Nepomlouvejte památku Listopadu, zuřil Žáček z ODS

To, jak se v Česku pojímá připomínka výročí 17. listopadu, Vondráčka každým rokem více a více rozčiluje. „Není to první rok, kdy mě opravdu rozčiluje a vadí mi, že se ze 17. listopadu stává spíše den politických manifestací, nevraživosti a někdy až nesnášenlivosti,“ uvedl poslanec ANO Vondráček ve vysílání CNN Prima News.

Na jeho stranického šéfa Andreje Babiše již tradičně při zapalování svíček u pamětní desky na Národní třídě pokřikovali odpůrci a skandovali „hanba“. Obdobně se zde s pokřikováním a s pískotem setkali vládní koalice a prezident Petr Pavel od svých kritiků.

„To, co se z oslav stává v ulicích, se mi ani trochu nelíbí,“ dodal poslanec Vondráček, jenž zdůraznil, že k 17. listopadu má jinak velmi hluboký vztah.

Poslanec Žáček se v tomto kontextu opřel do Andreje Babiše: „Chápu, že jste v hnutí v čele s Andrejem Babišem, který při položení květin na Národní skřípe zuby a nechce tam být,“ řekl vládní politik Vondráčkovi. „Nepomlouvejte památku toho, co se tam odehrálo,“ žádal Žáček opozičníka.

„Je to fakt symbolický den, kdy si připomínáme pád totalitního vražedného režimu, který má za sebou stovky a tisíce mrtvých a my jsme se dostali do demokratické fáze, dokonce bez boje a bezbolestně,“ řekl Žáček. „Pan kolega Vondráček je absurdní. Asi nejraději by svátek 17. listopadu úplně vymazal. Připomínáme si, že je to den, který nám přinesl svobodu a jemu se to prostě nelíbí, tak ať se k tomu nevyjadřuje!“ rozčiloval se dále Žáček.

Radek Vondráček reagoval „Nechápu, co pan Žáček naznačuje. Tak se úplně zbláznil už? On mě neposlouchá?“ pozastavoval se poslanec ANO. A zopakoval: „Řekl jsem, že mám hluboký vztah k 17. listopadu a že mám problém s tím, že se to zvrhlo ve festival vzájemného urážení,“ poznamenal, že tento den by měl být především dnem vzájemného porozumění a vzpomínání na to, o co nám tenkrát šlo, o svobodu.

„Vy jste mě urazil, a nechápu proč. Doteď to byla kultivovaná debata. Vůbec jsem nepochopil, o čem jste teď mluvil. Byl to naprosto zbytečná exces a je to ukázka toho, že můžete být v obleku, můžete mluvit kultivovaně, mít plná ústa demokracie, ale je to úplně o něčem jiném. Zase jste mě nálepkoval, zase jste do toho nacpal Andreje Babiše. Tímhle napadáním si nechci kazit vzpomínku na 17. listopad,“ dodal Vondráček.

Pánové se ještě chvíli překřikovali, načež Žáček poznamenal, že kdo uráží, je právě Vondráček. Situaci následně uklidila moderátorka.

