Není tolerance Babiše problém? Toto prohlásil Filip pro stranické noviny po výbuchu ve volbách

Šéf komunistů Vojtěch Filip dal rozhovor stranickým Haló novinám a určitě to pro něj nebylo lehké. KSČM totiž krajské volby projela na celé čáře. „Je to zklamání.“ Velkou naději vkládá Filip do příchozí krize. Také hodlá změnit strategii před sněmovními volbami. Tolerance Andreje Babiše může být prý také problém. Bez KSČM by byl chaos.

Když se ho redaktorka ptala na pocity z voleb, Filip nejdříve poděkoval všem voličům a řekl: „Pokud jde o ty pocity, tak ten nejsilnější je zklamání z toho, že jsme nebyli schopni před občany obhájit svoji poctivou práci v jednotlivých zastupitelstvech.“

Na dotaz, zda výsledky nemohla ovlivnit epidemie covidu, Filip odpověděl: „Určitě nějaký podíl současné epidemie tam je, ale to není věc, kterou bychom mohli ovlivnit. Já chci, abychom analyzovali ty věci, které můžeme ovlivnit.“

Na otázku, zda předseda komunistů počítal dopředu s takovým výsledkem, odpověděl: „Nepočítal, věřil jsem tomu, že v jednotlivých krajích překročíme pětiprocentní práh. Věděl jsem, že to nebude deset procent, ale že jenom ve čtyřech krajích dosáhneme víc než pět procent, to jsem netušil, ani jsme neměli takové signály od našich sociologů.“

„Nejvíc mě mrzí propad v krajích, kde se odvedla poctivá práce, konkrétně bych uvedl například Pardubický nebo Jihočeský kraj, ale myslím, že i v Olomouckém kraji jsme měli naději na to, abychom těch pět procent překročili,“ myslí si Filip.

Prezentace odvedené práce se podle Filipa musí zlepšit. „Myslím, že to je právě ten největší problém. Ta práce byla odvedena, ale její prezentace nebyla. Nebyla vidět mezi lidmi a nebylo to tím, že bychom se nesetkávali s občany, ale neuměli jsme ji prodat v televizi.“

Redaktorka pak naznačila, že tolerance vlády Andreje Babiše mohla být pro některé voliče důvodem nehlasovat pro komunisty. Vojtěch Filip přiznal: „Je samozřejmě možné, že to pro některé naše tradiční voliče bylo nepřijatelné, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že kdybychom nespolupracovali s vládou, že by ty výsledky pro lidi nebyly, byl by tady velký chaos.“

Dále padla řeč na bídný stav levice obecně. Ve volbách se totiž nedařilo ani sociálním demokratům. Filip k tomu poznamenal: „Určitě si to zaslouží nějakou teoretickou práci, na kterou v praktické politice není úplně čas, ale určitě to zadáme našemu Institutu české levice, aby se tím zabýval. Není to ale problém jenom České republiky, je to problém celoevropský.“ A dodal: „Očekávám, že až ta krize úplně nastane, až skončí antikovidové programy a nebude dostatek práce, tak samozřejmě lidi budou hledat řešení a my ho musíme přinést.“

K senátním volbám, kam do druhého kola ani jeden kandidát komunistů, Filip prohlásil: „To mě překvapilo, očekával jsem, že někoho v druhém kole mít budeme. Postavili jsme poměrně silné kandidáty a minimálně v pěti obvodech, které jsme preferovali, je to pro mě také velké zklamání.“

Na otázku, co očekává od vyhodnocení voleb, předseda odvětil: „Očekávám hlubokou analýzu společenských procesů, jestli jsme na ně správně reagovali, samozřejmě očekávám analýzu naší volební kampaně, to znamená programovou a organizační přípravu, ale také aktivitu jednotlivých kandidátů, aktivitu volebních štábů v jednotlivých okresech a krajích a samozřejmě i to, jestli respektovali doporučení, které jsme dali na vedoucí kandidátky.“

Na závěrečný dotaz, zda se bude měnit přístup a strategie KSČM před sněmovními volbami, odpověděl Filip lakonicky: „Určitě bude.“

