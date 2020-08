Německo: „Allahu Akbar“. Uprchlík z Iráku. Zradikalizovaný. Více o scéně z Berlína

Dle serveru Berlin Spectator se útok odehrál v úterý v noci, kdy Iráčan na dálnici A100 způsobil tři dopravní nehody, zranil 6 lidí, z toho tři těžce, jeden z motoristů je dokonce v ohrožení života. Pachatel byl zadržen policií, která prošetřovala, zda se jednalo o terorismus nebo zda je pachatel psychicky nemocný. Podle agentury AP už vyšetřovatelé došli k názoru, že se skutečně jednalo o islamistický terorismus, i když možnost, že má muž psychické problémy úplně nevylučují.

Pokud jde o škody, třicetiletý muž v černém opelu astra (o voze, který řídil, informoval deník Daily Mail) naboural několik aut, motorek a jeden skútr. Když jeho vůz (dle fotografií deníku značně poškozený) zastavil, dotyčný vylezl, zařval „Allahu Akbar“ a na střechu auta vytáhl plechovou krabici. Pak údajně prohlásil, že pokud se k němu někdo přiblíží, tak všichni zahynou. Policisté pak krabici otevřeli z dálky „silným proudem vody“ a zjistili, že v ní není nic jiného než nářadí. Prohledali i pachatelovo auto. Žádné výbušniny ani stopy po nich nalezeny nebyly.

Jak informovala britská BBC, jedná se o Samrada A., přebývá v zařízení pro uprchlíky a tam také mohlo dojít k jeho radikalizaci.

