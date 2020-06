Němcová v ČT volala po hlasování o nedůvěře vládě

reklama

Moravec hned na úvod připomněl usnesení Evropského parlamentu, který se kvůli možnému střetu zájmů postavil velmi kriticky vůči premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Právně nezávazné usnesení, v němž jsou české úřady vyzvány, aby reagovaly na možné střety zájmů, podpořilo přes 500 europoslanců.

„Já jsem to usnesení Evropského parlamentu četl. Nebylo to pro mě moc veselé čtení, protože jsem se tam dočetl, že kontrolovat rozdělování evropských dotací je velmi složité,“ podotkl Zaorálek. „Tohle je na dlouho, ale dva ministři sociální demokracie vypracovali žalobu k evropskému soudu, který musí rozhodnout o tom, jak je to s tím střetem zájmů. Na úrovní Komise to bude trvat dlouho,“ zdůraznil Zaorálek.

EU si podle jeho názoru musí sama udělat v rozdělování dotací pořádek. „Mně připadá, že ty dotace byly v minulosti chápany vlastně jako dárek těm členským státům, a dárek se vlastně moc nekontroluje,“ podotkl Zaorálek.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předsedovi vlády Andreji Babišovi vyčetl, že po vyhlášení usnesení premiér zaútočil na české europoslance, což se Zaorálkovi nezdá férové.

Anketa Co se Vám nejvíce líbí na Andreji Babišovi? Razance, přímočarost 7% Vize pro ČR 85% Že řídí náš stát jako firmu 2% Hnutí ANO 1% Manželka 5% hlasovalo: 3080 lidí

Němcová připomněla, že pravicová opozice upozorňuje na Babišův střet zájmů už dlouho, a že jeho ekonomická síla, počítaje v to i skutečnost, že koupil třetinu mediálního trhu, je větší než síla ostatních politických subjektů, což narušuje politickou soutěž.

A Babiš místo toho, aby uznal, že musí řešit svůj možný střet zájmů, prý jen kope kolem sebe.

„Důsledkem toho je, že dva čeští euroopslanci mají policejní ochranu, protože premiér o nich řekl, že to jsou vlastizrádci. Důsledkem toho je, že chodily výhružky zavražděním německé europoslankyni Monice Hohlmeierové,“ upozornila Němcová.

V této situaci by vláda, podle ní, měla znovu Sněmovnu požádat o důvěru.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Štefka nemáme české problémy přenášet do Bruselu. „Naše europoslankyně (Kateřina Konečná) se hlasování zdržela, protože si stejně jako já myslí, že si máme špinavé prádlo prát doma,“ pravil Štefek.

„Jak se to stalo, že komunisté, jako strana pracujícího lidu, chrání miliardáře Babiše?“ otázal se moderátor.

„My rozhodně nepodporujeme pana Babiše, ani žádné jiné miliardáře, my podporujeme vládu, která plní naše programové priority. My o tom plnění diskutujeme skoro na každém jednání,“ sdělil komunista.

Fotogalerie: - Interpelace na premiéra

Podle Zaorálka může opozice navrhovat, co uzná za vhodné, ale podle ČSSD bylo nejrychlejší cestou obrátit se na evropský soud, aby celou věc vyřešil, což se nakonec také stalo. „Já prostě tohle zase vidím jako proces na léta,“ zaznělo z úst Lubomíra Zaorálka.

Němcová vyrazila do protiútoku. „Já to nevidím jako proces na léta. Pokud panu premiérovi záleží na České republice více než na Agrofertu, tak pan premiér může Agrofert prodat vždycky, a rozhodnout se, že nebude čerpat dotace, může také vždycky,“ pravila poslankyně.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud by premiér Andrej Babiš udělal jedno či druhé, vláda by se mohla zabývat rozpočtem. Takhle, slovy Miroslavy Němcové, „celý státní aparát“ hájí premiéra Babiše, místo toho, aby se Babiš hájil sám s týmem soukromých právníků, a stát by se mohl věnovat tomu, čemu se věnovat má, to je např. řešit krizi.

Zaorálek připomněl, že Babiš výrazně uspěl v demokratických volbách, což je třeba respektovat, a počítat s tím, že možný střet zájmů ztíží práci celého kabinetu, ale v tuto chvíli musí tento kabinet řešit koronakrizi.

Moravec poté přehodil výhybku ke státnímu rozpočtu a zvýšení schodku na 500 miliard korun. „Aby dostal slovo také Zdeněk Štefek, který tady zatím čeká, až na něj přijde řada,“ moderoval moderátor.

Štefek vyřkl, že komunisté se nakonec rozhodli navýšení schodku podpořit, ale pobavit se přitom chtějí o změnách v daních, aby v krizi více platily např. bohaté firmy.

Ing. Zdeněk Štefek KSČM

Zastupitel SČkraje,kandidát do EP,Objednatel/zhotovitel:KSČM

krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moravec poté udeřil na představitele obou levicových stran.

„Stálo by za to, aby dvě levicové strany, kterým ubývají voliči, nepodpořily státní rozpočet? Anebo se bojíte, že Andrej Babiš sáhne k předčasným volbám, u kterých oběma vašim stranám hrozí, že se nedostanou do Sněmovny?“

Oba pánové odmítli, že by z Babiše měli strach. Štefek si pochvaloval, že vláda plní komunistický program – zvyšuje platy v sociálních službách, ve zdravotnictví a uvolňuje prostředky na podporu bydlení a tak podobně, takže komunisté v podstatě mohou být spokojeni.

Zaorálek se ohrazoval, že podporu bydlení mají v programu zdaleka nejen komunisté, ale i jiné strany včetně ČSSD, takže se nedá říct, že by Babiš plnil komunistický program. A z těchto peněz jde obrovská část na nevybrané daně, které se nepodařilo v krizi vybrat. „To není obrovský balík peněz určený na utrácení,“ zdůraznil ministr kultury.

On osobně by tyto peníze dával na ochranu nízkopříjmových občanů, a ne na záchranu velkých konkrétních firem, jako je Smartwings. „O tom se ještě budeme bavit,“ podotkl Zaorálek.

Moravec poté připomněl, že Babiš jako premiér předložil pozměňovací návrh k rozpočtu vlastní vlády, což je velmi nestandardní. Zaorálek však uvítal, že Ministerstvo kultury dostane miliardu na projekty, které může rychle rozjet.

Podle Němcové teď bude ČSSD čelit situaci, že Babiš předstoupí před poslance a řekne „já jsem vás všechny zachránil“ a pasuje se do role spasitele.

Štefek poznamenal, že na kulturu by mohlo jít ještě víc peněz, protože podporu si zaslouží regionální projekty i některé speciální subjekty. „Bylo ukončeno vydávání Literárních novin, což je obrovská škoda, protože jsem je pravidelně četl,“ zaznělo z úst komunisty.

Podle Zaorálka bylo přece jen potřeba nastavit určitá kritéria na přidělování pomoci.

Němcová se v tu chvíli vrátila až do roku 1948, kdy komunisté uchvátili moc v této zemi. „Nevím, co se mi to stalo,“ sdělila, „ale procházela jsem si stenozáznamy ze Sněmovny až do roku 1948 a tam (komunistický kádr) Zdeněk Nejedlý po zestátnění divadel říká něco podobného, jako že je třeba rozlišovat to skutečné umění, a tu komerční kulturu, kterou pracující lid nepotřebuje.“

„Takže já se vlastně vracím do 50. let?“ smál se Zaorálek.

„To jsem neřekla,“ ohradila se Němcová. Ale jedním dechem dodala, že je to také určité rozlišující kritérium, se kterým už před desítkami let přišli komunisté, takže jisté srovnání se zde, dle ní, nabízí.

Podle Zaorálka je třeba přilákat do České republiky velké společnosti, jako je NETLIX, protože když se tady takto velká společnost rozhodne točit seriál a utratit tady miliardy, pomůže to ekonomice. Z Česka by se, dle Zaorálka, mohla v podstatě stát kulturní velmoc.

Sám prý narazil na to, že „na kultuře“ nemá lidi tam, kde je potřebuje, a tam kde je nepotřebuje, jich má moc.

„Já jsem kvůli tomu podával i trestní oznámení,“ připomněl Zaorálek s tím, že na Ministerstvu kultury se připravovalo celkem sedm projektů, které se podle Zaorálka ukázaly jako neživotaschopné, a ztratilo se na nich několik let času. Tyto projekty běžely prý už od dob lidoveckého ministra kultury Daniela Hermana.

Mgr. Daniel Herman KDU-ČSL



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Šimek: Kraj nakoupil dárkové poukazy brněnských divadel a Filharmonie Brno A my nic?! Umělci se dočkali: Dostanou miliardu. Bylo kvůli ní dusno Kalousek (TOP 09): Když se blbne na kvadrát... Olomouc: Divadla hrají do konce června pod širým nebem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.