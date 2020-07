Není to společné zadlužení. Ekologické poplatky za plasty... Babiš o dluhovém summitu EU

reklama

Premiér Andrej Babiš v rozhovorech pro servery iDNES.cz a Lidovky.cz prohlásil, že v Bruselu jednal dlouho a tvrdě a vyjednal pro Česko maximum možného. Ze záchranného fondu dostane ČR asi 8,7 miliardy eur, tedy asi 230 miliard korun. Prý se mu podařilo prosadit pozměnění klíče, podle kterého se budou peníze rozdělovat. Kritérium nezaměstnanosti mezi lety 2015 až 2019 nebude mít stoprocentní váhu, ale jen váhu sedmdesát procent. Lépe to prý vyjednat nešlo.

360 miliard eur se bude rozdělovat na dotacích a 390 miliard eur bude možné si půjčit a splácet. Česká vláda prý teprve zváží, zda bude výhodné si půjčit.

Odmítl však myšlenku, že by šlo o společný dluh EU, ve kterém si kupříkladu Španělé půjčí a Češi to budou splácet.

„To ale není žádný společný evropský dluh. My máme možnost, pokud to bude výhodné, si půjčit 415 miliard korun. Pokud skutečně Evropská komise půjde na trh a půjčí si za negativní úroky ve výši 0,2 nebo 0,3, tak to využijeme. My si například nyní půjčujeme za negativní úrok 0,15. My za dluhy ostatních rozhodně neručíme, každý si to musí splatit sám. Splácení bude probíhat z evropského rozpočtu a začít by mělo až v roce 2027. Nakonec bychom měli dostat mnohem více, než zaplatíme. V tomto novém rozpočtu jsme sice oproti minulému dostali méně, ale také méně zaplatíme,“ vysvětloval v rozhovoru pro Lidové noviny.

Z čeho se bude splácet půjčených 750 miliard eur, které si půjčí EU jako celek?

„Poplatek z nerecyklovaných plastů se uvažuje ve výši 0,8 eura za kilogram nerecyklovaných plastů. Občanů se přímo nedotkne, protože s největší pravděpodobností půjde o odvod na centrální úrovni. Nepřímo bude ze strany státu samozřejmě větší tlak na třídění odpadů, což je vlastně i cílem tohoto odvodu. My ale musíme bojovat za lepší životní prostředí, je to důležité a je to potřeba řešit,“ sdělil Babiš.

