Německo končí s jádrem. A co má místo něj? Vítr. Jenže vítr bude mít i Merkelová, z tohoto...

Na Aktuálně vyšel článek o rostoucí kritice větrných elektráren v Německu. „Měšťáci jdou večer spát s dobrým pocitem, že se někde postavila větrná turbína,“ hřímal Matthias Wilkes letos v květnu do mikrofonu před Braniborskou bránou v centru Berlína. Společně s ním dorazil na místo dav odpůrců větrných elektráren z celého Německa. Podle organizátorů z Akčního svazu Pro Natur víc než 1500 lidí.

Matthias Wilkes je původem z Hesenska. Kousek od sídla Angely Merkel, spolu s ostatními demonstrujícími, protestoval proti výstavbě větrných elektráren v zemi. V Německu prý během posledních dvaceti let bylo postaveno okolo třiceti tisíc větrných elektráren, další by se měly dle článku začít stavět, kvůli přechodu Německa na své závazky k ekologičtější výrobě elektřiny.

Schvalování nových projektů však prý blokují mnohé žaloby a procesní námitky vůči těmto projektům. „Za velkou částí z nich stojí stovky spolků, podobných těm, které se letos na jaře vydaly protestovat do Berlína,“ uvedl server. Došlo však k poklesu výstavby větrných elektráren. Alespoň to tak vyplývá ze zveřejněné analýzy Odborné agentury pro větrnou energii na souši. „Za prvních devět měsíců letošního roku bylo podle ní v Německu uvedeno do provozu pouze méně než 150 větrníků o celkovém výkonu 514 megawattů. Za rok 2018 to bylo více než dva tisíce megawattů a v roce 2017 dokonce 4169. Oproti průměru za poslední roky se tak letos jedná o pokles o více než 80 procent a nejmenší výstavbu za poslední dvě dekády,“ uvedlo Aktuálně.

Tyto protivětrné iniciativy totiž poukazují na část německé ústavy, dle níž stát zodpovídá za ochranu přírody a zvířat. Dotované větrné elektrárny tak prý hyzdí krajinu, zabíjejí hmyz i netopýry. Dokonce tyto elektrárny mají nepříznivé dopady na lidské zdraví, a to kvůli zvukovým vlnám vznikajícím rotací vrtulí.

„Podle výzkumu Státního ústavu pro životní prostředí, měření a ochranu přírody ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, který se vlivem na člověka zabýval a jejž citoval list Tagesspigel, ale vliv na člověka není možné vědecky prokázat. Počet zabitých zvířat pak zůstává minimální v porovnání s úmrtností při srážkách s vozidly nebo budovami. Oprávněnější je kritika nevyřešené otázky recyklace z provozu vyřazených vrtulí. Jak upozorňuje server Deutsche Welle, jen do roku 2023 bude muset země vyřešit, jak naloží s desítkami tisíc vysloužilých turbín,“ uvedl server.

„Místní obyvatelé musí žít s negativními dopady turbín, ať už jsou skutečné, nebo smyšlené. Z elektráren přitom často nic nemají,“ uvedl Sören Amelang z think-tanku Clean Energy Wire, který se věnuje proměnám německé energetiky. Avšak dle průzkumů jsou obyvatelé k větrným elektrárnám vstřícnější, pokud postaví spolu s elektrárnou i kupříkladu školku.

„Blokovat výstavbu větrných elektráren se nejúčinněji daří blokovat zejména na východě Německa. Například v okresu Saale-Orla ve spolkové zemi Durynsko se místní politici z vládní strany CDU rozhodli věnovat z veřejných peněz dva tisíce eur (v přepočtu asi 50 tisíc korun) občanskými iniciativám, které proti větrníkům bojují. Soud návrh posléze označil za protiprávní.

Některé organizace také bojují za zrušení spolkového zákona o obnovitelných energiích, který výstavbu větrných elektráren podporuje. ‚Německo by mělo rezignovat na misionářské ambice v evropské klimatické politice,‘ zní třeba jeden z návrhů sdružení Přiměřená energie. Jeho členy jsou ekologové, ekonomové i technologičtí pracovníci.“

V článku se psalo o německé energetické revoluci. Tu naplánovala Angela Merkelová. Do roku 2022 mají být v Německu odstaveny všechny jaderné elektrárny. Rokem 2038 by dle této agendy měla být ukončena výroba elektřiny z uhlí. Vláda se prý zavázala do roku 2030 čerpat 65 % energie z obnovitelných zdrojů. V současné době je to prý 45 procent a hlavním obnovitelným zdrojem má být vítr. V České republice to jsou dle údajů Mezinárodní energetické agentury jednotky procent.

