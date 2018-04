Němečtí prokurátoři chtějí katalánského premiéra nechat ve vazbě. A hovoří o velezradě

Carles Puigdemont, známý především coby bojovník za katalánskou nezávislost, čelí v jihoevropské zemi obžalobě ze vzpoury. Server Seznamzprávy.cz uvedl, že v případě, že by nakonec soud státnímu zastupitelství vyhověl, bude Puigdemont ve vydávací vazbě do té doby, než se rozhodne o tom, zda je žádost Španělska o jeho vydání oprávněná.

I když Spolková republika trestný čin vzpoury nezná, neznamená to, že by Puigdemont nemohl být vydán, alespoň podle vyjádření zdejšího ministerstva spravedlnosti. Postačit by prý k tomu pravděpodobně mohla podobnost španělského trestného činu vzpoury s německým trestným činem velezrady. Katalánský expremiér Puigdemont byl v Německu zadržen koncem března, když překročil hranici z Dánska.

Německý policejní mluvčí uvedl, že na základě evropského zatykače vydaného Španělskem byl Puigdemont „zadržen v 11:19 dálniční policií ze (severní Spolkové země) Šlesvicka-Holštýnska“. Policisté ho zadrželi nedaleko dálnice A7, která vede z Dánska do Německa. Údajně byl na cestě z Finska do Belgie, kde do té doby žil v exilu. Němečtí politici uvedli, že do diplomaticky citlivého případu vstupovat nechtějí.

Za vzpouru hrozí Puigdemontovi ve Španělsku až pětadvacet let vězení. Mezi obžalovanými jsou kromě něj i kandidát na nového premiéra regionu Jordi Turull a bývalá šéfka regionálního parlamentu Carme Forcadellová.

Původní zdroj ZDE.

V separatistické kauze bývalého vedení Katalánska bylo dosud obviněno osmadvacet lidí. Trestného činu se podle obžaloby měli politici dopustit tím, že se snažili o odtržení Katalánska od Španělska.

Psali jsme: VIDEO Katalánci v ulicích: Nadávají na Evropu. 100 lidí zraněno Katalánský expremiér vkročil do Německa a tam ho zatkli. Je na něj vydaný evropský zatykač, krčí rameny Ekonom Pikora třese aktivisty: Proč vedle tibetské vlajky nepověsíte i vlajku Katalánska? Není to móda? Nebo ať udělá Čína cokoliv, musí to být přeci fujky-fujky? Rána pro španělskou vládu. Předčasné volby v Katalánsku ovládli separatisté

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab