Nemlátí nás. Zatím. Profesor Drulák otevřeně o tom, co se nesmí říkat

„My jsme to natvrdo dostali během koronaviru, kde jsme skutečně byli konfrontováni s naprostou brutalitou jak státních orgánů, tak médií. Jo, to znamená to, že prostě autority v oblasti virologie a dalších oborů, ti lidé, kteří k tomu vůbec měli co říct a říkali něco jiného než vláda, tak najednou se dostávali na nějaké seznamy dezinformátorů. To jsme předtím úplně nezažívali, takovýto atak,“ říká.

Ve Francii ale jedou podle Druláka v tabuizování témat už dlouho. „Ve Francii vůbec nic nového. Oni už v tom jsou dávno. Mají tam témata, o nichž vlastně není bezpečno veřejně mluvit. Pokud se to týká islámu, pokud se to týká migrace, pokud se to týká lidí, kteří přicházejí z migračních rodin a nedokážou se sžít s Francií,“ pokračuje.

Všímá si, že když byly oficiální špičky konfrontovány s nějakou interpretací reality, která neodpovídala té jejich, začaly používat nálepky: dezinformace, konspirační teorie. „Existuje určitá vrstva špiček státní správy, Ministerstva zahraničí a armády, zpravodajských služeb, že je to propojené na byznys a že je to taková vlivová síť. A že tahle vlivová síť může ovlivňovat docela zásadním způsobem třeba zahraniční politiku i vnitřní politiku.

Fotogalerie: - Schillerová vs. Stanjura

Drulák říká, že poznal, jak se Západ vzdal svobody slova a svobody myšlení. Nechce, aby tahle země dopadla stejně. „Západem myslím západní Evropu a Spojené státy americké. A vidím, že tam prostě určitá ideologie ovládla tyhle společnosti. Je to ta ideologie, které můžeme říkat buď globalizovaný liberalismus, nebo progresivismus.

Vím, že i ve Francii jsou prostě různá alternativní média, kdy je možná ještě nějaká svoboda, ale veřejná média a většina těch médií soukromých naprosto jede v téhle ideologii. Tohle je vývoj Západu – západní Evropy a Spojených států amerických, který prostě ve jménu ideologie bojuje proti svobodě projevu, proti svobodě myšlení,“ pokračuje Drulák.

„Zatím tu nemáme úplně politickou policii, i když zárodky vytvářejí na Ministerstvu vnitra. Máme tu samozřejmě justici a máme tu aktivisty, kteří samozřejmě jsou justici ochotni zneužívat. V českém prostředí zatím to není tak rozšířené. Ale v tom francouzském je to velmi rozšířené, že ty nevládky prostě systematicky sledují každého, kdo vybočuje, a jakmile vidí, že je tam nějaká šance, tak hned ho dávají před soud,“ říká profesor s tím, že takový člověk se často pak dostává do existenčních problémů a těžko hledá zaměstnání v takovéto situaci.

„To je prostě děsivé. Takže já to srovnávám s těmi metodami Stasi. Ne s těmi brutálními, když vás třeba někde mlátí, a pak dokonce ještě zavřou. Zatím je to měkčí, ale i tak je to tedy dost tvrdé,“ dodává Petr Drulák.

