kde bude potřebovat, zákaz „bude muset skousnout“ a informace k lidem dostane jinou cestou.

Hejma také srovnával Matěje Gregora s Radoslavem Sturmem. Oba mladíci se zúčastnili interview s Xaverem, Sturm jako zastánce Milionu chvilek, Gregor jako zakladatel hnutí odchod.eu. Hejma mínil, že Gregor je opravdu jiný formát a má věci v hlavě srovnané, i když určitá mladistvá naivita je prý i u něho, např. v tvrzení, že se samostatné České republice dařilo a i odchod z EU Hejma označil za chiméru. „Ale je dobrý, že má názor, ten názor umí argumentovat, nemusíme s ním okamžitě souhlasit, já jsem příznivec toho, že odchod z EU má chvíli čas, ale je pěkný, že se za to bere,“ zhodnotil Hejma a ptal se, kdo Odchod.eu. platí. A Xaver uvedl, že zatím si ho aktivisté platí sami.

Komentátor také pozitivně zhodnotil kampaň Celé Česko šije. „Já se tím trošku omlouvám všem těm aktivistům, které jsem tehdy označil za parazity, když jsem koukal na pana Sturma. Matěj nevypadá úplně jako parazit, vypadá jako člověk, který se o sebe umí postarat a od nikoho nic nechce. Takže takovýhle konstruktivní aktivismus je v pořádku,“ otočil trochu Ondřej Hejma.

Xaver ho pak navnadil, že další na řadě je přesvědčený mladý komunista a Hejma se ptal, zda přijdou taky kanibalové. Ale navrhl, že by moderátor mohl dělat castingy a udělal z celého formátu velkou show, ve které by on mohl dělat porotce. „Nechte to na mně,“ slíbil tajemně Luboš Xaver Veselý.

I na Miroslava Kalouska a jeho rozhodnutí nekandidovat do sněmovny v následujících volbách došlo. Nicméně Hejma poznamenal, že to už tu bylo, že již před minulými volbami Kalousek se Schwarzenbergem odstupovali z vedení TOP 09. A teď nebudou kandidovat. Podle něj jde o z nouze ctnost, když se TOP 09 vůbec nemusí do sněmovny dostat. Nejvíc by Kalouskovi podle Hejmy vyhovovalo, kdyby se strana do parlamentu dostala a on by ji řídil z pozadí, nemusel by už chodit do sněmovny a jen by chodil do Otázek Václava Moravce. Ale lítost nad tím, že Miroslav Kalousek už nebude ve svěmovně, necítil a ani případný odchod TOP 09 na politický hřbitov by mu nevadil. „Mně ta Topka vždycky vadila, že je to taková elitářská strana. Vždyť jenom ten název TOP 09, top to je ten vrcholek, to jsou ti nahoře, těch několik tisíc, i ve jméně mají to elitářství zakódované,“ mínil.

Xaver s Hejmou nesouhlasil a oponoval, že v jednom z rozhovorů současná předsedkyně řekla, že chce být tam, kde je třeba pomáhat. Hejma doporučil Červený kříž. „Já jsem to prořval celý,“ ale Hejma tomu nechtěl věřit. „Vy jste hrozně citlivej, hroznej měkota,“ řekl nejdříve, ale pak vyslovil pochybnost: „Já jsem ty slzy neviděl. Přineste příště kapesníček. Přineste vlhký kapesníček jako důkaz.“

Komentátor prohlásil, že mu TOP 09 nebude chybět, protože vytunelovali lidovce a ODS, doufali, že se Schwarzenberg stane prezidentem, to jim nevyšlo, a nemají regulérní program, takže „ucházejí na oubytě“. „Strana, která nemá program, nemá v Parlamentu co dělat,“ prohlásil.

K vlakům se Xaver ještě vrátil, když připomenul slova Miroslavy Němcové na adresu Andreje Babiše a ministra dopravy a průmyslu a obchodu Havlíčka. Hejma se Miroslavě Němcové věnoval důkladně a také vytáhl minulost.

„Mirka Němcová, teta Mirka, jak jí říkáme my znalci, ta prostě leze do tý rakve Topky,“ mínil komentátor s tím, že Němcová už není pravověrnou ODSačkou, jakou kdysi byla. Ale už je duševně a programově v TOP 09 nebo ve STAN a provozuje stejnou „destruktivní politiku“ Babiš všechno špatně.

A pak Hejma zavzpomínal, jak se Němcová vzala na politické scéně po Sarajevském atentátu na Václava Klause. „Všichni z té ODS utíkali, vzali nohy na ramena a utíkali do Unie Svobody. Všichni ti hlavouni. Ale Mirka? Zachovala se charakterně, zůstala Václavu Klausovi věrná a hned z toho byla funkcička. Hned z toho byla funkcička, protože v té ODS nezbyl prakticky nikdo, vznikla kádrová tíseň. A Mirka toho využila, tím vakuem vzlínala vzhůru v hierarchii, až se dostala, pane jo, na šéfku Parlamentu,“ připomenul.

Problém pak podle něho nastal, když Němcová uvěřila, že je velká politička a státnice a pomýšlela na Hrad. A když Hrad nevyšel, tak prý uvažuje o Senátu. „A všimněte si, už kandiduje ne na své rodné Vysočině, kde kdysi jako knihovnice zářila, ale už kandiduje v Praze a její voliči budou klasická pražská kavárna neboli antibabiš, takže ona už tam bude tak trochu za Topku,“ zhodnotil kandidátku do Senátu. A ještě dodal, že v Senátu bude Miroslava Němcová číhat, zda zní nebude druhý Miloš Vystrčil.

Xaver se s Hejmou bavil i o potenciálu Němcové pro boj o Hrad. Moderátor mínil, že by ji volil, ale Hejma ho okřikl, že si zase zahrává. „Ale není vůbec daleko. Karel Schwarzenberg nevidí ještě kandidáta žádného, takže ten ji nevidí, je neviditelná pro Karla,“ mínil dále komentátor, ale Xaver opáčil, že Schwarzenberg v interview v Reflexu uvedl, že špatně vidí. „Ne, že blbě slyší. Vidí velmi dobře, ale Mirku ještě nevidí, takže ještě asi není úplně... Možná tam něco schází do té první ligy, já nevím co, ale ani na tu premiérku ji tenkrát nevzali,“ opravoval Hejma svého hostitele.

