Nemocné děti, podivné korporace. Kennedy tvrdě o zdravotnictví

Během slyšení Robert Kennedy mladší mimo jiné prohlásil, že jako ministrovi mu bude ležet na srdci zdraví amerických dětí.

„Neexistuje nic takového jako republikánské děti nebo demokratické děti. Jsou to naše děti. A 66 procent z nich je poznamenáno. Vím, jak vypadá zdravé dítě,“ hřímal R. F. Kennedy.

Upozorňoval, že za svých mladých let si nepamatuje, že by tolik dětí mělo alergii na arašídy a mnoho jiných alergií. Dnes má alergie všeho druhu mnoho dětí. Kennedy zdůraznil, že o tom něco ví, protože má 6 dětí.

„Proč dnes sledujeme explozi cukrovky, revmatoidní artritidy, neurologických onemocnění, depresí?“ ptal se Kennedy.

„Prezident Trump mě požádal, abych řešil epidemii chronických onemocnění a učinil Ameriku znovu zdravou. A já jsem mu slíbil, že to udělám,“ oznámil Kennedy během slyšení v Senátu. „Prezident Trump mě o to požádal, protože má pozice je naprosto jedinečná a mohu tuto epidemii ukončit,“ nechal se slyšet.

„A pokud tento problém nevyřešíme, všechny ostatní spory, které vedeme o tom, kdo to platí, zda jsou to pojišťovny, poskytovatelé, zda jsou to pacienti nebo rodiny, budou připomínat jen hádky cestujících na Titaniku o lepší lehátka,“ zdůraznil kandidát na ministra.

Poznamenal, že nikdo jiný než on, nemůže americké zdravotnictví opět postavit na nohy, protože on má zkušenosti se střety s organizacemi napojenými na americké zdravotnictví.

„Když se s nimi soudíte, získáte doktorát z fungování korporací a z toho, jak jejich působení rozplést. O těchto agenturách jsem napsal 6 knih a vím, jak to vyřešit. A není nikdo, kdo by to dokázal vyřešil tak, jak to vyřeším já, protože se nebojím postavit partikulárním zájmům,“ pravil Robert Kennedy mladší.

Pokud se stane ministrem zdravotnictví, hodlá se prý v prvé řadě držet základního pravidla. Pravidla radikální transparentnosti. Demokraté a republikáni by podle Kenedyho měli být schopni získat pro své voliče skutečné informace a předat jim je, protože daňoví poplatníci to všechno platí, takže mají právo na konkrétní informace.

„Pane senátore, na vaši otázku nemohu jednoduše odpovědět ano, nebo ne,“ začal Kennedy. A jedním dechem dodal, že s právem na zdravotní péči to není stejné jako třeba s právem na svobodu slova, které Kennedy považuje také za zásadní. Kennedy zdůraznil, že pokud někdo dvacet let kouří a onemocní např. rakovinou, pak je sporné, zda by měl mít stejné postavení jako někdo, kdo dostal stejnou rakovinu, ale před tím 20 let nekouřil.

Kennedy během slyšení, které trvalo několik hodin, také prohlásil, že vede spokojený život a má skvělou rodinu, takže se ministrem nechce stát proto, aby si mohl vylepšit životopis. Ministrem zdravotnictví se podle vlastních slov chce stát jen proto, aby uzdravil současný systém. A prý by to rád udělal i ve spolupráci s demokraty, kteří dnes bohužel tvrdě kritizují cokoli, co udělá prezident Donald Trump. „Ale musíme jít dál.“ Tak to vidí R. F. Kennedy.

