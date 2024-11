Nepořádek z Afriky se možná přesune na Ukrajinu

S výjimkou Francie není tento konflikt příliš známý. Ale mezi lety 1978 a 1987 spolu vedly Chad (podporovaný Francouzi) a Libye válku, kterou Libye nakonec prohrála. Konflikt vešel ve známost jako Toyotová válka, protože chadské síly si oblíbily rychlá vozidla Toyota Hilux a Toyota Land Cruiser, na které většinou přidělaly kulomety nebo z nich pálily z ručních zbraní. Podle amerických odhadů přišla Libye tehdy o celou jednu desetinu armády (7500 zabitých) a zničeno bylo vybavení v hodnotě 1,5 miliardy dolarů.

Libyjci měli teoreticky lepší vybavení, tj. tanky a bojová vozidla pěchoty. Nicméně, bylo jich méně a byli v cizí zemi, kterou neznali. Navíc, Francouzi dodali Chadu protitankové střely MILAN.

Stejně jako v Iráku, v poušti se po konfliktu většinou neuklízí. Proto spousta libyjského vybavení v oblasti konfliktu vydržela třeba i 40 let.

Jak informuje chadský pilot Mahamat M Adam Bechir, v poslední době se uklízet začalo. Náklaďáky s tanky jsou zachyceny na videu.

Analytik Tyler Weaver (pod přezdívkou Armchair Warlord) ovšem míní, že uklízení pouště má svůj důvod. „Koukejte, jak se objeví na Ukrajině,“ nadhodil a ve vší vážnosti dodal, že v Chadu by něco takového nedělali, pokud by pro to neměli ekonomické důvody.

Watch them show up in Ukraine next.



Ozval se další veterán, který prý v Iráku likvidoval nevystřílenou munici v iráckých vozidlech. Zmínil, že už desátý den k nim přijížděl náklaďák každých pět minut kvůli tomu, jak je kovový šrot cenný. Nicméně, Weaverovi přišlo podezřelé, že v Chadu nechali tanky a vozidla v poušti 40 let a odklízí je až teď, když má Ukrajina nouzi o zbraně.

Druhý veterán ovšem namítal, že logistika v této oblasti bude složitá. Ale pokud se najde někdo, kdo má náhradní díly a je vynalézavý, tak to může být extrémně lukrativní. „Pokud ty tanky budou schopny pohybu a střelby, dostáváte se z 10 tisíc dolarů za ocelový šrot na víc než milion dolarů za dodávku na Ukrajinu. A pouštní klima věci konzervuje, koneckoců z toho důvodu skladujeme naše rezervní vybavení v poušti,“ argumentoval Weaver.

„Jo, Rusové během týdne vytáhli pásy z bahna a znovu je namontovali. Moje jediná otázka je, která strana je sbírá? Myslím, že ruské síly je nepotřebují, ale schopnosti mají. Spíš pochybuji, že UAF na to má prostředky nebo kapacity...“ mínil veterán. „Ozbrojené síly Ukrajiny používají všechny T-62, které najdou, renovace probíhá pravděpodobně přes nějakou dílnu ve východní Evropě. Pochybuji, že Rusové jsou na tom tak špatně, že hledají obrněnce v Africe,“ soudil analytik.

Jak připomenul další účet, USA a NATO shánějí sovětské vybavení pro Ukrajinu ode všech zemí a skupin.

Chadský pilot, který videa sdílel, ale měl jiné vysvětlení. „Začínáme novou kapitolu, chceme ten region rozvíjet a stovky vyhořelých tanků nevypadají dobře,“ tvrdil.

