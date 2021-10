Nemůžeme lidi nechat zmrznout. Babišův poradce z odborů chce rozdávat šeky na energie

reklama

Ministr dopravy, ale také ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér za hnutí ANO Karel Havlíček dává najevo, že vláda si je vědoma rostoucích cen energií a hodlá pomoct těm nejchudším občanům. Asi 800 tisíc lidí by mělo obdržet tzv. energetické šeky, které pokryjí polovinu zdražení.

Poradce předsedy vlády Andreje Babiše Jaroslav Ungermann, který radil také premiérům za ČSSD Vladimíru Špidlovi, Stanislavu Grossovi a Jiřímu Paroubkovi a působil také v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS), v rozhovoru pro Český rozhlas poznamenal, že rozdávání energetických šeků „určitý smysl dává“.

Naproti tomu ekonom, bývalý europoslanec a někdejší předseda Svobodných Petr Mach má za to, že jde o mimořádně špatný nápad. Zdůrazňuje, že politici sami k růstu cen energií notně přispívají a to skrze schválený Green Deal EU a další politické nástroje, jako jsou povinné složky zelené energie, na kterých se dnes politicky trvá. „To je ta zelená politika EU a naší vlády, kdy se tlačí na výrobu elektrických aut, což zvyšuje poptávku po elektrické energii,“ dal příklad Mach.

Německo se navíc rozhodlo, že se odkloní od jádra a od uhlí k nestabilním obnovitelným zdrojům, což je pro energetický trh další rána.

„Mně to přijde, jako kdyby stát mlátil lidi do hlavy, lidi by si začali uvědomovat, že je bolí hlava, začali by si stěžovat a tak stát začne přemýšlet, že jim dá obklady. Ale lepší je přestat mlátit do hlavy,“ pravil Mach.

Celý rozhlasový duel naleznete zde

Podle Ungermanna je ale vhodné použít energetické šeky krátkodobě, např. pro letošní zimu. „Žádná vláda si nemůže dovolit, aby lidé mrzli ve svých domovech,“ zdůraznil. V tuto chvíli si ale neumí představit, jak se budou energetické šeky distribuovat a kdo všechno je nakonec dostane.

Macha však nepřesvědčil.

„Stačí zrušit daň z plynu, daň z elektřiny, stačí zrušit povinnost přimíchávat ty tzv. obnovitelné zdroje do toho mixu, stačí zrušit emisní povolenky a samozřejmě pak ta cena rázem padne a je to bez byrokracie a bez administrativy s tím spojené,“ trvá na svém někdejší předseda Svobodných. „Ale samozřejmě vím, že já jako ekonom to můžu říct, ale politici jsou bázliví a že řeknou, co by na to řekl Brusel? Není to moc radikální? Ale z ekonomického pohledu je efektivnější zrušit to, co elektřinu zdražuje, než to ponechat a zavádět energetické šeky,“ vysvětluje Mach.

Pokud bude EU pokračovat dál po této cestě, nakonec by to znamenalo návrat do jeskyní a na stromy.

„Chtějí bezuhlíkovou ekonomiku a směřuje to zpátky na stromy. Oni si to přejí, jsou rádi, že se to zdražuje. Když zavedeme šeky, tak možná za rok budeme mít jídlo a toaletní papír na příděl. Tímhle tempem se dostáváme zpátky do hlubokého socialismu a mě to děsí.“ udeřil Mach na zelené politiky v EU.

I Ungermann ale dál trvá na svém a zdůrazňuje, že teď je třeba řešit možnou hrozící katastrofu v topné sezóně a teprve v dalších krocích nějak řešit to, o čem hovoří Petr Mach. Ungermann by si prý posvítil především na trh s povolenkami, na kterém se pohybují spekulanti a ovlivňují jejich cenu nevhodným způsobem.

„Když snížíte DPH u energií, tak ji snížíte všem, a proč bychom měli pomáhat i těm, kteří mají peněz dost?“ ptá se poradce předsedy vlády Jaroslav Ungerman.

Psali jsme: Vondra (ODS): Jak bude vypadat blížící se zima? Expert: Tady bude zle. Rabování. Fiala a Bartoš? Je jen jedna možnost Osm sošek jsme dostali od Rekonstrukce státu, chválil se v ČT Michálek. Havlíček se mu vysmál Zdražuje se a bude ještě hůř. Moravec si vyslechl temnou předpověď

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.