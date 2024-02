Němec bojující na Ukrajině. Odhalil vše, co propaganda nikdy nepustí ven

Kdyby Ukrajina dostala od Západu dostatek stíhaček, válka by se tu výrazně změnila, říká bývalý německý voják nyní bojující v ukrajinské speciální jednotce proti ruské armádě. O aktuálním dění na bojišti promluvil v rozhovoru s redaktorem německého deníku Bild. Hovořil též o neúspěšné ukrajinské protiofenzivě, morálce vojáků i vztahu Ukrajiny a Ruska. To má dle jeho mínění „nekonečné množství materiálu a nekonečný počet vojáků".

reklama

Deník Bild zveřejnil rozhovor zástupce šéfredaktora deníku Paula Ronzheimera s bývalým vojákem německé armády, který nyní bojuje v ukrajinské speciální jednotce proti ruské armádě.

Voják promluvil o neúspěšné ukrajinské protiofenzivě. „Z čistě vojenského hlediska je samozřejmě těžké říci, co bylo nakonec na vině. Nejsem politik, ale z čistě taktického hlediska bylo mnoho rozhodnutí prostě učiněno příliš pomalu,“ řekl voják s tím, že má na mysli jak rozhodnutí v zahraniční politice pokud jde o podporu Ukrajiny, tak i rozhodnutí na samotném bojišti.

„Boj o Bachmut nás stál hodně síly, která pak chyběla při protiofenzivě,“ uvedl voják. „Podpora ze Západu byla vždy velmi, velmi dílčí. Bylo velmi obtížné objevit zde skutečně velké množství materiálu. Jeden tank Leopard jste viděli tam, druhý tady, a takhle prostě ofenziva nefunguje.“

Pro ofenzivu je dle slov vojáka třeba hodně sil a dobrá koordinace. „Miny hrály velmi velkou roli. Rusové měli téměř rok a půl na to, aby vybudovali svá zařízení, zejména v Chersonské a Záporožské oblasti. A velký problém je, že pokud nemáte dostatečnou sílu, něco takového prostě nemůže pořádně fungovat,“ dodal.

Fotogalerie: - Konference o Ukrajině

Kritizoval i dlouhý rozhodovací proces Německa o pomoci Ukrajině například s přihlédnutím ke střelám plošného doletu Taurus. Proti jejich dodání na konci ledna hlasoval německý Bundestag.

Šéfredaktor Bildu v tuto chvíli namítl, že když posílalo Německo na Ukrajinu tanky Leopard, Ukrajina slibovala, že udělají velký rozdíl, předtím tomu tak bylo s protiletadlovým kanonem Gepard. Lidé v Německu teď podle šéfredaktora jednoduše nevěří, že i další zaslané zbraně přinesou kýžený výsledek.

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 89% Nebude 6% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 24513 lidí

V současné době se ruské síly pokouší o dobytí ukrajinského města Avdijivka na východě Ukrajny, uvedl ve čtvrtek primátor města Vitalij Barabaš pro server Ukrajinska pravda. „Bohužel, nepřítel se tlačí ze všech stran. V našem městě není ani jedna městská část, která by byla víceméně klidná," řekl Barabaš.

Ukrajina navíc hlásí nedostatek munice. Včera – 7. února, Ukrajina urgovala Evropskou unii, aby přijala „urychlené kroky“ ke zvýšení dodávek dělostřeleckých granátů. Evropský zbrojní průmysl však na rozsáhlé dodávky není připraven. Do konce března EU na Ukrajinu dodá pouze polovinu slíbené munice.

Voják v rozhovoru přiblížil, čemu se v posledním půl roce u speciálních jednotek ukrajinské armády věnoval. Popsal spoustu misí, které jednotka podnikala za pomocí fpv dronů. „Tyto drony lze velmi účinně použít k boji proti nepřátelské technice nebo personálu na vzdálenost pěti až patnácti kilometrů,“ řekl voják s tím, že útoky za použití těchto dronů byly úspěšné hlavně na jihu Ukrajiny.

Výhodou těchto dronů je, že nejsou tolik drahé. „Proto jsou zde pro nás skvělou možností. Problém je však v tom, že pouze s těmito drony nelze dosáhnout žádného pokroku, neboť Rusové mají prostě nekonečné množství materiálu a nekonečný počet vojáků,“ řekl voják.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

Při boji je pro něj důležité pamatovat na to, že ruští vojáci jsou také pouze normální lidi. „Mají své rodiny, mají svou domovskou zem. Nejsou to žádní netvoři nebo svině nebo ,ti zlí', jsou to prostě jen lidé… Myslím, že tuto válku nevyhrajeme bojem, ale porozuměním. Skrze určitou vzájemnou lásku a ne nenávist. Jde o to, abychom začali přemýšlet o tom, jak bychom mohli vést tuto válku, aniž by nadále umíralo extrémní množství lidí,“ vysvětlil voják svůj pohled na věc.

V Rusku je Ukrajina démonizovaná, na Ukrajině je též znatelná velmi vysoká nenávist proti Rusům. „Nedokážu si představit, že by skutečně stabilní mír byl výsledkem předběžného jednání, při němž by bylo například dohodnuto příměří, nebo snad odstoupení území,“ myslí si voják kvůli tomu, že Rusové by to nedovolili kvůli propagandě a Ukrajinci proto, že by nedovolili, aby Rusko v jistém směru vyhrálo.

Morálka profesionálních vojáku ve speciální jednotce i přesto zůstává vysoká. „Vše záleží na motivaci. Jsme profesionální vojáci, kteří si toto povolání vybrali už před začátkem války,“ sdělil.

Anketa Má zákon omezit držení střelných zbraní? Má 22% Nemá 75% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7204 lidí

Ukrajinci podle něj nicméně plně nerozumí tomu, jak vážná je situace. „Velký problém, který na Ukrajině vidím – nechci to nazývat propagandou – je komunikace s lidmi o tom, co se doopravdy děje. Slova, která jsou k popisu situace volena, z mého pohledu, nejsou upřímná,“ řekl s tím, že on válku vidí z té reálné perspektivy. „Pokud by však lidé doopravdy chápali, co se děje, tak by buď uprchli, nebo šli do armády.“

Pro Ukrajinu je čím dál tím těžší držet své území. Voják i jeho přátelé ve speciální jednotce jsou připraveni i na nejhorší. „Všichni jsme napsali dopis na rozloučenou se vším všudy. A pokud k tomu dojde, vybojujeme svou poslední bitvu za tuto zemi a za zdejší lidi. A pak to skončí.“

Ke konci rozhovoru se voják krátce rozhovořil i o jeho životu na Ukrajině. Ten je dle jeho slov „velice příjemný“. „Hodně věcí zde může být porovnáváno s Německem, dá se tu skvěle nakupovat. Je zde veškeré zboží, které si člověk dokáže představit. Bydlení je příznivé, plat dostávám vždycky včas,“ popsal voják. Jeho plat se pohybuje okolo 1 800 euro.

Psali jsme: Trump, Ukrajina, USA. Přelomová věc, která mnohé vyděsí Zelenskyj dostal nápad, jak získat peníze Chystá rozhovor s Putinem. Za to mu v EU chtějí zatnout tipec. Známé firmy Prasklo to. Potlesk 98letému náckovi a „my nic, to pan předseda“. Je to jinak

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama