SPD nechce přerušovat jednání o důvěře vládě, kabinet nepodpoří

„Jediné, co od Andreje Babiše slyšíme, je to, abychom jednostranně podporovali jeho menšinovou vládu, aby mohl Andrej Babiš a jeho ministři za hnutí ANO rozdělovat veřejné miliardy jen pro své osobní a stranické zájmy,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura. Podle něj by podpora menšinové vlády ANO byla zrada na voličích SPD. „Nebudeme dělat jen stafáž cizím zájmům,“ uvedl.