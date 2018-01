Německo: Zákon o mazání věcí z internetu dopadl na AfD. „Merkelbába si vytírá svou tlustou řiť jako Adolf...,“ padlo dokonce

Německé ministerstvo spravedlnosti nyní proto oznámilo, že na svých webových stránkách zveřejní formuláře, díky kterým budou moci lidé příspěvky ze sítí nahlásit. Komerční sociální sítě následně budou muset nelegální obsah ze svých serverů mazat, a to do 24 hodin. V případě nejasností do sedmi dnů.

Sledovat příspěvky pak bude také speciální tým o stovce lidí. Ten se bude snažit sledovat příspěvky, které by mohly porušovat zákon. Kritici se v této souvislosti obávají, že norma povede k přehnanému mazání příspěvků na sociálních sítích, což může ohrozit svobodu slova.

Nový zákon pak okomentoval český krajan v Berlíně Zdeněk Chytra, jenž spolupracuje s německou poslankyní za AfD Beatrix von Storch. „Úderem půlnoci vstoupil v Německu v platnost zákon ‚Netzwerkdurchsetzungsgesetz‘, na jehož základě jsou provozovatelé sociálních sítí povinni mazat ‚nepatřičné‘ komentáře a blokovat nebo mazat profily uživatelů. Krátce po půlnoci byl zablokován twitterový účet německé poslankyně za AfD Beatrix von Storch. Vítejte v roce cenzury,“ poznamenal.

K zákonu se pak vyjádřil i protiislámský aktivista Martin Konvička. „Merkelbába si s německou ústavou vytírá svou tlustou řiť tak ukázkově, že by jí Dolfi se svým ‚Zmocňovacím zákonem‘ mohl jen závidět. Ani jej totiž nenapadlo outsourcovat konečné řešení ‚soukromým firmám‘,“ řekl rázně.

