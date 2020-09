Nepřizpůsobiví? Parazitují. Jsou nezaměstnatelní, udeřil primátor a naštval Pirátku. Rozsekl to Foldyna

reklama

Za ANO dorazil debatovat Jan Schiller, za ODS (podporovanou lidovci) Tomáš Rieger, ovšem nejočekávanějším z této trojice byl kandidát SPD, kterým nebyl nikdo jiný než známý poslanec Jaroslav Foldyna.

Kandidát ODS, který jako jediný dorazil do debaty vybaven rouškou, pracuje v Památníku Terezín jako specialista za marketing. Je členem krajského zastupitelstva, kde zdědil mandát po zesnulém Jaroslavu Kuberovi.

Jaroslav Foldyna se na úvod pochlubil počtem dětí a vnoučat, to považuje za nejdůležitější. Pak připomněl, že krajské volby už jednou vyhrál s ČSSD, jenže stranické intriky místo něj vynesly na hejtmanství Janu Vaňhovou. „Politiku bych chtěl vždycky dělat pro těch dolních deset milionů, jak říká pan prezident,“ představil své krédo muž, který si občas připadá jako „rebel v politice“.

KLIKNĚTE NA CELÝ POŘAD XTV. PŘEDVOLEBNÍ DEBATA 2020: ÚSTECKÝ KRAJ- TOMÁŠ RIEGER (ODS), JAN SCHILLER (ANO), JAROSLAV FOLDYNA (SPD)

Jan Schiller působí v Mostě, odkud pochází, jako stavař a energetik. V současnosti je za ANO poslancem a rovněž připomněl, že hnutí ANO vyhrálo minulé krajské volby, ale skončilo v opozici.

Kandidát ODS za Foldynových pobavených úsměvů vyhlásil, že ODS by nešla do koalice s komunisty a s SPD. Schiller mu připomněl, že v Mostě ODS funguje spolupráce s komunisty (i když bez podepsané koaliční smlouvy) celkem slušně. ANO chce spolupracovat s každým, kdo to s krajem myslí dobře.

SPD je podle Foldyny také připravena jednat se všemi a nechce vykládat, že s někým ano a s někým ne. „V politice je možné všechno,“ dodal nakonec se smíchem.

Kandidát ODS se omlouval, že je proti dvěma poslancům nezkušený nováček, když mu vysvětlovali, že na jeho nápad kraj nemá kompetence, leda by to podal jako zákonodárnou iniciativu, které kraje mají. Foldyna se pak rozpovídal, že navrhnout zákon vlastně neznamená vůbec nic, protože on takových návrhů napsal spousty, ale nebyly vůbec připuštěny k projednání.

Důležité podle něj je, aby poslanci ze stejného kraje byli schopni spolupracovat na řešení jeho problémů napříč spektrem.

Schiller k tomu dodal, že poslancům z Ústeckého kraje se to daří. Bohužel kvůli tomu někteří i ve svých klubech narážejí a čelí problémům. „Já to řeknu úplně naplno, největší nepřítel Ústeckého kraje je dneska paní Maláčová,“ rozjel se poslanec ANO s vědomím toho, že jde o koaličního partnera.

„Ať přijdeme s čímkoliv, tak od ní slyším já to připravím, já to předložím. A tři roky uběhly a předloženo nebylo nic“. Jana Maláčová má podle něj mimořádnou schopnost všechny kolem sebe přesvědčovat, že něco udělá, a nakonec neudělá nic.

Takže výsledkem podle Schillera je, že Ústecký kraj je vždy ve všem až jako poslední.

Xavera pak zajímalo, kdo jsou ti „nepřizpůsobiví“, o kterých politici stále mluví. „To je ta politická korektnost, kdy nechceme tu jednu skupinu pojmenovat, protože by vás ti udavači hned udali, že vyvoláváte nenávist,“ chopil se rázně slova Foldyna.

Problémem je podle něj hlavně vymahatelnost práva. Podle Foldyny to vzniklo rozdělením kompetencí, kdy primátor nebo starosta nemá šanci se svou no go zónou nic dělat, protože o vyplácení dávek nerozhoduje odbor na radnici, ale úředník v Praze. Realita je podle ně dnes taková, že se dávky podpory vyplácejí, aniž by se kontrolovalo, zda je na ně nárok, protože si tu kontrolu nikdo nechce vzít na triko.

Kandidát ODS uznal, že situace, kdy dvěma rodinám zbude stejně peněz i když jedna pracuje a druhá ne dělá mezi lidmi zlou krev.

Podle Foldyny by měly být dávky až naprosto krajním prostředkem. „Dneska je těch dávek osmnáct. Vždycky si ten člověk najde nějakou, do které se vejde. Já to ani nejsem schopen vyjmenovat všechno. Takže tady se ty peníze sypou do řeky, bez jakéhokoliv efektu. A pak jsou tu důchodci, na které se nedostává, protože se rozdá těm parazitům. A protože ta ministryně není schopna o tom reálně uvažovat,“ zuřil poslanec.

Schiller přidal zážitek, jak ministryně dostala všechny podklady, dokonce na problematickém sídlišti jednou přespala, a nemělo to žádný efekt. Foldyna se přidal tím, že napodoboval Janu Maláčovou: „Ona se probudila na tom sídlišti, prohrábla si vlasy a pronesla, že ti Romové by si měli mýt ruce a chodit do práce,“ popsal temperamentně ministerskou návštěvu.

Do Foldynových slov o důchodcích vykřikl kandidát ODS, že „teď dostali pět tisíc“. Pak se bránil výtkám, že to bohužel je realita. „Není to jen o penězích, s těmi lidmi se musí pracovat,“ přidal svůj postřeh. Třeba starosta Kadaně z ODS s nimi prý pracuje.

Když dále vedl řeči o „předvolebním gestu“, připomněl mu moderátor, že jeho strana zase udělal předvolební gesto cestou Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. „To si myslím, že s volbami vůbec nesouvisí,“ kroutil hlavou kandidát ODS a Jaroslav Foldyna se prohnul smíchy.

Na konci se ještě Foldyna s Riegerem roztomile přeli, zda mají voliči volit hlavou (to doporučil kandidát ODS), nebo srdcem (v něm je všechno, ujišťoval do kamery Foldyna). Kandidát ANO doporučil hlavu i srdce, ale hlavně by si prý měli voliči uvědomit, že jestli Ústecký kraj nezmění současná generace politiků, tak už jej nezmění nikdo.

Pirátka: Nemůžete ty lidi segregovat

Těžké sněmovní váhy pak ve studiu vystřídali regionální politici. Jan Paparega je známým a viditelným primátorem Mostu, Petr Jakubec kandiduje za ČSSD a Kateřina Stojanová za Piráty.

Dvojce pirátské kandidátky je 22 let a studuje na Právnické fakultě. Vztah k Ústeckému kraji má takový, že pochází z Litoměřic.

Jan Paparega, devětatřicetiletý primátor Mostu vede společnou kandidátku sdružující politiky z více stran, kterým záleží na jejich kraji a chtějí, aby byl vnímán pozitivněji. „A aby se domohl toho, co této republice odvedl,“ dodal přímo do kamery.

Kandidát ČSSD Petr Jakubec pochází z Varnsdorfu, kde byl 25 let ředitelem odborného učiliště a později místostarostou.

Pirátka pojmenovala jako největší problém špatnou sociální situaci a z ní vychází další problémy, jako jsou exekuce nebo nízká vzdělanost. Řešením podle Pirátů je „metodologická role kraje“, který by měl občany vzdělávat ve finanční gramotnosti. „Ty sociální problémy by měl sledovat a třeba přes podporu neziskového sektoru i léčit,“ plánovala.

Zkušený primátor Paparega namítl, že takové poradny už dávno existují, ale cesta z problému to evidentně není. „Finanční gramotnost je krásná věc, ale je třeba si uvědomit, že ti lidé se nezmění“. Slyšel prý lídra pirátské kandidátky, jak velkolepě plánoval „všechny oddlužit“. Přitom „oddlužení“ jako institut už funguje. Pak mostecký primátor otevřeně přiznal, že tak jednoduchou cestu jako kandidátka Pirátů rozhodně nezná.

Politik ČSSD se stal terčem kritiky pro Paparegu, když spojoval nepřizpůsobivé a lidi v sociálních problémech a trval na tom, že nepřizpůsobiví jsou také lidé v sociálních problémech.

I pirátka se přidala, že nepřizpůsobiví jsou podskupina osob v sociálních problémech a nesmí se „segregovat“. Proti tomuto slovu se Xaver ohradil.

„Ti lidé mají nějaká svá specifika, ale pokud se bavíme o sociální situaci v objektivním slova smyslu, tak jsou to lidé, kteří mají problém participovat na společnosti a jsou ve špatné ekonomické situaci,“ objasnila studentka práv.

Xavera i u této trojice zajímalo, kdo jsou to ti „nepřizpůsobiví“, o kterých se v Ústeckém kraji stále mluví. Paparega se chopil slova: „Jsou to osoby, které dlouhodobě a systematicky parazitují na systému státní sociální podpory, jsou nezačlenitelní, nezaměstnatelní a žijí jen z toho, co jim dá stát,“ definoval Paparega a kandidátka Pirátů byla zjevně pobouřena. „První krok k neřešení je označit ty lidi za nepřizpůsobivé. Protože přesně to zakonzervovává ten problém a vytváří rozdělení společnosti,“ rozčilovala se.

„Právo není všemocné,“ vykládala dále kandidátka Stojanová. Je prý na lidech, jak toto právo bude uvedeno do praxe.

KLIKNĚTE NA CELÝ POŘAD XTV. PŘEDVOLEBNÍ DEBATA 2020: ÚSTECKÝ KRAJ- JAN PAPAREGA (LEPŠÍ SEVER), PETR JAKUBEC (ČSSD), KATEŘINA STOJANOVÁ (PIRÁTI)

I kandidát ČSSD trval na tom, že „socializace těchto lidí je možná a já bych je neházel přes palubu, jako pan kolega“. Paparega se ohradil, že nikoho nehází přes palubu, jen říká, že obce i kraje jsou na takovou resocializaci se současnými kompetencemi krátké.

Jakubec z ČSSD pak přišel s nápadem, že by bylo dobré v Ústí nad Labem zřídit lékařskou fakultu, kde by lékaři studovali a mohli se zároveň seznámit se specifiky Ústeckého kraje, což by je pak mohlo motivovat, aby tam šli působit jako lékaři a vyřešili fatální nedostatek této profese v celém kraji.

Jeho víře, že v Ústeckém kraji jsou patrioté, se Pirátka nahlas vysmála. Mostecký primátor mu připomněl, že ČSSD je ve vedení kraje a neudělali s tím nic. Problém je podle něj i ve finančním ohodnocení. Lékaři jsou na tom nejsou finančně nijak excelentně, než absolvují dvě atestace, což jim trvá řadu let, a mezitím mají rodinu a potřebují vydělávat.

Na závěr ještě Pirátka zdůraznila, že podle schválené Povolební strategie Pirátské strany nebude spolupracovat se „stranami, které představují ohrožení demokracie“. To je typicky KSČM a SPD, v Ústeckém kraji též Dělnická strana sociální spravedlnosti.

Kandidát ČSSD se dovolával historie nejstarší české politické strany a kontaktů do vlády. Paparega z Lepšího severu nabízí kandidáty zkušené v řešení reálných problémů v ústeckých městech a obcích.

