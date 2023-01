Nepoučili se. „Schválně to tam půjdem hodit.“ Ladislav Větvička naložil Praze

reklama

Větvička na svém blogu varuje tzv. pražskou kavárnu a jí spřízněné osoby, že svým přezíravým přístupem k venkovu a lidem s jiným názorem si koleduje o to, aby prohrála další prezidentské volby.

„Ta arogance, nadřazenost a nenávist proti všeckemu, co neni z Prahééé a hlavně proti temu, co se liši od jediného správného názoru (teho jejich), je totiž okamžitě identyfikuje. Tych známek arogance a nenávisti se od prvniho kola zase vyrojila cela řada, pro socijology to musi byt nádherné hnojiště vhodné k průzkumu,“ upozorňuje Větvička a za všechny zmiňuje zejména novináře Jana Tunu.

Ten mnoho lidí jistě naštval svým příspěvkem na Twitteru. „Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí,“ uvedl Tuna v příspěvku, který později označil za nepovedený vtip a s omluvou ho smazal.

Příspěvek si ale už dávno žije vlastním životem na sociálních sítích a podle Větvičky začíná stoupat míra naštvanosti zmiňovaných venkovanů. „Ta kavárenská eškadrona si vůbec neuvědomuje miru naštvanosti, keru dokáže taka srandovni věta vybudit. Ide o to, že podobne nadřazene žvásty pražskych nadsamců, keři jedini vi všecko nejlip, bo maju ty televize, všecky zdroje a medyja, vzbuzuju naprostý opak teho, co by si nadsamci přáli,“ má jasno Větvička.

Stejně to podle něj bylo v roce 2013, kdy vlastní přezíravostí dotlačili na Hrad Miloše Zemana. „Jako by jim nestačilo, že přilišnym tlakem na jedinečnost čistokrevného knižete dotlačili na hrad Zemana. Jako by jim nestačilo, že přilišnym odorovánim stahovača králiků způsobili, že lidi prohlidli tu špinavu marketyngovu hru a nakonec ve finále dostali Zemana na Hrad zase. Vypadá to, že se nepoučili ani z voleb slovenskych a jejich předčasný tlak způsobil, že česka Čapuše se vlastnima vyrokama zdyskredytovala sama a misto pseudo agenturama proklamovaných 28 % nedostala nakonec ani polovinu,“ varuje Větvička.

„Neuvěřitelná propagandystycka kampaň pražskych nadsamců, keři robi ze zbytku republiky hňupy, može zpusobit to, že se my hňupi zvedneme a schvalně to pudeme hodit opačné straně,“ dodává Větvička, že takové příspěvky jen vyburcují lidi z venkovů a chudších regionů, aby hodili hlas Andreji Babišovi.

