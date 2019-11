Nepřišli! Bělobrádek kopl do Klause ml. Silně. Jde o migranty

Strpění bylo podle Bělobrádka zavedeno v Česku již téměř před třiceti lety na základě mezinárodních smluv. A to poté, co k nim přistoupilo tehdejší Československo, potažmo Česká republika. „Strpění cizince se dostalo přímo do naší azylové legislativy. Fakticky k němu dochází v situaci, kdy cizinci není udělen azyl ani doplňková ochrana, ale právě na základě mezinárodních smluv a legislativy z devadesátých let nemůže být vyhoštěn (např. v jeho zemi probíhá válečný konflikt). Není tudíž pravda, že nyní s tímto nápadem přišla EU, a už vůbec ne, že kvůli rozhodnutí Evropského soudního dvora je požadována novela azylového zákona,“ poznamenává Bělobrádek. Anketa Chystáte se oslavovat 30. výročí ,,Sametové revoluce"? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4306 lidí

Popsal dále skutečnost, že Ministerstvo vnitra nechtělo udělit azyl několika problémovým žadatelům, ale protože je zatím nemělo kam vyhostit, strpělo je. Český soud však podle Bělobrádka s takto tvrdým postupem nesouhlasil, a tak se obrátil na Evropský soudní dvůr o rozhodnutí, zda udělit, či neudělit azyl.

„Evropský soudní dvůr dal ale za pravdu Ministerstvu vnitra a jeho přísnějšímu výkladu současné legislativy. Strpění je vůči cizincům daleko tvrdší opatření než azyl. Azylové řízení například trvá roky, je možné se v případě jeho neudělení odvolat a řízení, a tedy i pobyt v ČR protahovat. Pokud azylant (nebo žadatel o azyl) spáchá např. loupež, tak ačkoli by měl jinak nárok na azyl, nově mu azyl udělen nebude. Samozřejmě v takovém případě si už dnes musí odpykat trest uložený soudem,“ poznamenal Bělobrádek se slovy, že EU se nás zastala proti národnímu soudu.



„Vzhledem k podvrženým informacím, které se šířily některými médii i prohlášeními části eurofobních politiků, byl svolán 24. 10. podvýbor pro migraci a azylovou politiku v Poslanecké sněmovně. Vše zde podrobně vysvětlila ředitelka Odboru azylové politiky MV ČR. Ačkoli byli pozváni všichni poslanci a senátor Ivo Valenta, byl jsem jediný nečlen tohoto podvýboru, který přišel. Je příznačné, že se nedostavil žádný poslanec zvolený za SPD T. Okamury ani nikdo z Trikolóry, od nichž tento nesmysl zazníval,“ zkritizoval Bělobrádek.

Předseda hnutí Václav Klaus mladší v minulosti s institutem strpění zdůrazňoval, že není lidským právem někam migrovat. Svět se podle jeho slov velice změnil – a je tu silná nová levice, která má jiné uvažování, než má ta levice, jakou jsme znávali. „Tito lidé se vám cpou do toho, jak žijete. Nenávídí národy, a proto jásají, když přijde milion migrantů, protože to zničí něco přirozeného,“ řekl.

Jde podle jeho slov o nebezpečnou ideologii. „Co se týká institutu ‚strpění cizince‘, jdou na to sáhodlouhou metodou, neudělají to naráz. Jen chlácholí, že je to zatím hypotetické. „Jde o změnu toho, kdo je azylant a kdo má nárok na základní ochranu. Je to rozšířené o lidi s kriminální minulostí. Říkají, že to chce po nás EU. Ta sice často něco chce, ale tohle zrovna opravdu ne,“ zdůrazňoval předseda hnutí Trikolóra.

„Nulovou toleranci k migraci a všechny tyto věci budeme hájit zcela zásadně, i kdyby na nás plivali jako o život. Jde o český zájem. Nechceme ulice, kam nebudou smět naše děti, protože jsou nebezpečné,“ poukazoval na nevyčíslitelnou hodnotu, kterou zatím naše země má. „Není žádný – ani humánní – důvod se toho zbavovat,“ míní Klaus mladší.

