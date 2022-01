Není tam o tom jediné slovo. Jak to bude? Havlíček udeřil na Fialu. Citlivá věc s Green Dealem

reklama

„Budu se držet hospodářských témat a budu se snažit být velmi konkrétní a vypíchnout ty nejdůležitější věci, o kterých jsem přesvědčen, že v rámci vládního prohlášení nebo dosavadních kroků vlády jsou opomíjeny, nebo bych vás poprosil o to, abychom je zde dovysvětlili,“ zahájil svůj projev na půdě Sněmovny někdejší ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Anketa Má Viktor Orbán vaše sympatie? Má 98% Nemá 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8363 lidí

„Začnu Green Dealem. Není mi jasné, jestli vláda tedy podporuje Green Deal, nebo jde proti Green Dealu. Na jednu stranu schytáváme kritiku za to, že jsme přistoupili k politickému závazku Green Dealu. Všichni vědí, že bychom byli jedinou zemí, kdybychom to odmítli, v celé Evropské unii, a všichni vědí, že jsme Green Deal podmínili tím, že těch 55 procent bude uznáno v rámci Evropy jako celku, nikoliv jednotlivých zemí. Myslím si, že to byl do značné míry úspěch. Ale je zde kritika, že jsme si vůbec dovolili k tomu politicky takto přistoupit. Na druhou stranu první věta v rámci hospodářské politiky je ta, že Green Deal je příležitost a pak už to je do značné míry oslava Green Dealu,“ poznamenal Havlíček.

Ve vládním prohlášení není podle něj jediná zmínka o tom, jak se bude řešit dopad Green Dealu na tradiční průmysl.

„Co se týká inovací, co se týká sdělení, že chceme mít moderní, efektivní stát. Ano, zřejmě míříme k vyšší přidané hodnotě. To je konečně to, co jsme my deklarovali, k tomu jsme vytvořili naši strategii, Česká republika – země pro budoucnost, inovační strategie, byla prodiskutována s celou řadou aktérů, od vědy počínaje přes akademický svět, podnikatele, instituce, mezinárodní prostředí a já bych rozuměl tomu, že se vezme tato strategie a zřejmě se změní,“ sdělil Havlíček.

Následně vysvětlil, že mu není jasné, proč nemáme trend, k čemu se chceme dobrat. „Chceme-li mířit k vyšší přidané hodnotě, měli bychom si říct, jakou cestou půjdeme. Já jsem to tam nenašel s výjimkou obecných deklarací,“ sdělil.

Čistá nula. Tak označil programové prohlášení vlády k elektromobilitě. „Takže jako průmyslová země postavená na automobilovém průmyslu, kdy se dnes a denně emotivně řeší, jestli bude odklon prodeje aut na fosilní paliva v roce 2030 nebo 2040, jestli dáme do podpory to či ono, tak tam není k elektromobilitě ani zmínka. Ano, v celém prohlášení je celá řada návrhů, že se bude zkoumat, že se budou posuzovat dopady. Zkoumejme, posuzujme dopady, ale ukažme, co s tím chceme dělat,“ podotkl Havlíček.

„Energetická politika. Jedno z nejsklonovanějších témat současnosti. Tady musím říct, že minimálně v tom dlouhodobém výhledu se dokážeme shodnout. Je postaven v rámci programového prohlášení v zásadě dobře, je postaven na cestě k bezemisním zdrojům, založeným na jádru, založeným na obnovitelných zdrojích a nelze tomu nic většího vytknout. Konečně je to i v důsledku toho, jak je připravena státní energetická koncepce, a je v důsledku toho, jak jsme tady činili v posledních několika letech. A jsem rád, že je tam v rámci jádra zmíněno, že vláda připraví jízdní řád v budování Temelína. Tak jako my jsme připravili jízdní řád v budování Dukovan. Před dvěma roky to bylo takřka zakázané slovo. Během dvou let jsme připravili finanční model, investiční model, dodavatelský model, schválil se zákon, zahájila se notifikace, kompletně se připravilo bezpečnostní posouzení a v dané chvíli nová vláda dostala Dukovany jakožto projekt – připravený, a stačí jedna jediná věc – spustit tendr, mimo jiné už mohl být spuštěn,“ míní Havlíček a pozastavil se nad tím, že v programovém prohlášení není jediná zmínka o vodíku.

