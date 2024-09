Neodevzdám zemi, pravil po volebním výprasku Fiala. Reakce mluví zasvé

„Mám jasnou představu, co musíme udělat pro to, abychom přesvědčili voliče, že plníme naše sliby a pracujeme pro ně. Nemíním odevzdat naší zemi levici a populistům,“ vzkázal dnes premiér Petr Fiala občanům České republiky na svém profilu sociální sítě X. O této představě nejprve hodlá mluvit se svými koaličními partnery ve vládě.

Premiér avizoval důležitá jednání o stávající situaci, setkat se má i s Ivanem Bartošem, který po špatných výsledcích Pirátské strany v krajských volbách rezignoval na svou funkci předsedy. „V těchto dnech povedu důležitá jednání o stávající situaci, mj. se zítra ráno sejdu s Ivanem Bartošem, abychom probrali aktuální stav digitalizace stavebního řízení a situaci v Pirátské straně,“ uvedl Fiala.

Petr Kunc, starosta městské části Brno-Židenice a v letech 2023 až 2024 zastupitel Jihomoravského kraje, zkritizoval Fialovi jeho „jasnou představu“. Kunc premiérovi a celé vládě vyčetl řadu politických rozhodnutí a nedostatků, které považuje za neefektivní.

Kunc například zmínil, že by vláda neměla usnadňovat akvizice firem prostřednictvím problematických půjček. Omezování možností přivydělat si na dohodu o provedení práce považuje za nevhodné, stejně jako zvyšování daní z nemovitosti, které je v rozporu s pravicovou politikou.

Kritizuje také likvidaci drobných akcionářů ČEZ a dotace na elektromobily pro firmy, které jsou spojeny s povinným úvěrem, což vypadá jako podpora bankovního sektoru na úkor daňových poplatníků. Dále upozorňuje na nedostatečnou podporu školství a rostoucí poplatky za obnovitelné zdroje, které zatěžují občany.

Starosta MČ Brno-Židenice upozorňuje také na nedostatečné iniciativy v oblasti bydlení, složitost legislativy, zvyšující se státní dluh a pomalé tempo výstavby dopravní infrastruktury.

Poslanec Martin Kolovratník (ANO) v souvislosti s Fialovou „jasnou představou“ upozornil na plánované zvýšení ceny dálniční známky. „Zdražení dálniční známky se chystá i v roce 2025. Prosím, pamatujte si to u voleb. Přesně tyhle věci budeme chtít s týmem Lepší vláda změnit a napravit,“ označil Kolovratník ve svém příspěvku oficiální účet na X stínové vlády hnutí ANO.

„Ale no tak. Vy zkrátka nechcete odevzdat zemi, protože moc toužíte dál premiérovat,“ vzkázal přes X premiéru Fialovi poslanec ANO Radek Vondráček. Připomněl Fialovi, že stále v České republice jsou svobodné volby a voliči všechno vidí. „Nálepky jsou berličky. Ještě minule jste strašil extremisty. Už to nefunguje. Lidé mají urážek dost. A hlavně. Stále máme svobodné volby. Voliči vidí, jak porušujete sliby a žijete mimo realitu,“ napsal poslanec ANO.

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se zase zaměřila na kritiku digitalizace stavebního řízení, když poukázala, že systém je nefunkční už od června. „Nefungující digitalizace paralyzuje stavební řízení už skoro tři měsíce. Problémy jsou na všech úřadech od 1. července, ale premiér Petr Fiala se o situaci hodlá nechat informovat ‚v těchto dnech‘. Takhle se chová bojácný šéf, který by vám odpustil i to, že netrefíte do práce,“ napsala Schillerová.

Členka Poslanecké sněmovny Renáta Zajíčková z ODS naopak Fialovi vyjádřila podporu při nadcházejících jednáních. „Věřím ve zdravý rozum a schopnost sebereflexe. Držím palce při jednáních,“ uvedla na X.

