Nemůžete chtít, abych tu seděl... Jenže poslankyně Stanjurovi ocitovala Ústavu

Kritiku k předloženému vládnímu návrhu pak ještě více akcentují opoziční poslanci a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) například vládní balíček komentoval s tím, že mu to připomíná známou pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort. Jen jde o jakousi silnější verzi. „Balíček mi připadá jako, když pět pejsků a kočiček vařilo dort, do kterého dali všechno a lidem z toho bude zle. Sbalte si ten balíček a přepracujte ho, prosím,“ žádal vládu.



Exministryně financí Alena Schillerová (ANO) pak nejsilnější vládní straně ODS připomenula, že kroky, které nyní označuje za „populistické“ podpořila i ona. „Populistické kroky jsme dělali s ODS společně. Nevzpomínáte si, jak jsme společně zvedli ruce pro konec superhrubé mzdy?“ připomínala vládním poslancům. Opoziční politici upozorňovali, že vládní balíček nejvíce dolehne na nejzranitelnější skupiny obyvatel a dle poslance Romana Kubíčka za ANO opatření nejvíce pocítí důchodci a rodiny s malými dětmi.

„Můžete se přetahovat zleva doprava, kdo to dělal hůře, ale odskáčou to lidé, kteří to zaplatí,“ hovořil v podobném duchu také šéf poslanců SPD Radim Fiala, jenž připomenul také vysoké ceny energií.



Místopředseda klubu SPD Radek Rozvoral mínil, že by měl kabinet začít šetřit hlavně u sebe. „Vláda jde balíčkem proti lidem,“ řekl.



Premiér Petr Fiala (ODS) přesto míní, že je vládní balíček „sociálně citlivý“. „Přestože opatření jsou závažná, pečlivě jsme se soustředili na to, aby byla sociálně citlivá,“ tvrdil poslancům. Z úst šéfa vlády také vypadlo, že je tempo zadlužování státu dané dědictvím socialistického myšlení i populistickým uplácením voličů a vláda tak prý ke zvyšování daní přistoupit musela, jelikož je stav českých financí „katastrofální“.

„Když čte někdo jenom přebaly knih, tak může působit jako vzdělaný člověk, ale ve skutečnosti neví nic. Podobně to funguje, když někdo čte jenom titulky médií,“ zhodnotil též Fiala projevy k vládnímu balíčku.

Opoziční poslanci premiérovi oponovali a od Tomáše Kohoutka (ANO) zaznělo, že vládní balíček není ani zdaleka konsolidační, nýbrž „pouze daňový“ a tvrdě dopadne na peněženky českých občanů. „Stáváme se výzkumnou Venezuelou,“ varoval také poslanec ANO a přednosta Kliniky hepatogastroenterologie Transplantcentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Julius Špičák.

Množství faktických poznámek, které během jednání zaznívaly, nesl nelibě hlavně ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a již v poledne pohrozil, že může brzo jednací sál opustit. „Jestli budeme pokračovat v sérii faktických připomínek, kdy 70 minut nemám, k čemu bych vystoupil, tak po mě nemůžete chtít, abych tady seděl celou dobu,“ vadilo mu.

Stanjuru však již krátce na to zchladila poslankyně ANO Berenika Peštová. „Ústava říká, že vláda je odpovědná Parlamentu, takže tady musíte sedět, ne že tady sedět nebudete,“ vpálila ministrovi. „Měníte přes 60 zákonů, do meziresortního řízení jste to dali na pět dní, to bylo šibeniční,“ doplnila také krátce po vystoupení Stanjury v době, kdy v sále stále nebylo příliš mnoho vládních představitelů.



Jednání následně pokračovalo přes celé odpoledne a po hodinové pauze mezi sedmou a osmou večerní se řečníci střídají ve Sněmovně u pultíku i nadále.

