Nerudová provokovala s rasismem na olympiádě. Její syn také. Patrik Nacher je usadil

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9484 lidí podle informací na webu světové atletické federace IAAF má za sebou kromě zlata a bronzu ze světového šampionátu do 20 let a stříbra ze stejné akce do 18 let také jedno velké finále mezi dospělými. Je též držitelkou českých juniorských rekordů na této trati v hale i venku. Letos už zaběhla „čtvrtku“ i za 50,52 sekundy, což ji ve světovém žebříčku řadí na 29. místo a v evropském na 9. Je nejmladší atletkou ve světové top padesátce. Statistiky tedy dávají Danuši Nerudové za pravdu, Lourdes Manuel je naprosto výjimečná atletická naděje.

Dopouštějí se ale Češi proti ní nějakého rasismu? Sama Nerudová v příspěvku žádný konkrétní příklad neuvedla. A stejnou otázku si kladlo i mnoho lidí, kteří si příspěvek Nerudové o údajné nenávisti přečetli.

Vzkaz pro všechny rasisty u klávesnice. Atletka Lurdes Manuel úžasně reprezentuje Českou republiku. A je ve svém věku obrovská naděje.



Vy jen zapškle sedíte u klávesnice a šíříte odpornou nenávist.



Lurdes, držím palce do dalších bojů! Jsme na vás hrdí a není nás málo.?????? — Danuše Nerudová (@danusenerudova) August 5, 2024

Na příspěvek Nerudové zareagoval třeba poslanec Patrik Nacher (ANO), který nechápe, proč to celé vlastně Nerudová psala. „Už jsem to psal vašemu synovi, tak znovu – proč to píšete? Neznám nikoho, kdo by jí nefandil, je super a velká naděje do budoucna. Nezaznamenal jsem žádný hate (je pravda, že jsem ho ani nehledal, vy možná ano). Pokud to někde nějaký primitiv napsal, tímto mu jen zvyšujete…“ upozornil Nacher. Jen pro úplnost – Lourdes Manuel se narodila v Ostravě, její otec pochází z Angoly a matka z Ruska. Podle dostupných informací ovládá tato 19letá atletka 5 jazyků – český, portugalský, ruský, anglický a francouzský.

Už jsem to psal vašemu synovi, tak znovu – proč to píšete? Neznám nikoho, kdo by jí nefandil, je super a velká naděje do budoucna. Nezaznamenal jsem žádný hate (je pravda, že jsem ho ani nehledal, vy možná ano). Pokud to někde nějaký primitiv napsal, tímto mu jen zvyšujete… — Patrik Nacher (@PatrikNacher) August 6, 2024

Další uživatelé sítě X ale poukazují na to, že nenávist, o které Nerudová mluví, nikde nezaznamenali. „Vidím už asi 20. post vymezující se proti nenávisti vůči Lurdes G. Manuel,“ napsal pan Miloslav Kepka.

Vidím už asi 20. post vymezující se proti nenávisti vůči Lurdes G. Manuel.



A neviděl jsem žádný ten nenávistný post... — Miloslav Kepka (@MiloslavKepka) August 5, 2024

Stejně reagoval i uživatel s přezdívkou BadRosenal. „Pokud nemáš nepřítele.... musíš si ho vytvořit a přílívat olej do ohně...“

Pokud nemáš nepřítele.... musíš si ho vytvořit a přílívat olej do ohně.....

Poté budeš pravý spravedlivý bojovník jako Danuše ?? — BadRosenal (@BadRosenal) August 5, 2024

Počínání Nerudové okomentovala i poslankyně Ivana Mádlová z ANO. „Vy musíte ty Vaše války bojovat za každou cenu. Neznám nikoho, kdo by to Lurdes Manuel nepřál. Politiku do toho taháte akorát Váš syn a Vy. Za každou cenu se musíte tvářit jako ta lepší a správná. Už jste s tím směšná,“ vyčetla jí.

Vy musíte ty Vaše války bojovat za každou cenu. Neznám nikoho, kdo by to Lurdes Manuel nepřál. Politiku do toho taháte akorát Váš syn a Vy. Za každou cenu se musíte tvářit jako ta lepší a správná. Už jste s tím směšná. — Ivana Mádlová (@MadlovaIvana) August 5, 2024

Ještě před Danuší Nerudovou toto téma otevřel její syn Filip. „Dneska všichni držíme palce, jo?“ zeptal se včera na X lidí.

Dneska všichni držíme palce, jo? ???? pic.twitter.com/yQSTrP7wfX — Filip Neruda (@filip_neruda) August 5, 2024

A právě tam si Nacher všiml poprvé, že mu něco nesedí. „To je snad jasný, proč ten dotaz?“ odpověděl.

To je snad jasný, proč ten dotaz? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) August 5, 2024

„Cílem otázky je nalákat rasistického dementa a pak se s ním pohádat,“ odpověděl mu stroze uživatel Miloslav Kepka.

Cílem otázky je nalákat rasistického dementa a pak se s ním pohádat. — Miloslav Kepka (@MiloslavKepka) August 5, 2024

Psali jsme: „Vždyť by je Foltýn odsoudil.“ Zbořil překvapen otočkou ve vztahu k Ukrajině Že se lidem žije lépe? Ať Fiala přizná pravdu, vybízí Šichtařová Češi tomu nerozumí. O umění mají rozhodovat osvícenci. Návrhář olympijské kolekce udeřil Pirátka Gregorová objevila další „ruskou špínu“. Kolem olympiády