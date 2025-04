Neodsoudil, hlásila ČT o Trumpovi po ruském útoku. A to netušili, co řekne Fico

Slovenský premiér Robert Fico se v pondělí odmítl jasně vyjádřit k nedělnímu ruskému raketovému útoku na ukrajinské město Sumy, při kterém podle dostupných informací zahynuly desítky lidí. Zatímco slovenský prezident Peter Pellegrini útok odsoudil a připojil se tak k mezinárodnímu odsudku, Fico zvolil vyhýbavou formulaci.

„Já odsuzuji zabíjení, všechno zabíjení odsuzuji, vždy jsem to dělal a budu to dělat, ale nemám dost informací, abych teď jen tak na něco odpovídal,“ řekl Fico novinářům během návštěvy východoslovenských Košic.

Podle slovenských médií premiér odmítl přímo pojmenovat, že šlo o ruský útok, a tím vyvolal ostrou kritiku opozice i části veřejnosti. Server Aktuality.sk v této souvislosti uvedl, že „premiér Robert Fico odmítl přímo odsoudit ruský útok na ukrajinské město“.

Předseda nejsilnější opoziční strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka vyzval premiéra i ministra zahraničí Juraje Blanára, aby se k útoku jasně vyjádřili. „Hroznou tragédii řeší celý civilizovaný svět, ale naše vláda zase strká hlavu do písku,“ uvedl Šimečka. A dodal: „Vláda Roberta Fica ostudně mlčí, případně prázdně tlachá o tom, jak miluje mír.“

Ficova zdrženlivost vůči Moskvě není nová. Premiér se jako jeden z mála evropských lídrů v prosinci osobně setkal v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, za což byl kritizován doma i v zahraničí.

Přímému odsouzení Moskvy se vyhnul i Trump

K nedělnímu raketovému útoku na ukrajinské město Sumy se vyjádřil také prezident USA Donald Trump. Přímou odpovědnost Moskvy sice nepotvrdil, ale incident označil za tragédii. „Myslím, že je to strašné. Bylo mi řečeno, že Rusové udělali chybu, ale myslím, že je to hrozná věc,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One při návratu z Floridy do Washingtonu. Informovala o tom ČT24.

Na dotaz, zda považuje ruský útok na Sumy za neúmyslný, přikývl. „Udělali chybu, věřím, že to byla… podívejte se, zeptejte se jich. Tohle je Bidenova válka, tohle není moje válka,“ prohlásil šéf Bílého domu.

Prezident Trump během jednání s prezidentem Salvadoru Nayibem Bukelem v Bílém domě naznačil, že odpovědnost za vypuknutí války nenese pouze Rusko. Kriticky se vyjádřil i na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Nezačneš válku proti někomu, kdo je dvacetkrát tak velký, a pak nedoufáš, že ti lidé dají nějaké rakety,“ řekl Trump před novináři.

Zároveň zkritizoval bývalého prezidenta Joea Bidena i Zelenského, že konflikt měli zastavit. Trump opakovaně vyjádřil přesvědčení, že brzy budou na stole konkrétní návrhy na ukončení války.

Šéf americké diplomacie Marco Rubio označil útok na Sumy za děsivý a připomněl, že právě proto se Trump a jeho tým snaží válku ukončit. „Je to tragická připomínka toho, proč se snažíme o dosažení trvalého míru,“ řekl.

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski v reakci na Trumpovy výroky sdělil, že „Vladimir Putin se vysmívá jejich dobré vůli“ a že „Spojené státy nesmí ignorovat realitu agrese“.

Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová před pondělním zasedáním ministrů zahraničí EU v Lucemburku apelovala, aby všechny země, které si přejí ukončení násilí, vyvinuly maximální tlak na Rusko, informovala na svém webu ČT24.

Zelenského výzva Trumpovi k návštěvě Ukrajiny

Ukrajinský Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizi CBS – ještě před raketovým útokem na sumy – Trumpa nepřímo vyzval, aby navštívil Ukrajinu. „Prosím, než učiníte jakékoli rozhodnutí, před jakýmkoli vyjednáváním se přijďte podívat na lidi, civilisty, bojovníky, nemocnice, kostely, děti, zničené nebo mrtvé. Pojďte a uvidíte a pak postupme s plánem na ukončení války,“ apeloval Zelenskyj podle AFP.

Ministr Válek: Ustoupit Putinovi může jen kolaborant

K ruskému útoku na Sumy se vyjádřil také český ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Na svém facebookovém profilu odsoudil zabíjení civilistů a zároveň zkritizoval mlčení části české politické scény. „Slyšíte to ticho mezi lídry opozičních SPD, ANO a dalších v reakci na odporný útok na civilisty v městě Sumy, kde zůstaly desítky mrtvých a více než stovka zraněných včetně dětí?“ napsal Válek.

„Tak to by byla zahraniční a bezpečnostní politika jejich vlády – jen na efekt, a pokud z toho neplynou politické body, tak nezájem,“ poznamenal Válek na adresu současné parlamentní opozice. Zároveň vyjádřil podporu těm, kdo se otevřeně stavějí na stranu Ukrajiny, přestože za to čelí útokům. „Ti, kteří se dnes zastávají Ukrajiny a vystupují proti Putinovi, čelí urážkám a útokům dezinformátorů. Ustoupit putinovské diktatuře ale při všem, co víme, může jen proruský kolaborant,“ dodal Vlastimil Válek, první místopředseda TOP 09.

