Babiš před žádostí o důvěru mluvil o důchodech a vlacích zdarma

10.01.2018 10:08

Premiér Andrej Babiš (ANO) těsně před jednáním Sněmovny o důvěře v jeho menšinový kabinet uvedl, že v dolní komoře se politikaří, zatímco jeho kabinet by chtěl „dělat pro lidi“. Zopakoval, že plánuje dopravu po železnici zdarma pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let a zvýšit důchody. Na konci případného čtyřletého období vlády, by podle něj měl průměrný důchod v Česku dosahovat 15 000 korun, tedy o zhruba 2 500 korun víc než nyní, k čemuž bude třeba v případě jednorázového navýšení 94 miliard korun.