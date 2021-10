Němcovou radši ne. Drahoše taky ne. Už se přemýšlí, kdo by Babišovi zabránil ve vstupu na Hrad. Mnoho jmen prý bez šance

Novinář Pavel Jégl tvrdí, že nově vznikající pětikoaliční vláda by měla rychle přemýšlet nad společným kandidátem do prezidentských voleb. Jen společný silný kandidát, který navíc osloví i levicovější voliče, podle něj má šanci porazit Andreje Babiše, jehož kandidatura je prý více než pravděpodobná. „Pro pětikoalici nemůže být vyhlídka na vládu okopávanou z Hradu Babišem lákavá,“ píše Jégl s tím, že by to pro ně bylo v rámci úřadu prezidenta z „bláta do louže“.

Jégl ve svém komentáři na serveru finmag.penize.cz uvažuje nad možností, že vlivem zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana mohou nové volby nastat dříve než na jaře roku 2023, kdy Zemanovi mandát oficiálně končí. „Pohled na vyčerpaného a chátrajícího prezidenta, na jeho zpomalené reakce a nezvladatelné grimasy, je žalostný. Navozuje otázku, zda Miloš Zeman v sídle králů setrvá až do jara roku 2023, kdy mu druhá hradní pětiletka úředně končí. Prezident je vážně nemocný. Nachází se na pokraji fyzických sil a zjevně mu také ubývá těch psychických. Abdikace by navrch prospěla nejen Zemanovu zdraví, ale i kondici české politiky,“ radí Jégl Zemanovi, aby raději abdikoval.

Díky abdikaci by se tak nemusela řešit aktivace článku 66 ústavy, ale vyhlásily by se nové volby. „Vláda i obě komory Parlamentu by se pak mohly zaměřit na klíčová témata, jakými jsou finance, energie a covid. Kromě toho by se přestal prodlužovat zástup těch, kteří čekají na pouhý prezidentův podpis, aby mohli zastávat určité funkce,“ uvažuje Jégl, podle nějž by to byla alespoň jedna věc, která by se Zemanovi v druhém volebním období povedla.

Aby se našel dobrý kandidát se silnou podporou takto rychle, je prý potřeba být předem připraven, protože již teď je zřejmé, že současný premiér Andrej Babiš by připraven byl. Opakovaně totiž nevyloučil svoji možnou kandidaturu a podle Jégla by pro něj úřad prezidenta byl příležitostí uspokojit své ego a postoupit o level výš. „Z Hradu by si mohl aspoň částečně pohlídat byznysové zájmy a otupit tlak na svůj střet zájmů – český zákon s tímto problémem u prezidenta vůbec nepočítá. Kromě toho by byl chráněn před trestním stíháním,“ tvrdí Jégl, že Babišova kandidatura by dávala smysl.

Babiš by navíc měl ve volbách slušné šance na vítězství. „Je to jednoduchá aritmetika: vzhledem k síle těch, kteří za ním stojí – volby do Sněmovny ukázaly, že má na své straně 27 procent voličů – by měl postup do druhého kola jistý. Co víc, ve volbách se ukázalo, že ti, kdo stojí proti pětikoalici a které může dostat na svou stranu, mají o půl milionu hlasů víc,“ počítá Jégl i hlasy, které ve sněmovních volbách propadly se stranami, které nepřestoupily pět procent.

„Pro pětikoalici nemůže být vyhlídka na vládu okopávanou z Hradu Babišem lákavá. A pro podstatnou část populace to znamená dostat prezidentský úřad z bláta do louže. V posledních letech mělo Česko prezidenta, který využíval mezery v ústavě, aby si přisvojoval práva, která mu nenáležela. Hledal spojence v Číně či Rusku, a když otevřel pusu, mohli jste cítit stejný zápach, jako když otevřete víko od žumpy,“ kritizuje Jégl tvrdě prezidenta Zemana.

V případě vítězství Andreje Babiše by podle něj zcela pozbyla smysl prezidentská standarta s nápisem Pravda vítězí. „Babiš je populista, pro něhož je lež pracovním nástrojem. Používá ji tak samozřejmě jako instalatér hasák. A na Hrad by se s ním táhl stín dotačních čachrů a daňových rájů. Naděje, že se na Hrad vrátí takové ctnosti jako důstojnost a noblesa, se zkrátka s Babišem spojovat nedají. To je zřejmé,“ tvrdí Jégl.

Pětikoalice by se proto prý měla dohodnout na svém společném kandidátovi, který by měl být přijatelný nejen pro voliče tohoto bloku, ale i pro část těch, jejichž hlasy ve sněmovních volbách propadly. „Do této kategorie nespadají politicky vyhranění Miroslava Němcová anebo Miroslav Kalousek. A nepatří do ní ani kožené figury Jiřího Drahoše nebo Pavla Fischera. Z mého pohledu má šanci porazit Babiše zejména vítěz preferenčního hlasování v nedávných volbách, Vít Rakušan. A dobré vyhlídky na úspěch může mít i jaderná fyzička Dana Drábová nebo ekonomka Danuše Nerudová,“ hledá možné kandidáty Jégl.

