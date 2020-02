Nemyslete si, že se sirotky je to uzavřené. O několik osmnáctiletých jsme schopni se postarat, tvrdí Petříček

Do nedělní Partie televize Prima zavítal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Vyjádřil se k šíření koronaviru i k celkovým vztahům s Čínou. V této oblasti nabádal na jedné straně k opatrnosti, ale na druhé straně také ke konstruktivnímu jednání. Věnoval se také uprchlické krizi. Prohlásil, že by se Česká republika dokázala postarat o několik osmnáctiletých mladíků z Afghánistánu nebo z dalších zemí. Podle Petříčka bychom měli udělat nějaké gesto.

reklama

Hostem nedělní Partie byl ministr zahraničních věcí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. V rozhovoru, který byl předtáčen ve čtvrtek, Petříček zdůrazňoval, že vládě leží na srdci bezpečnost občanů. Proto ČR nyní přestala vydávat víza Číňanům.

„My chceme i v pondělí řešit toto na vládě, jestli zajdeme ještě dál,“ konstatoval Petříček s tím, že na stole je i možnost zastavit lety z Číny. Je to však třeba probrat s odborníky. „Já si myslím, že bychom měli prověřit všechny možnosti, které zabrání šíření koronaviru,“ pravil ministr.

Pokud jde o obecná opatření, Ministerstvo zahraničních věcí už Čechy vyzvalo, aby do Číny nejezdili, pokud opravdu nemusí. A pokud už musí jet, tak aby úzkostlivě dodržovali všechny hygienické návyky. „I v oblastech jihovýchodní Asie je nutná předběžná opatrnost, dodržování hygienických návyků, a pokud to není nutné, tak možná se těmto destinacím vyhnout,“ upozornil Petříček. „Apeloval bych na to, abychom reagovali klidně na tuto situaci, my se snažíme dělat maximum pro to, abychom zamezili šíření viru,“ doplnil ještě.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mimo koronavirus konstatoval, že s Čínou musíme vést dialog, ale musíme si být vědomi rizik, která s sebou tento dialog nese, např. ve vztahu k lidským právům nebo k moderním technologiím. „Naším zájmem je, aby se Čína podílela na řešení mezinárodních problémů a aby k nim přistupovala konstruktivně,“ upozornil Petříček. Na počátku jsme prý měli příliš velká očekávání ve vztahu k Číně. I pan prezident (Miloš Zeman) přiznává, že se ta očekávání nenaplnila,“ pravil člen vlády.

„Naše vztahy s Čínou by měly být založeny na reciprocitě, musí to být vzájemně výhodné vztahy, ale musí obsahovat i hodnotovou stránku,“ pokračoval Petříček s důrazem na lidská práva.

Ministr zahraničí respektoval rozhodnutí pražského primátora Zdeňka Hřiba vypovědět smlouvu Prahy s partnerským městem v Číně, ale i tady Petříček nabádal k jakési vyváženosti. „Vzdát se hledání příležitostí také nepovažuji za zodpovědné. Já jsem přesvědčen, že s Čínou se má prostě bavit,“ řekl ministr.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Uznal ale, že je jen a jen na samosprávách, s jakými městy chtějí spolupracovat. Vláda České republiky se snaží rozvíjet vztahy s celými státy.

„Ale na druhé straně si musíme být vědomi toho, že Čína je s námi v některých oblastech mimoběžka,“ upozornil Petříček.

Jistou nespokojenost vyjádřil nad tím, že Čína stále vyváží do Česka desetkrát víc zboží, než Češi do Číny, a ačkoli se česká strana opakovaně snažila tento poměr alespoň částečně změnit, nepodařilo se to. „České firmy v Číně stále narážejí na bariéry,“ upozornil host.

Po Číně věnoval pozornost migrační krizi. Zdůraznil, že bychom se mohli postarat např. o několik Afghánců. „Nemyslím si, že by to bezpečnostní riziko bylo nějaké významné. Myslím si, že bychom byli schopni postarat se o několik mladých lidí, i osmnáctiletých,“ řekl Petříček. Postavil se tak proti svému předsedovi a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi, který odmítá do Česka přivést byť jen jednoho osmnáctiletého Afghánce či Pákistánce. „V tomto se s panem předsedou úplně neshodujeme, ale já plně respektuji, že to je v kompetenci Ministerstva vnitra,“ řekl Petříček.

„Nemyslím si, že toto téma je úplně uzavřené. Téma migrace tady s námi ještě bude, přestože počet migrantů se dlouhodobě snížil. Je to téma, kterému musíme dlouhodobě věnovat pozornost,“ řekl ministr. „Myslím, že bychom se měli snažit hledat cestu, jak těmto lidem pomoci. Snažíme se dělat, co můžeme,“ zdůraznil ještě Petříček s tím, že nějaké gesto ve vztahu k uprchlíkům či migrantům by vylepšilo naši vyjednávací pozici.

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani jednání o novém dvoustátním uspořádání Izraele a Palestiny, které představil prezident Spojených států Donald Trump. Petříček je rád, že Trump představil alespoň nějaký plán, ale kriticky zhodnotil skutečnost, že tento plán představoval Trump jen s podporou izraelské strany, zatímco Palestinci zůstali stát stranou. Přitom záleží především na Izraelcích a na Palestincích, jak se dohodnou.

Okomentoval také brexit. „Už vzhledem k tomu, že jsem ve Velké Británii rok studoval, tak věřím, že se jednoho dne s Velkou Británii v EU opět setkáme,“ vyjádřil svůj názor člen vlády. Má za to, že v tuto chvíli bychom se měli snažit s Velkou Británií udržet co nejtěsnější vztahy v ekonomické oblasti, v oblasti obrany i v oblasti ochrany životního prostředí.

V závěru rozhovoru prohlásil, že je třeba zvýšit příjmy do rozpočtu, aby bylo možné financovat např. důstojné stáří našich seniorů. Cestu vidí v zavedení sektorových daní. Odmítl však jasně říci, zda podporuje nápad své stranické kolegyně ministryně práce Jany Maláčové na škrtání v oblasti obrany. „Já myslím, že se musíme podívat na to, aby ty výdaje byly především efektivní,“ zdůraznil.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nakonec si posteskl nad tím, že premiér Andrej Babiš (ANO) prosadil na blížící se české předsednictví EU velmi nízký rozpočet na úrovni jedné a čtvrt miliardy. Za tyto peníze nebude možné být tak aktivní a prosazovat naše představy, jak bychom asi chtěli. Ministr zahraničí proto doufá, že se toto téma ještě podaří otevřít.

Psali jsme: Vládní poslanec pustil buldozer a sbíječku navrch. Takový rozhovor vám ČT nepustí: Tragickej Honza Hamáček, předražený kšefty Maláčový, zoufalej Klaus a bezmocnej Babiš Británie zůstává po brexitu spojenec, shodli se Petříček a Fiala Ministr Petříček: Nemám informaci, že by ministerstvo s tímto spolkem spolupracovalo Rušení ČT? Milion chvilek svolal jednání. Babiše to zaujme. Padl slib

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.