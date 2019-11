Nenechám si od ČT na*rat na hlavu! Jeli proti mně kampaň, s Milionem chvilek. Dluží mi prachy. Petr Štěpánek vynesl nové info

Diskžokej Pavel Černocký, bývalý člen ODS a někdejší předseda Alternativy pro Česko Petr Štěpánek spolu diskutovali nejen o muzice. Štěpánek na sebe také práskl, jakou má úchylku. Zabrousil i do nejvyšších pater politiky, a to dodnes považuje za skvělou školu. A jak je jeho zvykem, znovu zkritizoval Českou televizi. Českému státu vyčinil za to, že mu dodnes dluží 38 platů.

Hned na úvod Štěpánek prozradil, že se muzice věnuje od svých čtrnácti let. „Tehdy jsme ještě pili limonády, zkazili jsme se až potom,“ práskl na sebe Štěpánek. Od té doby se muziky drží a nějaký čas se jí i živil. Prozradil také, jakou má úchylku. Každý máme nějakou úchylku. Já sbírám vánoční desky, a mám asi 150 vánočních desek,“ uvedl. Anketa Je Pavel Novotný, starosta Prahy-Řeporyjí, dobrý politik? Je 3% Není 97% hlasovalo: 9653 lidí

Po roce 1989 se dal do novinařiny a točil také nějaké pořady v České televizi. V jednu chvíli navíc přišla nabídka od Václava Klause, aby pracoval v tiskovém odboru na vládě. „Já jsem se ocitl v nejvyšších patrech politiky, a to je skvělá škola,“ pravil Štěpánek.

Brzy nato si posteskl, že v řadě médií už zase není vítanou osobou. „My jsme tak trochu v disentu. Nechtěně teda. Některý názory jsou dneska, třicet let po sametové revoluci, jakoby vytlačovaný, jako na okraj společnosti místo toho, aby zaznívaly různé názory, které se střetávaj. A ne že mu Česká televize předžvejká: Diváku, je to takhle a myslím si o tom tohleto,“ zlobil se Štěpánek.

Zdá se mu, že si v ČT stále drží vedoucí úlohu lidé s přemýšlením Alexandera Dubčeka, kteří chtěli socialismus.

Na přelomu tisíciletí byl členem Rady pro rozhlasové vysílání, kterou v internetovém vysílání popsal jako malý parlament, kde ale žádná ze stran, resp. jejich nominantů, neměla převahu. Dodnes je přesvědčen, že se stal obětním beránkem tahanic kolem televize Nova a byl sesazen. A já jsem si teda, s prominutím nenechal nasrat na hlavu, a já a šest dalších lidí jsme s začali bránit,“ prozradil Štěpánek. A soud jim také v prvním stupni dal za pravdu. Měl tedy dostávat plat za členství v RRTV až do chvíle, než jim vypršel mandát. „Mně v tuhle chvíli tento stát dluží asi 38 platů,“ uvedl Štěpánek s tím, že se o tyto platy začal soudit a tento spor dodnes není vyřešen. „A ty peníze se rok co rok úročej deseti procenty. Najdi mně banku, která ti dá deset procent. Takže já mám skvěle uložené peníze,“ pochvaloval si v nadsázce Štěpánek s úsměvem.

Fotogalerie: - Babiš v Betlémské kapli

Na podzim 2018 kandidoval do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání znovu. S nápadem nominovat ho prý přišel předseda SPD Tomio Okamura, ale proti jeho kandidatuře se zvedl odpor. Já si myslím, že to vzešlo z ČT, kde se toho zalekli, že by tam usedl někdo, kdo tomu rozumí, kdo se nebojí a kdo je vůči nim opravdu kritickej,“ uvedl Štěpánek. ¨

Ačkoli to prý neví zcela jistě, domnívá se, že proti němu ČT rozjela mediální kampaň, pro kterou si prý najala mediální agenturu, a ještě využila spolek Milion chvilek pro demokracii. „Tyhlety svazáky,“ netajil se Štěpánek svým kritickým názorem na občanskou aktivitu předsedy spolku Mikuláše Mináře a dalších občanů. Členové Milionu chvilek žádali poslance, aby Štěpánka nevolili, protože chce zničit ČT. A těsně před volbou prý šéf hnutí ANO vycouval a Štěpánek se členem RRTV nestal. „Já jsem si ve svých šedesáti letech řekl, že tohle nemám zapotřebí, abych někomu dělal šaška,“ uvedl Štěpánek na vysvětlenou, proč svou kandidaturu nakonec sám vzdal.

„Já jsem si říkal, co tam tak strašnýho dělají, že se toho jednoho Štěpánka tolik bojej,“ kroutil hlavou host.

Nakonec pronesl pár slov na konto dnešní politické situace. Je nespokojen, že Babiš vládne společně s ČSSD a komunisty, byť si se oficielně označují za opozici. Bez jejich hlasů by však Babišova vláda nepřežila. Štěpánek by byl raději, kdyby vládu tvořilo ANO a ODS.

„Pak by nejspíš mladej Klaus byl ministrem školství, nebyla by ta debilní inkluze a nedávaly by se peníze na ty nesmyslné projekty, asistenty a já nevím, co všechno,“ vyjádřil svůj názor Štěpánek s tím, že kdyby ODS byla ve vládě, republika by se mohla vyvíjet jinak. Teď mu prý nezbývá než doufat, že v příštích volbách Trikolóra zazáří a získá 15 nebo 20 procent.

Psali jsme: Jak komunisti! Pamětník listopadu 89 drsně o ČT „Havloid, pravdoláskař, sluníčkář? Říkají neúspěšní lidé!“ Vztek po Moravcovi: I z důležitých míst. Silné výzvy Že redaktoři ČT neprojevují své politické postoje? Tak teď tu o Červené Karkulce. Okamura, Foldyna, Gazdík nebo Peksa od Pirátů promluvili Profesní zločin v Událostech, komentářích. Moderátor nadržoval Němcové, a pak dokonce sám začal diskutovat. Petr Štěpánek volá po trestu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.