Nemluvíte za národ. Veleba k Pavlovi a Fialovi

Doba houstne a něco se musí stát. Není totiž možné, aby vláda a prezident měli podporu necelých 20 % obyvatel a chovali se jako by to bylo 80 %. Není možné, aby prezident Pavel jezdil po Ukrajině a ujišťoval svůj protějšek, že doporučuje, aby vojáci Armády České republiky se tam zúčastnili mezinárodní mise mírových sil. Respektive možné to je, ale prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala vyjadřují názory, které jsou stále více mimo realitu. V politice a ve vysoké agrární funkci jsem byl dost dlouho na to, abych dnešní stav posoudil a vyjádřil zde jasný názor – pane prezidente a pane premiére, vaše názory vůči Ukrajině nereprezentují vůli většiny občanů České republiky a jsou mimo realitu. Nestaráte se o skutečné potřeby a zájmy občanů, a ti to vnímají se stále větším znepokojením a dávají svoje obavy jasně najevo.



Klub 2019 a nesouhlas s prohlášením prezidenta Pavla…



S Ivanem Vyskočilem jsem na začátku pandemie covidu založil volné, dnes už známé uskupení KLUB 2019, které z počátečních schůzek v salonku restaurace na Žižkově v Praze se rozrostlo do několika desítek osob, které jednají každý měsíc v hotelu Rabbit v Trhovém Štěpánově. Jednou z klíčových osobností ve vedení Klubu se stal generální ředitel firmy Zdeněk Jandejsek. Naše jednání natáčíme televizní kamerou s profi obsluhou. Pro naše potřeby pracuje profesionální redaktorka, v našich řadách jsou známé osobnosti a mediální autoři – Jan Schneider, publikující zejména u Jany Bobošíkové, plus v různých denících. Dále Zdeněk Jandejsek, významný potravinář, publikující též u Jany Bobošíkové a také v řadě deníků, emeritní výrobní náměstek Státního statku Dešenice, provozář František Svoboda, ředitelka štěpánovského Skaličanu Jarmila Dubravská, vynikající umělec a autor Ivan Vyskočil a nakonec já sám zde mám co 14 dní svoje okénko. Mohl bych jmenovat další, například paní docentku Ilonu Švihlíkovou, ale nechám si to na příště.



Píši to všechno ve stručnosti jenom pro ilustraci, že KLUB 2019 se stává vyhledávanou organizací, jejíž činnost má společenský dopad a já bych se rád v dnešním svém Pohledu selským rozumem vyjádřil k houstnoucí situaci na Ukrajině. Tak zaprvé nemohu souhlasit s prohlášením prezidenta Pavla, že v případných mírových silách na Ukrajině by měli být vojáci Armády České republiky. Takové prohlášení postrádá podrobnosti, logiku a je snahou upoutat na sebe pozornost, když se jí nedostává od prezidentů USA a Francie při jednáních o situaci na ukrajinském bojišti a je tudíž pouze plácnutím do vody. Plácnutím do vody bez souvislostí, což je ovšem velmi vážná věc.



Totalita, ta už tady byla…



Totalita, kdy několik jedinců mluvilo za národ, tak ta už tady byla, já si její návrat nepřeji a jsem si jist, že obdobně uvažuje většina českých občanů. Na rozdíl od vás, pane prezidente, jejich názory denně slyším, znám je a dovedu je kvalifikovaně hodnotit. Nerad to připomínám, ale v dnešním „Pohledu“ ještě jednou musím – moje druhé vzdělání je brněnská sociologie, kterou jsem dálkově dokončil v roce 1980. A tudíž ještě jednou se dnes musím zmínit o sociologické metodě zúčastněného výzkumu. Jednoduše řečeno – jdete mezi lidi a cíleně se s nimi bavíte a zjišťujete jejich skutečné a nezkreslené názory na zkoumanou záležitost, například na válku na Ukrajině. Takto získáte skutečné a reprezentativní názory, které nejsou zkresleny provládními médii a ty si zesumarizujete a vyhodnotíte. A věřte, že nejsou pro vás, pro premiéra, pro vládu lichotivé. Jsou totiž přesně opačné než ty vaše a než ty vládní. Proto vás žádám, abyste si to uvědomil a začal se podle toho chovat. Určitě není normální, že zatímco vy jezdíte po Ukrajině a vedete řeči o účasti českých vojáků na jakýchsi mírových silách, tak v Rijádu včera zasedly americká a ruská delegace, aby se dohodly na ukončení války na Ukrajině. Opět u toho nejste, není u toho Evropa a tak nezbývá než položit otázku, jestli náhodou nejste zbyteční…



Jan Veleba



Exprezident Agrární komory ČR a člen Klub 2019

