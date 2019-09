Nepříjemný moment pro Babiše. Rok starý dopis. Jak se zachová?

Anketa Souhlasili byste, kdyby prezident Zeman zastavil stíhání premiéra Babiše? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 3946 lidí

V samotném dopisu pak Babiš Kovářové odpovídá na její ústní interpelaci ze dne 25. ledna 2018. „Ve věci případné prezidentské abolice, která znamená konec trestního stíhání kauzy Čapího hnízda, mi dovolte reagovat jen krátce. Již v říjnu loňského roku jsem v televizi Prima jasně prohlásil, že by bylo absurdní, abych zastavení trestního stíhání jakožto předseda vlády kontrasignoval, popřípadě pověřil jiného člena kabinetu. Doslova jsem řekl: ‚Totálně bych se takovým krokem zkompromitoval. Navíc bych uznal, že mám nějaký problém, což není pravda.‘ Na tomto mém stanovisku se nic nezměnilo,“ píše Babiš v exponovaném dokumentu.

Pod tímto příspěvkem Kovářové se následně rozeběhla rozsáhlá diskuse. „Budete ho interpelovat na toto znova, ve světle nejnovějších událostí ve věci?“ tázal se uživatel Paul Cerna. Kovářová odpovídá, že se premiéra na jeho postoj zeptá znova, a to již příští čtvrtek v rámci ústní interpelací. „Interpelace už odešly ráno, určitě ale nebude na škodu, pokud mě v odpovědi na ně členové vlády upozorní na tento zásadní postoj pana Babiše. Příští čtvrtek se ho ale asi pro jistotu zeptám v rámci ústních interpelací, zda se na něm něco nezměnilo,“ napsala.

A poznámku k případu zanechal i uživatel Pavel Švarc. Ve svém komentáři se zamýšlel, nakolik je ministerský předseda zásadový, přičemž ho přirovnal k prezidentu Miloši Zemanovi. „Skvělé! Jenže Andrej Babiš je přibližně stejně zásadový jako Miloš Zeman,“ podotknul.

Andrej Babiš diskusi, zda by podle požadavků Ústavy podepsal případné rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, kterým by hlava státu jeho stíhání v případu Čapího hnízda zastavila, považuje za zbytečnou. Zeman ve čtvrtek oznámil, že by o takzvané abolici rozhodl, pokud by bylo pravomocně zastavené stíhání obnoveno. Babiš řekl rádiu Impuls, že by jen komentoval nesmyslné spekulace, protože trestní stíhání bylo zastaveno a žádný trestný čin se nestal.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) nedávno zastavilo jak stíhání Babiše, tak dalších osob v případu. Usnesení je pravomocné. MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může usnesení potvrdit i zrušit. Prezident oznámil, že pokud by bylo stíhání obnoveno, přistoupil by k abolici.

Abolice patří mezi rozhodnutí hlavy státu, která musí spolupodepsat premiér či jiný pověřený člen vlády. „Já myslím, že je to úplně zbytečná diskuse, protože dva státní zástupci, pan (Jaroslav) Šaroch a (Martin) Erazím potvrdili, že se žádný trestný čin nestal a zastavili stíhání,“ řekl Babiš Impulsu.

Zemanovo prohlášení proto považuje za zbytečné. „Myslím, že nic takového nemůže nastat. Myslím, že to zbytečně vyvolává vášně a není to namístě,“ uvedl. Slova prezidenta ho proto nepotěšila. „Protože (abolice) není potřeba. Státní zástupci objektivně to stíhání, o kterém já od začátku říkám, že bylo účelové, zastavili. Justice by měla konat bez ohledu na názory politiků nebo novinářů a dalších lidí,“ uvedl.

Babiš předpokládá, že nezávisle se bude rozhodovat i nejvyšší státní zástupce. Na přezkoumání případu má podle zákona žalobce Pavel Zeman tři měsíce.

Prezident Miloš Zeman před loňskou volbou prezidenta v České televizi prohlásil, že trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v žádném případě nezastaví, premiér se musí podle jeho tehdejšího vyjádření očistit sám. „Názor nezměním, protože bych se tím zesměšnil,“ řekl tehdy. Ve čtvrtek přitom v rozhovoru pro televizi Barrandov prezident Zeman uvedl, že kdyby bylo nedávno zastavené Babišovo stíhání v kauze Čapí hnízdo obnoveno, takzvanou abolici by v případě předsedy vlády udělil. Doufá ale v to, že to nebude nutné. Podle Hradu Zeman názor nezměnil.

„Proboha, v žádném případě ne, protože on sám se musí očistit. ... Nezměním tento názor, protože bych se tím naprosto zesměšnil,“ řekl Zeman 25. ledna 2018 v debatě ČT se svým protikandidátem Jiřím Drahošem.

