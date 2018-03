Nemohu nečinně sedět, když Zeman útočí na svobodu médií, vysvětloval Pospíšil svůj odchod z inaugurace

Během čtvrtečního inauguračního projevu prezidenta Miloše Zemana někteří poslanci, zejména z TOP 09, opustili Vladislavský sál. Byl mezi nimi i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, jenž podle svých slov neustál některé útoky, které z úst hlavy státu vzešly. Někteří za to Pospíšilovi tleskají, ale někteří to považují za znevážení celého aktu. Pospíšil proto na svém profilu serveru ParlamentníListy.cz odpovídal i na otázku, proč dává najevo svůj nesouhlas, když Zeman obhájil mandát v demokratických volbách.

Ceremoniál poslanci opustili poté, co prezident Miloš Zeman ve svém projevu naznačil, že veřejnoprávní Česká televize byla v minulosti nakloněna straně TOP 09. Mnozí však tuto poznámku během projevu považují za silně nevhodnou. Kritiku prezident sklidil i za to, že byl až příliš konkrétní v proslovu, který by měl být spíše všeobecný a plný vizí do budoucna.

„Opouštím sál. Je smutné, že Miloš Zeman si ani při slavnostním státním aktu v staroslavném Vladislavském sále nedokáže odpustit útoky na ty, kteří mají jiné názory. Čekal bych v tomto okamžiku státnický projev a nikoli útoky na média a novináře,“ napsal bezprostředně po svém dochodu ze sálu předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na svém twitteru.

„Mně se také nelíbí, že Zeman mandát obhájil, ale obhájil. A volby byly demokratické. Tak proč považujete za nutné dát při inauguraci dajevo svůj nesouhlas? Myslíte, že to pomůže sjednotit národ?“ položil Pospíšilovi otázku na jeho profilu v ParlamentníchListech.cz tazatel, podle něhož tento počin naopak ukazuje na propast, která tu bude asi vždy, když jeden vyhraje a druhý prohraje. „Že ti, co fandili poraženému, se s tím nesmíří, je podle mě špatně. Demokracie je o tom, že se respektuje vůle většiny a ta bohužel rozhodla tak, jak rozhodla,“ dodal.

Ve své odpovědi mu Pospíšil hned vyvrátil, že výsledky voleb nerespektuje. „Samozřejmě, že jako demokrat je respektuji. Nemohu ale nečinně sedět, když prezident útočí na svobodu médii. Proto jsem zvolil odchod z Vladislavského sálu,“ odpověděl.

V tomto ohledu se neváhal Zemana zastat například předseda hnutí SPD Tomio Okamura, podle kterého se žádný útok na svobodu médii rozhodně nekonal. „Některá média si pletou svobodu slova se svobodou lhát,“ zdůraznil.

