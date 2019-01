Německá neziskovka vylovila u Afriky další migranty. K nám to ani nezkoušejte, vyložte si je u vás v Hamburku, vzkazuje Salvini

Podle Salviniho nejde o náhodu, že se zrovna v posledních třech dnech jistá neziskovková loď jala brázdit moře před libyjským pobřežím – pod nizozemskou vlajkou, patřící německé neziskovce – a stejně tak v tyto dny pašeráci znovu vypustili na moře čluny s nelegálními migranty.

„Je naprosto jasné, že jakmile pašerák bude vědět, že když pustí na moře tyto zoufalce a je zde možnost, že by se díky někomu mohl opět dostat k výdělku, tak to udělá znovu,“ řekl Salvini a dodal, že čím víc jich vypluje, o to víc jich zemře.

Poté se německá nezisková iniciativa Sea Watch, která se vypravila do Středomoří na pomoc migrantům a vlastní loď, na svém Twitteru pochlubila, že díky alarm phone (telefonní hlášení lodí v nouzi) a Moonbirdu (letadlo neziskovky k hledání migrantů ve Středomoří) zachránili sedmačtyřicet migrantů z gumového člunu.

Salvini lodi, která naložila desítky lidí skrze sociální síť, vzkázal, ať zapomene na obvyklou ohranou písničku o přístavu v Itálii, nebo bude zlý. „Do Itálie ne. Jeďte do Berlína a vezměte to oklikou přes Rotterdam a vyložte je v Hamburku,“ prohlásil.

Poté, co 10. 1. 2019 připlulo směrem od „balkánské trasy“ jednapadesát Kurdů ke břehům Torre Melissa u města Crotone v Kalábrii, tak 18. 1. 2019 se toto číslo zvýšilo na 121. Stále je to v porovnání se stejným obdobím v roce 2017 o 94,94 % méně a o 93,33 % méně než v roce 2018, ukazují data ministerstva vnitra.

Pilloni, která působí jako dobrovolnice pro italské vládní hnutí Liga, dodává že 19. 1. 2019 ještě připlulo za úsvitu na italské molo Favarolo v Lampeduse třináct daších migrantů. „Třináct nově příchozích bylo odvezeno do hotspotu v Lampeduse, kam byli krátce předtím převedeni z polikliniky tři mladí subsaharští migranti, zachránění 18. 1. 2019 po ztroskotání nafukovacího člunu asi 50 km severovýchodně od Tripolisu,“ doplnila blogerka.

Následně upřesnila, jak to se třemi mladými migranty vlastně bylo. V pátek 18. 1. odpoledne v centrálním Středomoří námořní hlídkové letadlo italského vojenského letectva v souvislosti s Operací bezpečné moře spatřilo potápějící se nafukovací člun s asi dvaceti lidmi na palubě.

Posádka letadla prý okamžitě spustila u nafukovacího člunu dva záchranné čluny typu Coastal a musela opustit oblast kvůli nedostatku paliva. Jakmile pak torpédoborec italského námořnictva dostal informace, zaslal svůj vrtulník na místo.

Zachránění ztroskotanci byli ve stavu podchlazení. „První byl vytažen z vody a druhý z jednoho letadlem spuštěného záchranného člunu, druhé plavidlo bylo prázdné,“ uvedla Pilloni a doplnila, že poté byli přepraveni helikoptérou do nemocnice na ostrovu Lampedusa.

Libyjské MRCC (Námořní koordinační záchranné centrum), které záchrannou operaci vedlo, pak znovu nasměrovalo tanker k místu, kde byli nalezeni trosečníci, aby pomohlo v pátrání po dalších osobách z potopeného člunu. Během této operace byla ještě nalezena těla tří utonulých migrantů.

Vojenské námořnictvo pak v tiskovém prohlášení uvedlo, že si neziskovky stěžovaly, že nedostaly od italského Centrálního záchranného střediska zprávu o místě ztroskotání a bylo jim pouze řečeno, že tuto záchrannou akci řídí Libye.

Dále po tom, co se neziskovky podporující masovou imigraci dostaly k migrantům na Lampeduse, tak prý prohlásily, že jim tři přeživší řekli, že jich bylo na člunu 120. „Zajímavé je, že hlídkové letadlo vidělo na člunu před potopením cca 20 osob, ke které pravdě se přikloníte?“ dodává Pilloni.

Původní text ZDE.

Závěrem blogerka zmiňuje, že pro toho, kdo by chtěl spekulovat o tom, proč námořnictvo působilo na širém moři, připomíná, že to bylo ještě v rámci EUNAVFOR Med – operace SOPHIA. „SOPHIA je první evropskou operací námořní bezpečnosti operující v centrálním Středomoří a cílem operace vedené Itálií je boj proti nedovolenému obchodování s lidmi,“ upřesnila na závěr s tím, že dne 21. prosince 2018 Rada Evropy prodloužila mandát operace do 31. března 2019.

autor: nab