Německo porušuje pravidla EU. Ale asi se nic nestane

„EU stále více obchází svá vlastní pravidla a dává Německu prostor k vyjednávání navzdory obavám, že Berlín znevýhodňuje ostatní,“ těmito slovy server Politico uvedl text, v němž se také uvádí, že má na mysli nedovolenou státní podporu domácím firmám, která pokřivuje volný trh. Vláda Friedricha Merze hodlá německým firmám pomoct v boji s vysokými cenami elektřiny.

Státní podpora domácích firem je v EU zakázaný proces, ale Německu zřejmě projde. „Nikdo doopravdy nevěří, že se Brusel postaví proti moci Berlína. … Němci mají tendenci si nakonec prosadit svou (i když v interní zprávě připouštějí, že pravděpodobně porušují zákon),“ upozornil server Politico.

Vláda kancléře Merze by mohla nechat energeticky náročné provozy zaplatit jen část ceny elektřiny. Druhou část by doplatila vláda. Do roku 2030 by to prý kabinet v Berlíně mohlo vyjít na 10 miliard. „Pro odvětví, která se potýkají s problémy, by to však mohlo být záchranou,“ doplnil k tomu server Politico.

Server Deutsche Welle připomněl, že lidé z průmyslového sektoru žádali o nižší ceny elektřiny již před únorovými předčasnými volbami do parlamentu.

Najdou se však lidé, kteří odmítají nad touto situací přivírat oči.

„Brusel to bez boje v žádném případě nedovolí,“ řekl Oliver Bretz, který vede kancelář Euclid Law a mimo jiné radí rumunské asociaci energeticky náročného průmyslu.

„Pravidla pro státní podporu máme z nějakého důvodu – jinak ohrožujeme vnitřní trh,“ řekl jeden diplomat EU, kterému byla udělena anonymita, aby mohl hovořit otevřeně. „Nemyslím si, že si teď můžeme dovolit nejednotu, takže doufejme, že EU zareaguje.“

Už proto, že kdyby EU v nedovolené podpoře ustoupila Němcům, v budoucnu by něco podobného mohli zkoušet Francouzi a různí další občané EU.

Server Politico připomněl, že od časů covidové krize jsou pravidla nedovolené podpory ohýbána stále víc. Bruselské kruhy vidí, že zaostávají za Spojenými státy i za Čínou a snaží se ztrátu alespoň nějak dohnat.

Deutsche Welle upozornil, že v roce 2023 se ceny průmyslové elektřiny v USA pohybovaly kolem 7 eurocentů za kilowatthodinu, uvádí německý think tank Ifo Institute, a v Číně kolem 8 centů. V Německu však průmyslové firmy platí kolem 20 centů, uvádí IFO.

Proto se snaží pravidla upravit.

Koncem června Brusel představí nová pravidla pro posuzování plánů zemí na dotování průmyslu. Podle serveru Politico se očekává, že aktualizované pokyny usnadní vládám podporu projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a rozvoj nově vznikajících technologických odvětví šetrných ke klimatu. Další iniciativy budou pravděpodobně následovat.

„Vzhledem k tomu, že otázka pomoci energeticky náročným odvětvím je na programu již mnoho let, se zdá nepravděpodobné, že by se jednalo o nejepičtější bitvu mezi Německem a komisí,“ uvedl Ulrich Soltész, partner pro antimonopolní právo v německé advokátní kanceláři Gleiss Lutz.

Nedávná data EU ukazují, že Německo se v cenách elektřiny pro spotřebitele mimo domácnosti umístilo na třetím místě v rámci evropské sedmadvacítky.

Nabízí se však otázka, jak dlouho bude vláda v Berlíně schopna elektřinu dotovat.

Agentura Bloomberg před časem upozornila, že faktická závislost Německa na získávání energie ze zemního plynu v budoucnu pravděpodobně vzroste, což v konečném důsledku znamená, že ceny elektřiny zůstanou vysoké.

Leonhard Probst z německého Fraunhoferova institutu pro solární energetické systémy ve Freiburgu se však obává, že nižší ceny elektřiny mohou snížit motivaci firem k efektivnějšímu využívání elektřiny.

A kriktické názory nevyslovuje sám.

„Plošné snížení cen elektřiny je v rozporu s potřebami systému založeného na obnovitelných zdrojích energie,“ oznamenala Swantje Fiedlerová, vědecká ředitelka Fóra pro ekologicko-sociální tržní ekonomiku.

