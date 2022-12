Není důvod, aby byl Hladík vyautován, vzkazuje Jurečka. V lednu by měl být jmenován

Bývalý náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL), podezřelý v korupční kauze privatizace bytů v Brně, bude podle šéfa lidovců Mariana Jurečky v lednu jmenován ministrem životního prostředí. „Pokud člověk nespáchá nic nezákonného, nevidím důvod, proč by to mělo být něčím, co ho vyautuje z veřejného a politického života. Pro mě je hranice to, že by byl Petr Hladík obžalován,“ uvedl Jurečka.

Podle nových informací České televize je Hladík podezřelý z ovlivňování privatizací majetku města Brna, což má vyplývat ze soudního příkazu k prohlídce Hladíkovy kanceláře, který dostala ČT k dispozici. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ale tvrdí, že nejde o žádné nové informace, a podivuje se, proč soud materiály zveřejnil.

„Četl jsem to v době, kdy to bylo Petru Hladíkovi předáno. Policie takto postupuje v okamžiku, kdy chce udělat prohlídku nebo zadržení komunikační techniky, jako je telefon nebo počítač. Nevyplývá z toho, že by měl být Petr Hladík obviněn nebo obžalován,“ vysvětlil Jurečka podle informací serveru iROZHLAS.cz.

Prohlídku kanceláře a další úkony prý Jurečka chápe pouze jako součást běžného postupu policie, který ještě neznamená, že je Hladík skutečně vinný.

„Petr Hladík není podezřelý z toho, že by se dopustil něčeho nezákonného nebo neférového. Ve všech informacích, které Petr Hladík poskytl policii, jasně odůvodnil své kroky, jak postupoval coby radní města Brna. S ohledem na usnesení, které mu uložila rada města,“ uvedl Jurečka s tím, že nevidí důvod, proč by Petr Hladík neměl zůstat ministerským kandidátem.

„Pokud člověk nespáchá nic nezákonného, nevidím důvod, proč by to mělo být něčím, co ho vyautuje z veřejného a politického života. Pro mě je hranice to, že by byl Petr Hladík obžalován,“ dodal šéf lidovců, který se podivil, proč soud materiály médiím poskytl, ačkoliv Hladík je pod vysokou pokutou vázán mlčenlivostí.

„Myslím, že tuto informaci má i ministr spravedlnosti a že on už podle svých zákonným možností určitě buď konal, nebo konat bude,“ dodal Jurečka serveru iDNES.cz, jak bude ministr spravedlnosti Pavel Blažek postupovat v tomto případě, kdy soud na základě svobodného přístupu k informacím zveřejnil citlivé dokumenty.

Hladíkovo jmenování by podle Jurečky mělo proběhnout nejdéle první lednový týden. „Předpokládám, že to nastane. Nepočítám s tím, že by neměl být jmenován ministrem životního prostředí, takto jsme o tom s premiérem hovořili,“ dodal Jurečka.

Jako nic nového označil informace ČT také sám Hladík. „To, co se dnes objevilo v médiích, není žádná nová informace. Zveřejnění příkazu k prohledání mé kanceláře podle zákona o svobodném přístupu k informacím znamená, že informace v něm již patrně neslouží policejnímu vyšetřování. Osobně jsem byl v této věci vázán mlčenlivostí pod pokutou. Od té doby, co jsem byl na policii poskytnout vysvětlení, jsem již nebyl policií znovu kontaktován,“ řekl Hladík.

„Policii jsem vše vysvětlil, spolupracuji s ní a od prohlídky mé kanceláře mě nekontaktovala. Nejsem trestně stíhán ani obviněn, natož obžalován. Pokud by ty informace byly nutné pro vyšetřování, tak by to soud neposkytl podle zákona 106, tedy pochybuji, že jsem teď ve fázi podezření,“ dodal s tím, že kdyby nebyl v době prohlídky náměstkem, akce by se ho nijak netýkala.

Při raziích kvůli přidělování městských bytů v Brně vyslechla policie 30 lidí, udělala 28 domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor. Kvůli kauze policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. Kvůli zapojení do vyšetřování se zatím odložila Hladíkova nominace na ministra životního prostředí, tím zůstává po rezignaci Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) přechodně Marian Jurečka.

