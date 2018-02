Nenechme si ukrást Jednotu! Ubrání družstevníci tradiční obchody?

Jednota: Svolání členské schůze bylo nelegální

„Finále se blíží!“ Těmito slovy avizovala COOP JEDNOTA OBCHODNÍ svoji snahu o svolání členské schůze vsetínské Jednoty. Tu firma podnikatele Romana Staňka naplánovala na úterý 28. února.

„Chceme vyměnit vedení Jednoty, protože členové představenstva svoji práci nedělají dobře a chceme nastolit v družstvu moderní řízení tak, aby mohlo obstát v náročné konkurenci,” vysvětlil důvody ke svolání členské schůze podnikatel Roman Staněk. „Jelikož představenstvo Jednoty, potažmo kontrolní komise, si svoji povinnost svolat členskou schůzi nesplnilo, ač o to byli písemně žadateli zastupující členy družstva požádáni žádostí doručenou na družstvo dne 4.1.2018, mají, podle Stanov, právo svolat členskou schůzi žadatelé,” dodal Staněk.

S tím však vedení Jednoty Vsetín jednoznačně nesouhlasí. „Pozvánku na členskou schůzi podepsali lidé, kteří nejsou členy družstva. Ani plná moc, kterou doložili, není podepsána jediným členem družstva. Jde pouze o snahu COOP JEDNOTA OBCHODNÍ dosáhnout ovládnutí Jednoty Vsetín a především změny našich stanov. A mají k tomu vážný důvod. Převod družstevního podílu je stále v rozporu se stanovami, stejně jako členství právnické osoby. A to jim kazí jejich plány. Obrátili jsme se proto na soud, aby předběžným opatřením rozhodl o neplatnosti svolání této členské schůze,” uvedl Petr Hajda, místopředseda představenstva.

Pokus o nepřátelské převzetí Jednoty Vsetín tak podle všeho skutečně vstupuje do finální fáze. COOP JEDNOTA OBCHODNÍ se totiž navíc krátí čas. Ze smluv, které tato firma nechala družstevníkům podepisovat, totiž vyplývá, že pokud skupina podnikatelů kolem Romana Staňka nezíská nadpoloviční většinu v družstvu do konce března 2018, může odstoupit od smlouvy a bývalí družstevníci se mohou dostat do situace, že budou muset vracet peníze, které od Staňka a spol. dostali.

„Je možné očekávat, že tlak na výkup podílů teď extrémně zesílí. Dokonce slyším, že „výkupčí“ budou nabízet za podpis plné moci a smlouvy třeba i více jak 50 tisíc Kč! Jak k tomu přijdou lidé, kteří svůj podíl prodali již vloni za „pouhých“ 10 tisíc Kč,” varuje před praktikami Dagmar Kovářová, pověřenec představenstva Jednoty Vsetín.

Vyšší obrat i investice

I přes snahy o ovládnutí Jednoty Vsetín komerční firmou, která si účelově zaregistrovala nápadně podobný název (COOP JEDNOTA OBCHODNÍ), však Jednota Vsetín pokračuje ve své standardní činnosti. V polovině února proto jednali na svém řádném zasedání také delegáti družstva, kterého se zúčastnilo 33 ze všech 36 delegátů. Ti nejen jednohlasně potvrdili dosavadní kroky představenstva družstva, ale mimo jiné také vzali na vědomí zprávu o činnosti družstva za minulý rok.

A právě tato zpráva poukázala na několik málo známých informací. Třeba že obrat Jednoty Vsetín vloni překročil 1 miliardu Kč, což představuje růst o více jak 6 %. „Od listopadu jsme navýšili mzdy, celkem o 17 milionů Kč ročně. Jednota nemá žádná dlouhodobé ani střednědobé úvěry, tvoříme kumulovaný zisk, který investujeme zpět do Jednoty. Z prodeje majetku jsme v posledních letech získali asi 33 milionů Kč, ale oproti tomu došlo k celkovým investicím za více jak 210 milionů Kč,“ řekl delegátům předseda představenstva Ladislav Macek.

Shromáždění delegátů však ihned zkritizovala společnosti COOP JEDNOTA OBCHODNÍ. Podle jejich představitelů totiž rozhodnutí přijaté delegáty mohou být v budoucnu označena za neplatná. „A taky z tohoto rozhodování mohou delegátům vyplynout nepříjemné důsledky,“ varovala firma na svém webu. Zastrašování ze strany podnikatele Romana Staňka a jeho lidí však delegáti odmítají a jsou přesvědčeni, že postupují v souladu jak se stanovami, tak zákonem.

Družstevníci: Jednotu si vzít nedáme

Dění kolem Jednoty Vsetín i nadále budí spoustu emocí. Mámení peněz, kterými se snaží COOP JEDNOTA OBCHODNÍ získat vliv v družstvu, vyburcovalo mnohé obyvatele Valašska k obraně Jednoty Vsetín a družstevnictví jako takového.

„Chtěla bych také podpořit Jednotu Vsetín, a říci jim, ať se nedají, ať hlavně neustupují takovým „zlatokopům“, kterým jde jen o jedno a to získat majetek a peníze na úkor druhých. A to se mně vůbec nelíbí,“ napsala naší redakci Majenka Kladnáková, která pracovala v Jednotě asi 5 let. „Moc peněz tam sice nebylo, ale když to srovnám se slavnými markety, tak v Jednotě si člověka aspoň váží, což se o marketech říci nedá,“ dodala.

„Je zvláštní, že zatím se nenašel nikdo, kdo by zasáhl, a tak této organizované skupině zatím nebrání nic, než aby stále prováděla to, co si sama zamane. Neustále napadaná Jednota se samozřejmě brání transparentně právní cestou, avšak COOP JEDNOTA OBCHODNÍ si těžkou hlavu z toho nedělá a slovo „zákon“ je pro ně zatím cizí. Proto nám nezbývá než spustit i boží mlýny,“ napsal Jiří Žamboch, předseda komise veřejného pořádku a zároveň člen Jednoty Vsetín. „Používání urážek, zavádějících tvrzení a nesplnitelných slibů je u představitelů této firmy na denním pořádku. Avšak tím zklamou i vlastní prodavačky, které jim uvěřily a které se už těšily na lepší zítřek, kdy tyto rázem se cítí být podvedeny a poníženy,“ dodal Žamboch.

Jednota bude mít nové vedení

Na konci února došlo také k zásadní změně ve vedení vsetínské Jednoty. „Rozhodl jsem se ze zdravotních důvodů rezignovat na pozici předsedy a člena představenstva Jednoty Vsetín,“ prohlásil v úterý 20. února dlouholetý předseda představenstva Ladislav Macek.

„Přes veškerou negativní kampaň, která se vůči mojí osobně i celému současnému představenstvu rozpoutala, jsem přesvědčený o tom, že jsem v Jednotě odvedl kus dobré práce. Představenstvu se podařilo dostat Jednotu Vsetín mezi 8 nejlepších družstev v České republice, roční obrat jsme navýšili na více jak 1 miliardu Kč, udrželi jsme zaměstnanost i hustou síť prodejen. Za poslední období jsme navýšili mzdy o více jak 4 tisíce Kč, investovali jsme přes 200 milionů Kč,“ řekl Macek ke své rezignaci.

„Věřím, že do budoucna se novému vedení Jednoty Vsetín podaří stabilizovat současnou situaci spojenou se snahou o nepřátelské převzetí Jednoty, pomůže nastavit procesy ke zvýšení produktivity práce, bude modernizovat celou Jednotu i jednotlivé prodejny. Přeji představenstvu, delegátům i všem členům Jednoty všechno dobré,“ dodal Macek.

Na uvolněné místo v představenstvu družstva tak nastupuje první náhradník, dosavadní ekonomický ředitel Jednoty Miloslav Pavlík. Ten patří mezi zkušené odborníky a má v „malíčku“ všechny ekonomické procesy Jednoty. Navíc má k Jednotě silný osobní vztah, protože v družstvu pracoval již jeho otec.

Nové představenstvo následně zvolí nového předsedu představenstva a chystá další profesionalizaci řízení vsetínského družstva.

Psali jsme: Dění kolem Jednoty nekončí. Ba naopak. Rezignace předsedy a další tlak Senátor Valenta: Nemohl jsem přihlížet spekulantům, kteří chtějí ukrást Jednotu Ladislav Macek: Chceme ochránit jednotlivé družstevníky, ale také družstvo jako celek Obchody na valašském venkově jsou v ohrožení. Kdo stojí za praktikami šmejdů? Snaha násilně převzít tradiční řetězec nahání vážné obavy!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV