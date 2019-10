Nepřipravenost zákonů, které se týkají zdanění hazardu, je alarmující, komentují situaci provozovatelé kasín

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny schválil pozměňující návrh upravující zdanění hazardních her s ohledem na jejich společenskou škodlivost. S odvoláním na prevenci rozhodl o zvýšeném zdanění automatů z 35 na 38 procent, živou hru navrhuje zdanit z 23 na 30 procent, výjimku uděluje loteriím a sázkovým kancelářím, kterým má zůstat zachováno 23 procent, původní návrh na zdanění výher nad 100 tisíc Kč potom posunul k hranici nad 1 milion korun. Co tato nová koncepce však znamená pro běžné provozovatele?

„Rozhodnutí je pro nás absolutně nesrozumitelné. Daňový systém by se měl zjednodušovat a zpřehledňovat pravidla, rozhodnutí rozpočtového výboru ovšem míří jednoznačně k podpoře loterií a sázkových kanceláří, a zároveň je likvidační pro kasína s živou hrou. Vzhledem k prudkému navýšení daně z pokerových turnajů a rulety není možné tuto zábavu udržet v provozu, navíc chce stát zdražit VLT na 38 procent. To rozhodnutí vůbec nechápeme, protože my jsme provozovatelé, kteří odvádějí řádně daně, zároveň naše skupina investuje finanční prostředky do projektu proti prevenci. Proč máme doplácet za ústupky loteriím?“ říká David Huspeka, výkonný ředitel kasín Rebuy Stars, která patří k největším tuzemským provozovatelům.

„Zdanění výherců zároveň nebylo vyřešeno vůbec. Posunutí hranice pro plátce nadále nedává smysl. Neumím si představit bázi dobrovolnosti, kdy hráči uvedou výhry a náklady do svých daňových přiznání. Osvobození cizinců od daně navíc nabízí různé způsoby, jak budou chtít hráči zákon obejít. Podle analýzy samotného Ministerstva financí z roku 2015 je tento systém zdanění pro některé hry „zcela nevhodný“ a pro ostatní druhy her zase „velmi komplikovaný“. V mezinárodním srovnání tento způsob srážkového zdanění plošně pro všechny druhy hazardních her neaplikuje žádná země Evropské unie nikoliv kvůli tomu, jestli jde o výhry nad 100 tisíc nebo nad 1 milion korun, ale kvůli procesním problémům,“ dodává Huspeka.

„Ministerstvo neanalyzuje finanční ani společenské dopady, které tyto změny přinesou. Navíc v momentě prudkého zdražení hazardu a zároveň zavedení daně z výher vytlačuje MF ČR hazard z legální zóny na černý trh jako například u prohibice. Realizace zákona spotřebuje spoustu času a peněz, přesto finance nepřinese, protože hráči přestanou chodit k nám, legálním provozovatelům, a najdou si místo, kde od nich nikdo daně vybírat nebude. Snad Poslanecká sněmovna ještě zváží všechny argumenty a zamítne schválení takto na evidentně nepřipravených a narychlo vymyšlených zákonů,“ uzavírá David Huspeka.

autor: Barbora Richterová