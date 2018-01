Němcová třískla dveřmi vzteky. Prý kvůli chování hnutí ANO. Zde je svědectví, že to mělo být trochu jinak

Němcová následně prošla kolem hloučku novinářů rychlým krokem a bez jakéhokoliv komentáře. Následně jí hájil bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který je rovněž členem mandátového a imunitního výboru. „"Paní poslankyně Němcová je dáma a je citlivá na buranské chování. Jejímu projevu rozumím. My, co máme za sebou výuční dobu v továrně a práci na stavbách, máme poněkud sníženou citlivost," řekl k tomu šéf poslanců TOP 09.

Naopak poslanec hnutí ANO Josef Hájek tvrdí, že k incidentu došlo poté, co on zareagoval na chování Miroslavy Němcové. „Paní poslankyně během schůze opakovaně vyrušovala poznámkami. Nakonec jsem jí požádal, aby nebyla neukázněná,“ řekl Aktuálně.cz poslanec s tím, že právě tento konflikt vedl k dramatickému odchodu Němcové.

Jednání výboru bylo podle svědectví jeho členů mimořádně vypjaté. „My jsme se snažili chovat profesionálně, ale nebudu zastírat, že jednání bylo emotivní,“ řekla webu Aktuálně.cz poslankyně ČSSD Kateřina Valachová.

Velké dusno prý nastalo zejména ve chvíli, kdy dorazili důvody žádosti o vydání předsedy vlády Andreje Babiše a šéfa poslanecké frakce ANO Jaroslava Faltýnka vysvětloval vyšetřovatel Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Podle svědectví z jednání výboru připomínala jadenapůlhodinová návštěva orgánů činných v trestním řízení spíše výslech ze strany osmi poslanců hnutí ANO.

„„Atmosféra byla hrozná, viděl jsem zoufalství v některých očích kolegů, nebylo to nic příjemného,“ cituje web Novinky.cz poslance hnutí STAN Petra Gazdíka.

Zasedání výboru z velké části zaplnil spor, zda mají vypovídat vydávaní poslanci Babiš a Faltýnek. Oba požádali o odklad svého vystoupení, než se seznámí se zprávou evropského vyšetřovatele OLAF. Opozice to označovala za obstrukci. Nakonec ale prosadili svou poslanci hnutí ANO, které v hlasování podpořili dva poslanci hnutí SPD, se kterými dalo vládní hnutí dohromady většinu.

Rozčílená? To je slabé slovo

Rozčílená Miroslava Němcová nejprve prošla mezi novináři beze slova, po nějaké době se však rozpovídala pro web Info.cz.

„Rozčilená je velmi slabé slovo. Něco podobného se mi stalo asi potřetí v životě,“ popsala své emoce. Není už prý schopna strávit dvojí tvář hnutí ANO, které se úplně jinak tváří před veřejností a úplně jinak chová za zavřenými dveřmi. „Z mého pohledu bylo celé dnešní jednání z jejich strany obstrukční ve smyslu prodloužit rozhodnutí o vydání nebo nevydání poslanců Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání téměř na nekonečno,“ uvedla.

Byla prý ochotna akceptovat, že poslanci Babiš a Faltýnek se před jednáním chtějí seznámit se zprávou vyšetřovatele OLAF a tak hledala nejvhodnější termín po tomto prostudování, ke kterému má dojít ve středu. Jenže hnutí ANO podle ní chtělo vše protahovat.

„Dokonce tam od zástupců hnutí ANO padaly návrhy, abychom jednání uskutečnili až sedm dnů poté, co bude k dispozici česká verze zprávy OLAF. A protože se odhaduje, že překlad bude hotový až za čtrnáct dnů, znamenalo by to, že bychom jednali asi tak za tři týdny. To považuji za účelové oddalování,“ říká Němcová.

Ta pak prý nevěřícně zírala na tiskovou konferenci, kterou si samostatně uspořádala místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru z hnutí ANO, poslankyně Taťána Malá. „Když jsem byla předsedkyně Mandátového a imunitního výboru, tak jsem šla před novináře vždy se svými místopředsedy, kde jsme společně za výbor sdělili, co bylo možné sdělit. Tady paní místopředsedkyně vystupuje sama a v podstatě tam je za ANO, nikoli za výbor,“ rozčilovala se Němcová s tím, že takové separátní tiskové konference k jednání výboru jsou naprosté novum.

Poslankyně Malá vykládala, že cílem výboru je vše vyřešit co nejrychleji, přitom podle Němcové prý na jednání poslanci ANO usilovali o přesný opak.

Musíme garantovat, že nejvyšší exekutivní roli nebude vykonávat člověk s problémem

Ve středu se má hlasovat o důvěře vládě, Němcová by však preferovala, aby hlasování bylo odloženo do té doby, než se mandátový a imunitní výbor vyjádří k Čapímu hnízdu. „Mnozí vyjadřují se v tom smyslu, že tady není žádná souvislost mezi vyslovením důvěry vládě a hlasováním o vydání Andreje Babiše. Ta souvislost je ale přece v jeho osobě, protože on je obviněný v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo a zároveň má být premiérem. Ta souvislost je prostě přímá a jednoznačná,“ nechápe.

Je to podle ní i otázka zodpovědnosti sněmovny voličům. „My politici jsme zaměstnanci občanů a jako takoví musíme garantovat, že nejvyšší exekutivní roli nebude plnit člověk, který nemá vyřešen osobní problém,“ uzavřela Němcová.

