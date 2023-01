Neodpouštím Babišovi, ale zvolím ho. Rajchl vysypal důvody

Strana Právo Respekt Odbornost (PRO) právníka Jindřicha Rajchla se rozhodla ve druhém kolem prezidentských voleb podpořit expremiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. „Bohužel v současné době se objevilo ještě větší zlo… Neznamená to odpuštění,“ řekl Rajchl s tím, že podpoření Babiše pro jeho stranu „nebyla lehká volba“. Na prvním místě podle něj při rozhodování ovšem prý byla eliminace hrozby „zatažení České republiky do válečného konfliktu“. „Andrej Babiš není spasitel. Všichni to víme,“ podotkl a přiblížil všechny důvody svého rozhodnutí.

Anketa Ohrožuje Babiš bezpečnost ČR? Ano 10% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8483 lidí



„Druhé kolo prezidentské volby přichází v nesmírně těžké době. Bezpečnost a svébytnost naší země je v důsledku kritické mezinárodní situace zásadním způsobem ohrožena. Na vnitřní hospodářskou situaci dopadají důsledky ekonomické krize, jež je způsobená neodborným řízením našeho státu včetně zcela nekritického přejímání chybně stanovených cílů integrační a globalistické politiky. Jsme rovněž svědky postupující koncentrace moci zákonodárné, výkonné a v podobě očekávaných změn ve složení Ústavního soudu i nejvyšší moci soudní do rukou současné vládní pětikoalice. Zcela reálně tak hrozí, že dojde k trvalému narušení dělby moci a k celkovému vychýlení nezbytné rovnováhy pluralitního demokratického zřízení,“ jmenovala strana s tím, že je podle ní je třeba „odhlédnout od všech osobních sympatií a antipatií, od politických preferencí a zájmů“.



„Základní podmínkou přežití demokracie je diskuse. Pokud zvolíme kandidáta, který slibuje až slepou podporu vládě České republiky, pak k diskusi nedojde a vyhraje jediná ideologie. To jsme tu už zažili. Proti Andreji Babišovi můžeme mít stovky výhrad, ale pokud dovolíme, aby soudce Ústavního soudu jmenoval favorit současné vlády, ztratíme naději na diskusi, na demokracii. Druhé kolo prezidentských voleb není volbou mezi větším a menším zlem. Je to volba mezi přijetím jediné ideologie, proti které se nebudeme schopni bránit, a malou nadějí, že tomu tak nebude. Proto jsme se jednohlasně shodli na tom, že v druhém kole prezidentských voleb podpoříme Andreje Babiše,“ uvedl k rozhodnutí předseda strany PRO Rajchl.

Ten se následně ve svém pozdějším vyjádření k prezidentské kampani také vyjádřil, že je „nesmírně znepokojen“ tím, jaká „nenávist, netolerance a disrespekt vládne téhle zemi“ a „kam až je schopna klesnout takzvaná demokratická scéna“.



„Už asi rok sleduji, že je znakem toho demobloku absolutní zhrubnutí. Každá věta musí obsahovat minimálně dva nejtvrdší možné vulgarismy, aby to vypadalo, že skutečně se s námi nepářou a oni mají tu pravdu,“ pronesl s tím, že to, co se rozpoutalo v posledním týdnu, podle něj „přesahuje všechny únosné meze“.



„Že někdo pošle kulku manželce jednoho z prezidentských kandidátů, je přece věc, která vůbec nepatří do střední Evropy,“ jmenoval jednu z výrazných událostí tohoto týdne a podotkl, že je nutné něco takového zcela odsoudit, stejně jakožto blokaci setkávání kandidátů se svými voliči. „To už není demokracie. Kde jsou vyjádření všech představitelů, kteří se zaklínali demokracií?“ tázal se a podotkl, jak je možné, že ve věci nečiní i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a nezamezí tomu, aby se opakoval incident z Jablonce, kde expremiérovi Andreji Babišovi (ANO) demonstranti zablokovali cestu ke skupině jeho čekajících příznivců.

Na Andreje Babiše na jabloneckém náměstí čekal dav odpůrců, kteří skanduji Babiše do koše. Mají velkou převahu nad jeho příznivci, kteří se s ním fotí v boční ulici, kde ho dav na chvílí uvězni.@enkocz pic.twitter.com/ST0zsXg7xq — Petr Vodsedalek (@wocet) January 20, 2023

Za důležité Rajchl v souvislosti s novou hlavou státu označil to, že nového prezidenta čeká jmenování ústavních soudců a předsedy Ústavního soudu (ÚS). „Viděli jsme, co tady pan Rychetský vymyslel před minulými volbami. On ty volby v podstatě rozhodl,“ řekl Rajchl směrem k současnému předsedovi Ústavního soudu a upozornil i na to, že bude role ÚS rozhodující i při možném rozhodnutí o korespondenční volbě. Dobré by podle politika bylo, aby se do instituce dostali lidé, kteří budou v „protiváze“ proti současné vládní koalici.

Za druhé stěžejní téma označil „hrozbu válečného konfliktu“. Mínil, že „vtáhnutí České republiky do války“ hrozilo, když mnozí krátce po incidentu v polském Przewodówě, kam v důsledku ruského raketového útoku dopadla ukrajinská raketa a její trosky zabily dva lidi, volali po „tvrdé reakci“. „Tihle lidé, kteří po tom volali, tak najednou tvrdí, že je to nějaká provokace. Že to nehrozí,“ řekl a mínil, že pokud by americký prezident Joe Biden neodmítl, že šlo o ruskou raketu, jak se původně myslelo, mohli bychom již dnes být ve válečném konfliktu. Právě jak se při podobných případech zachová prezident, je podle Rajchla stěžejní.



„Snížení pravděpodobnosti, že Česká republika a čeští občané budou vtaženi do války s Ruskem, byť jen o jedno procento, by mi stálo za to, že jsem se rozhodl ve volbě tak, jak jsem se rozhodl a jak se rozhodlo vedení celé strany,“ doplnil Rajchl, jenž podpoří v druhém kolem expremiéra Babiše.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

Předseda strany míní, že by byl „alibismus“, pokud by si jeho strana nebyla schopna mezi současnou dvojicí prezidentských kandidátů vybrat. „I přes všechny výhrady“ se tak rozhodli pro podporu Babiše, byť to podle Rajchla „v žádném případě neznamená“, že by se vzdali, že budou chtít „vyšetřit a došetřit všechny věci, které se týkaly covidismu“.

Na prvním místě podle Rajchla při rozhodování byla eliminace hrozby „zatažení České republiky do válečného konfliktu“. „Já za sebe udělám všechno pro to, aby ani jeden jediný občan nemusel jít na Ukrajinu,“ řekl. Prý „nevěří“ tomu, že by něco takového nehrozilo.



Změnou podle něj volba prezidenta nebude ani v případě, že by se podařilo Babiše zvolit. „Andrej Babiš není spasitel. Všichni to víme,“ shrnul a opět jmenoval údajnou hrozbu válečného konfliktu a bod týkající se Ústavního soudu.



Celé Rajchlovo sdělení můžete zhlédnout zde:

